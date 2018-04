Investice Českého Telecomu meziročně poklesly o 40 procent

Investice Českého Telecomu budou v letošním roce směrovány do ziskových a efektivních oblastí, například do služeb na platformě inteligentních sítí. Celková konsolidovaná hodnota investic Českého Telecomu se v roce 2002 snížila o 40 procent z 18,9 miliardy korun v roce 2001 na 11,3 miliardy korun v roce 2002. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl viceprezident pro sítě Českého Telecomu Petr Slováček.

Investice samotného Českého Telecomu klesly meziročně o 37 procent z 13,8 miliardy na 8,7 miliardy korun. Meziroční pokles investic samotného Eurotelu činil 49 procent z pěti miliard korun v roce 2001 na 2,6 miliardy korun v roce 2002.

Díky tomu, že většina investic vyvolaná regulatorními požadavky byla dokončena v roce 2002, budou podle odhadů společnosti nadále klesat konsolidované investiční náklady. Očekávaná konsolidovaná hodnota odpisů a amortizace se v porovnání s loňským rokem nezmění. Z toho vyplývá dobrý výhled z hlediska peněžních toků. Jak upozornil viceprezident Českého Telecomu pro korporátní služby Juraj Šedivý, výše volných peněžních prostředků se v roce 2002 zvýšila o 112 procent z 5,5 miliardy korun na 11,7 miliardy korun.