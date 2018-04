Internetové domény pro česká telefonní čísla má spravovat CZ.NIC

Více než sto let dominovaly telekomunikacím klasické telefonní přístroje, před dvaceti lety se k nim přidaly i telefony pro ISDN a mobily. Sporadicky se objevovaly pokusy přenášet hlas po internetovém protokolu (Voice over Internet Protocol, VoIP), jejichž rozmach nastal až v polovině devadesátých let.

Jak sloučit klasické a internetové volání?

Přetrvávají problémy s interoperabilitou mezi běžnou telefonní sítí a VoIP. Zatímco klasický nebo mobilní telefon je identifikován číslem, identifikace a komunikační protokoly jsou u internetové telefonie rozmanitější. Ještě zajímavější je faxování po internetu, pro přenos faxů v reálném čase existuje vícero protokolů, výhodným médiem pro přenos faxu je ale rovněž elektronická pošta. Zmatek doplňují jednoúčelová telefonní čísla, na vizitkách běžně uvádíme telefon do kanceláře, fax do kanceláře a ještě mobilní telefon. Bylo by pohodlné, kdyby nám stačilo jediné telefonní číslo a nějaká globální databáze by obsahovala informace o všech službách, které jsou pro toto číslo dostupné.

Standard pro internetové telefoní číslo

Řešením je standard ENUM, o kterém jsme již psali. Využívá podobnosti mezi strukturou telefonního čísla a internetové domény, každému telefonnímu číslu je tak přidělena doména tvořená jednotlivými číslicemi psanými pozpátku a oddělenými tečkami, dále jmény e164 (standardem pro ENUM je E.164) a arpa (Address and Routing Parameter Area, Oblast parametrů adres a směrování). Mezinárodním volacím kódem pro Českou republiku je 420, proto by se všechny domény pro česká telefonní čísla měly nacházet uvnitř domény 0.2.4.e164.arpa . Podobně je pro Slovensko s volacím kódem 421 vyhrazena doména 1.2.4.e164.arpa . Nikdo nebude uživatele nutit vyťukávat telefonní čísla pozpátku, převod běžného čísla na doménu standardu ENUM bude probíhat uvnitř internetového telefonu.

Přidělování domén pro ENUM v národní doméně 0.2.4.e164.arpa úzce souvisí s číslovacím plánem. Ten spravuje regulátor, v našem případě Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Správce národní domény pro ENUM určuje v Evropě organizace RIPE, která rovněž v Evropě spravuje IP adresy a další internetové záležitosti. Delegaci jednotlivých národních domén pro ENUM ovšem schvaluje Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) na základě souhlasu vlády dotyčné země. Členství České republiky zaštiťuje Ministerstvo informatiky, odborně se podílí odbor mezinárodních vztahů Českého telekomunikačního úřadu, práce v sektorech ITU-T a ITU-D se účastní Český Telecom, v sektoru ITU-R pracují České radiokomunikace.

Kdo se bude starat o ENUM u nás? A bude důvěryhodný?

O delegaci české domény pro ENUM 0.2.4.e164.arpa projevil letos na jaře zájem správce české internetové top-level domény .CZ, zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC. Český telekomunikační úřad nebyl o zájmu CZ.NIC informován, zástupce ITU Richard Hill odeslal žádost o potvrzení na Ministerstvo informatiky. Potvrzení žádosti se zdrželo, delegace domény 0.2.4.e164.arpa byla proto ze strany ITU zamítnuta. Nakonec byl potvrzující fax na hlavičkovém papíře do ITU úspěšně doručen, a tak byla česká doména pro ENUM na CZ.NIC úspěšně delegována.

Čeští uživatelé telekomunikačních služeb i operátoři by mohli být v zásadě spokojeni, CZ.NIC má se správou domén dlouholeté zkušenosti. Na druhou stranu je CZ.NIC spojován s vysokými cenami za české domény (několikanásobně vyššími než ceny v jiných top-level doménách). Dobré pověsti CZ.NIC neprospívají ani zprávy o hospodaření CZ.NIC, třeba o 9,75 milionech korun určených v letošním rozpočtu CZ.NIC na službu PR agentury (při zhruba 150 tisících registrovaných doménách tato částka představuje 65 korun na jednu doménu).

Krize snad nehrozí