Invaze plug-inů do ThinkDB II

Plug-in do databázového programu ThinkDB II je zásuvný modul do konkrétní vytvořené databáze v tomto programu, který selektivně rozšiřuje schopnost mateřské aplikace v konkrétní databázi. Uživatel si může nainstalovat/koupit plug-in, který potřebuje (včlenění schopností všech plug-inů do programu by jinak výrazně zvýšilo jeho velikost).

ThinkDB dosud na svých stránkách nabízela freeware plug-iny BarCode (čtení čárového kódu), Timer (stopky) a Checklist (zaškrtávací seznam). Je anoncován vývoj plug-inu Datebook. Plug-iny jsou otevřenou architekturou a zájemci o vytváření nových se mohou zaregistrovat v thinkDB Plug-in SDK.

Datové, textové a formátovací Plug-iny :

Concat

Plug-in spojí dvě textová pole (včetně poznámky) v jedno. Použití plug-inu je mnohostranné - můžete spojit několik položek adresáře do jedné, zkopírovat obsah jedné položky do druhé a podobně. Plug-in umožní konfigurovat rovněž oddělovač mezi dvěma spojovanými poli.

Date Format

Vrátí datum z jiného ThinkDB pole jako řetězec. Je respektován formát z nastavení v preferencích.

Day of Week

Vrátí z datového ThinkDB pole textový řetězec - den v týdnu.

Format a Number

Přeformátuje delší číslo do formátu s oddělovačem řádu tisíců (oddělovač respektuje nastavení z preferencí).

Format a Float Number

Funguje podobně jako předchozí plug-in a přidá ještě desetinnou část a symbol měny.

Get the Current Date and Time

Vloží do zvolených polí čas a datum při zmáčknutí tlačítka plug-inu. Obě pole jsou volitelná.

Finanční

Compound Interest

Složité úročení - spočte budoucí hodnotu ze současné hodnoty, úrokové sazby a délky období.

Matematické

Random Number Generator - generátor náhodného čísla. Minimální i maximální hodnota výsledku je nastavitelná

Cosine - funkce kosinus. Vstup i výstup je v radianech. Vyžaduje nainstalovanou MathLib knihovnu.

Sine - funkce sinus. Vstup i výstup je v radianech. Vyžaduje nainstalovanou MathLib knihovnu.

Square Root - druhá mocnina čísla. Vyžaduje nainstalovanou MathLib knihovnu.

Cube Root - třetí mocnina čísla. Vyžaduje nainstalovanou MathLib knihovnu.

Power - umocní jedno pole druhým a vrátí výsledek. Vyžaduje nainstalovanou MathLib knihovnu.

Tangent - funkce tangens. Vstup i výstup je v radianech. Vyžaduje nainstalovanou MathLib knihovnu.

Hypotenuse - výpočet přepony pravoúhlého trojúhelníku podle Pythagora. Vyžaduje nainstalovanou MathLib knihovnu.

Ostatní

Get GPS Date

Určeno pro práci s připojenou GPS jednotkou - vloží GPS data do ThinkDB.

Send an E-mail

Na danou e-mailovou adresu odešle e-mail pomocí iMessengeru.

Web Clipping

Na daném URL odstartuje Clipper aplikaci.



Firma PDABytes připravuje ještě několik dalších plug-inů. Ty zmíněné můžete zakoupit za "jednotnou" cenu 2$, což se mi zdá u některých jednoduchých plug-inů jako přemrštěná cena. Podstata nabídky je ale v tom, že uživatel si vybere plug-in, který mu bude vyhovovat a který do svých databází potřebuje.

Osobně se mi jeví, že několik plug-inů je třeba pro mne velmi zajímavých - třeba Concat, Day of Week, či Get Current Date/Time. Jiný uživatel možná ocení matematické funkce, ale platit 2$ za každou z nich se mu asi chtít nebude ...

+

Lze zakoupit jen potřebný plug-in

Některé plug-iny mohou být velmi užitečné

-

Cena jednodušších plug-inů je vysoká





Závěrečné hodnocení (1-nejhorší, 5-nejlepší) :