Invasion - další strategie pro Psiony

"2093: Vědci na Zemi učinili pozoruhodný objev, který umožňoval cestovat rychleji než světlo. Toto nové poznání dovolovalo vesmírným lodím dosahovat neuvěřitelných rychlostí, které dříve patřili pouze do literatury sci-fi.

2097: Po několika výpravách do vzdálených galaxií byla konečně objevena cizí civilizace. Poté, co byly vyřešeny prvotní jazykové problémy, byl na Zemi vyslán zástupce vesmírné civilizace, aby promluvil k pozemšťanům.

Velvyslanec prohlásil, že je z vesmírného impéria, které pohltilo sedm galaxií, známého jako "Galaktické impérium". Požadoval, aby se všechny vlády Země připojili ke Galaktickému impériu a pozemšťané se stali otroky této vesmírné civilizace.

2098: Vlády se odmítly podrobit a Země byla napadena. Naše technologie se nemohly poměřovat s vesmírnými a většina obyvatel Země byla odvlečena jako otroci. Pouze několika lidem se podařilo utéci ve vesmírných lodích.

2099: Ti, kterým se podařilo zachránit, se seskupili a spolu vytvořili armádu nazvanou "Zemská armáda". Hlavním cílem nové armády bylo osvobodit všechny otroky Galaktického impéria a zničit impérium jednou pro vždy.

Píše se rok 2101. Po několika letech budování armády a poznávání cizích technologií dosáhla Zemská armáda takové velikosti, že je dostatečně silná zahájit útok. Zemská armáda deklaruje Galaktickému impériu válku a připravuje se k boji..."

To je prolog ke strategické hře IMPERIUM Thomase Ashtona - hře, která se spolu s tituly, jako je No Mans Land a Imperium, řadí k pokračovatelům legendy Command&Conquer na platformě EPOC. Vlastně nejen na EPOCu, neboť zvláštní verze Invasion je dostupná i pro starší řadu SIBO - zkrátka tedy nepřijdou ani majitelé Psionů Series 3a, 3c, 3mx či Siena.

Jak již bylo řečeno, hra je koncipována v duchu počítačové strategie Command&Conquer - účelem je tedy stavět základny, továrny a výzkumná centra, budovat bojové jednotky, ještě více jednotek a systematicky ničit nepřítele. A to všechno v zájmu charitativního cíle hry, tedy osvobození pozemšťanů ze spárů Galaktického impéria a zničení této nepřátelské civilizace...

Jednou formou hry je velení Zemské armádě v boji proti Galaktickému impériu. Kdo fandí spíše mimozemšťanům, může se postavit na opačnou stranu. Jednotky Zemské armády a Galaktického impéria se samozřejmě odlišují, vyspělá mimozemská technologie má stále trochu navrch (což se o inteligenci jednotek Galaktického impéria tolik říci nedá).

Důležitým rysem hry Invasion je to, že vše neprobíhá najednou - jako u většiny ostatních strategických her - ale hra je rozdělena na jednotlivé tahy. V jednom tahu můžete každou jednotku přemístit pouze o určitý počet polí nebo s ní zaútočit na nepřítele. Průběh hry je tak sice de facto pomalejší, ale na druhou stranu se toto řešení jeví jako výhodnější na kapesních počítačích, neboť nemusíte neustále rolovat hrací plochou po malém displeji z místa na místo (zatímco jinde vám stejně nepřítel ničí jednotky), ale na všechno máte dostatek času. Koneckonců i spotřeba baterií je v tomto případě o poznání nižší než při realtimovém způsobu hry.

Pro orientaci ve hře slouží dva módy - jednak mód View, kdy se pomocí šipek nebo dotykové obrazovky pohybujete po hracím poli, nebo mód Orders, po jehož zvolení je možné vybírat jednotlivé bojové jednotky a udělovat jim rozkazy. Nepočítejte s tím, že se vaše jednotky postarají sami o sebe - naopak, bez vašeho rozkazu se ani nehnou.

Kromě ovládání existujících jednotek je samozřejmě nutné budovat další. K tomu slouží funkce Build, odkud je možné stavět nové budovy (továrnu na bojové jednotky, výzkumné centrum nebo strážní věž), bojové jednotky nebo dávat vědcům příkazy k výzkumu nových technologií.

Hra obsahuje celkem patnáct úrovní, přičemž s postupem do vyšších úrovní můžete stavět nové budovy (na začátku můžete postavit pouze továrnu na jednotky), nové jednotky, nebo provádět další výzkumy.

Kdo nechce postupovat od začátku, může využít funkce Jump to level a přenést se přímo do požadované úrovně.

Současná verze 1.2 umožňuje i ukládání hry a její pozdější opětovné načtení.

Další formou hry je tzv. Quick Battle neboli Rychlá bitva. Stačí vybrat úroveň, ve které bude boj probíhat, vybrat si armádu (Zemské síly nebo Galaktické impérium) a technologickou úroveň a podobně zvolit i vlastnosti protivníka. Zde je možné vybrat oběma soupeřům stejnou armádu. Právě tento případ není však příliš šťastný, neboť jednotky obou stran nejsou od sebe nijak odlišeny a ve spletitých bitvách se rychle ztrácí přehled...

Invasion umožňuje i mód bitvy mezi dvěma lidskými hráči, v žádném případě ale nečekejte propojení dvou kapesních počítačů přes infraport nebo modem. Hra pro dva hráče vychází z Quick Battle a jediným rozdílem je to, že obě armády řídí člověk - předpokládá se tedy, že se dva hráči budou střídat nad displejem Psiona...

Jaký bude verdikt nad hrou Invasion? Invasion je poměrně jednoduchá strategická hra, kterou lze bez problémů hrát i na malém displeji kapesního počítače. Oproti svým konkurentům sice nabízí méně funkcí a méně propracovanou grafiku, na druhou stranu má ale menší hardwarové nároky (obsazené místo na disku a rychlost) a je lépe hratelná právě na kapesním zařízení.

Zbývá už jen dodat jeden poměrně důležitý fakt: Invasion je shareware a registrace hry stojí 10 liber (nebo 25$ přes RegNet). Za tuto částku získáte přístup do všech patnácti kol (namísto pouhých pěti v neregistrované verzi) a zbavíte se obtěžujících hlášek.