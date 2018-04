Investice Orange na Slovensku dosáhly 17 miliard

(ČIA, SITA) - Zatím 17 miliard slovenských korun proinvestovala od vstupu na slovenský trh společnost Orange do sítí a služeb. Letošní investice dosáhnou 4,9 miliard Sk. Jak informovala

technická ředitelka společnosti Dana Prekopová, investice firmy se postupně posouvají z oblasti rozšiřování sítě do sféry služeb a kvality. V příštím roce chce Orange investovat minimálně dvě miliardy korun do rozšíření sítě, výši investic do dalších oblastí zatím firma neupřesnila.

Orange má na Slovensku více než tisíc vysílačů. Letos firma zprovoznila 127 nových vysílačů, plány na příští rok počítají s minimálně 100 dalšími vysílači. Signál v kvalitě požadované Telekomunikačním úřadem SR nyní pokrývá 84 procent území a 97,2 procenta populace Slovenské republiky. Orange si udržuje pozici jedničky na slovenském trhu. Ke konci září měl

1,61 milionu uživatelů, kteří letos uskutečnili 12,5 miliardy hovorů. Síť Orange letos zpracovala 6,7 miliardy SMS zpráv.

Majoritním vlastníkem Orange Slovensko je s 64 procenty France Telecom. Zbývající podíly vlastní Evropská banka pro obnovu a rozvoj a soukromí vlastníci.