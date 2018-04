Internetové paušály už i v Anglii

Největší Britský poskytovatel telefonních služeb British Telecommunications se rozhodl, že vyjde vstříc svým zákazníkům, kteří surfují po internetu a vytvoří jim speciální paušální program, se kterým si budou moci vybrat období, ve kterém se nebude tarifikovat přístup k internetu po komutované lince. Takovýto způsob plateb by měl vstoupit v platnost někdy na počátku příštího roku.

BT vytvořil pět paušálních tarifů, které se liší cenovou nabídkou a hlavně tím, jaká období v týdnu jsou zahrnuta do netarifikovaných internetových hovorů. Tento nový program směřuje vstříc zákazníkovi a doplňuje tak výhodně jeho potřebu používat hlasových služeb.

Tarify jsou následující:



6,99 liber za bezplatné volání na internet o víkendech a se speciálním tarifem pro přístup k internetu přes týden - 1peny za minutu mimo špičku a 2peny za minutu ve špičce

6,99 liber měsíčně za pondělí až pátek večer a v nočních hodinách s tarifikací víkendů (1peny za minutu) a hovorů ve špičce během týdne (2peny za minutu)

26,99 liber je již trošku dražší, ale zákazníci dostanou za své peníze neomezený přístup k internetu během dne ve špičce s ostatními časy tarifikovanými 1peny za minutu

34,99 liber bude zákazníky BT stát neomezený přístup k internetu ve všech časech během týdne

posledním tarifem je jakýsi "zaplať, cos provolal" bez paušálu, účtovaný 1peny za minutu mimo špičku a 2peny za minutu ve špičce

Uživatelé musí mít telefonní linku poskytovanou BT, ale mohou používat služby jakéhokoliv ISP, který podepsal smlouvu s BT o poskytování těchto služeb. Paušály ale nezahrnují poplatky za poskytován internetu od těchto poskytovatelů.

Po zavedení paušálu bude účastníkům určeno pro přístup k internetu speciální číslo s předponou 0844.

Tiskový mluvčí BT řekl, že BT je schopen poskytovat takovéto služby díky novému upgradu svých IP sítí. Minulý týden oznámila společnost BT svůj záměr upgradovat svou páteřní síť. Tato operace bude stát BT 5 miliard liber.

Společnost pro neměřený přístup k internetu (CUT) tento krok pochvaluje se slovy, že je to krok správným směrem, ale stále je zde co dodělávat.

Z našeho pohledu je to v Británii opravdu velký krok kupředu. Je ovšem pravda, že v Británii již má BT konkurenci v poskytování hlasových služeb. Nicméně Českému Telecomu vyprší monopolní postavení na českém trhu příští rok a od roku 2001 se zcela jistě dočkáme takových vymožeností, jako je internet zdarma a případně i digitálních ISDN linek za cenu přibližující se dnešní ceně za analogovou linku.

Ovšem je smutné, že k těmto krokům tlačí až konkurence. Možná, že by bylo dobré nabídnou zákazníkům před koncem monopolu nějaké výhody buď ve volání na internet na speciální čísla nebo ve formě impulsů zdarma a zavázat si je tak na nějakou dobu (třeba na 2 roky, jak je tomu u mobilních operátorů) k používání jejich služeb. Tyto výhody by si zákazník jakoby mohl předplatit a podepsat tuto smlouvu a nebo by mohl zůstat u stávajícího tarifu a čekat na to, co nabídne konkurence. Myslím, že takováto politika by například pro Telecom v dnešní době mohla znamenat určité procento jistých zákazníků na určitou dobu. Je ovšem možné, že po padnutí monopolu přijdou další poskytovatelé a ceny, které navrhnou nepotlačí Telecom dolů, ale jen je doplní.