Šéf Nokie je fajn chlap, ale na špatné cestě. Investoři jsou neklidní

Stephen Elop musel během valné hromady obhajovat současnou pozici Nokie a čelil silné kritice ze strany investorů. Ti začínají být velmi neklidní, protože tolik potřebný obrat výkonu firmy k lepšímu stále nepřichází. "Jste fajn chlap. A vedení firmy dělá, co může. Ale očividně to nestačí," prohlásil podle serveru Reuters akcionář Hannu Virtanen směrem k Elopovi. "Jste si vědom toho, že jsou to výsledky, na čem záleží? Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly. Prosím, vyberte si jinou cestu," dodal.

Investorům se nelíbí, že prodeje smartphonů Lumia s Windows Phone po dvouleté přechodné době stále výrazně zaostávají za soupeři, jako jsou Apple a Samsung. Navíc Elopa viní z toho, že vlastně nemá žádný záložní plán pro případ, že by Windows Phone nebyly cestou k růstu. Proto chtějí, aby zvážil i možnost využití nějakého dalšího operačního systému. Taktéž mu vyčítají, že sice snížil náklady na provoz společnosti, ale nepodařilo se mu zvýšit tržní podíl.

Elop ovšem současné pozice hájí. "Přizpůsobujeme se za běhu. Nicméně je zcela jasné, že v dnešní válce ekosystémů jsme se u naší produktové řady Lumia zcela jasně rozhodli soustředit na Windows Phone. A s tím budeme soupeřit s konkurenty, jako jsou Samsung nebo Android," reagoval Elop na kritiku.

Kritika přichází v době, kdy se prodeje lumií snad již odrazily ode dna. Firma má ve druhém čtvrtletí konečně na trhu v podstatě kompletní portfolio telefonů, včetně dostupných modelů řady Lumia. Ty by mohly pomoci navýšit prodeje a tržní podíl. Otázkou zůstává, jaký je potenciál k navýšení podílu. Zdá se, že akcionáři si myslí, že s Androidem by Nokia byla schopna ukousnout větší kus trhu.

