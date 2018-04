Internetové tarifní kalkulačky prozradí, zda zbytečně neutrácíte

Začneme stránkou srovnanitarifu.cz. Po zadání počtů minut, provolaných do různých sítí, a počtu SMS navrhne nejrůznější vhodné tarify. Vyzkoušeli jsme zadání dvou modelových spotřebitelů, jednoho s nižší útratou a jednoho s vyšší útratou. V prvním případě šlo o uživatele, který provolá 60 minut (předpokládejme modelové rozložení po 20 minutách do sítí všech tří operátorů) a napíše 200 SMS.

Server nám pro takovou útratu na prvním místě nabídl tarif Bav se od T-Mobile, tedy nabídku pro mladé do 26 let. Ta je sice za daných podmínek výhodná, ale není pro každého. Když už s ní server ovšem operuje, není důvod pro to, aby vynechal nabídku Vodafone Student na míru, kde při kombinaci balíčků Student volání a Student SMS lze získat 200 SMS a 50 minut za 250 korun.

Za zbylých 10 minut zaplatí zákazník 30 korun, celková cena je tedy 280 korun, skoro o 100 korun nižší než tarif T-mobilu. I když by se zdálo, že nabídka Vodafone je komplikovanější tím, že kromě věku je třeba doložit ještě studium, v podmínkách na internetu stojí, že služba může být poskytnuta zákazníkovi do 26 let "po jeho ústním prohlášení, že je studentem".

Další tarify v pořadí poměrně odpovídají reálně nejvýhodnějším nabídkám, až na chybu v podobě neexistujícího a nesmyslného tarifu Vodafonu. Podobně dopadlo testování zákazníka s jinak rozloženou vyšší spotřebou minut i SMS.

Kalkulátor srovnavatel.cz tarify i sám přeprodává. Otáže se vás, zdali má, nebo nemá zobrazovat tarify pro studenty, zahrnuje i slevy a akce, a také nabídky kreditových tarifů. Doplňuje i údaje o speciálních slevách, bonusech, volných jednotkách do vlastních sítí a podobně, což je užitečné. I v něm se ovšem nacházejí chyby.

Například na prvním místě pro našeho modelového, méně náruživého telefonistu byl nabídnut tarif O2 Neon M se slevou 50 procent. Žádnou takovou slevu operátor ale aktuálně nenabízí. "Sleva může být nabízena proto, že někteří přeprodejci naši služeb mají individuální ceny a podmínky," uvedl Martin Žabka z O2. Má to ale jeden háček.

Ani po avizované slevě nejde o nejvýhodnější nabídku na trhu, jejíž propočítání služba hlásá. Zákazník sice získá o 20 volných minut více, než požaduje, ale cenově lze požadované nároky splnit levněji. Při provolání příslušných jednotek by celková měsíční útrata představovala 486 korun.

Dopočet útraty nad rámec tarifu vcelku odpovídá realitě, ovšem u Vodafone je možné mít v rámci Tarifů na míru 50 minut a 250 SMS za 450 korun. Za dalších 10 SMS zaplatí 8 korun, cena je tedy výhodnější. Nehledě na to, že získá 50 SMS navíc. V druhém zkoumaném případě byl výběr tarifů relevantnější, i když i zde se našly dílčí nepřesnosti.

Třetím srovnávaným kalkulátorem je tet.cz. Výhodou je pohodlné a podrobné zadání, kam lze doslova vypsat téměř všechny položky z faktury. Odměnou ale není vždy ten nejlepší tarif. Ve velké míře vynechává Tarify na míru od Vodafone, zvláště ty "nebalíčkové", samostatně sestavené (rovněž nabídl tarif Bav se místo Studenta na míru). Dále zobrazuje mnoho tarifů, které již nejsou v nabídce, míchá studentské tarify a tarify pro mladé s ostatními a dopočty útrat nad rámec tarifů nejsou v některém případě přesné.

Ani jedna ze srovnávaných služeb nevyšla z našeho testu jako jednoznačný vítěz či poražený. Užitečné budou hlavně pro ty, kteří se chtějí v nabídce alespoň trochu zorientovat před tím, než si vyberou nový tarif. Mohou zjistit, že jejich útrata je zbytečně velká, a kalkulačky jim nabídnou některé z možností, o něž se stojí za to dále zajímat. Spoléhat ovšem při výběru nového tarifu pouze na ně bychom rozhodně nedoporučovali, stránky jednotlivých operátorů a trocha vlastního počítání je v tomto případě lepší nápad.

Už jenom proto, že některé z kalkulátorů nezahrnují aktuální slevy a pochopitelně neoperují s nejrůznějšími nabídkami, sázejícími na volání zdarma nebo za minimální ceny na několik vybraných čísel.