Internetová telefonie na mobilech prý pošle sítě GSM do historie

Zatímco si mobilní operátoři po celém světě lámou hlavy nad tím, jak dostanou zpět peníze investované do sítí třetí generace (UMTS), zdá se, že američtí výrobci mobilů přišli už na řešení přišli. Nikoho asi nepřekvapí, že jde o řešení poměrně levné a vlastně i jednoduché. Stačí v sítích UMTS nabízet velmi levné hovory; uživatelé už poté zahodí své mobily pro GSM sami a začnou používat UMTS i bez překrásně barevných a multimediálních služeb, které až dosud měly být trhákem, který sítě třetí generace spasí.

Již delší dobu se všichni operátoři a výrobci mobilů po celém světě zabývali otázkou, co je killer app (aplikace nebo služba, která je natolik užitečná a praktická, že přitáhne uživatele) sítí třetí generace. Vymysleli spoustu služeb a řešení a v médiích vznikla spousta článků na toto téma (i na Mobil.cz byste jich našli pěknou řádku). Jenže killer app se jaksi nedostavovala a někteří pochybovači začali veřejně mluvit o tom, že je možná nejvyšší čas odepsat investice do UMTS, protože killer app ani nepřijde.

Tři americké firmy, které prakticky vymyslely první komerční mobilní sítě, Motorola, Nextel a Qualcomm, si totiž všimly toho, jak se zastánci UMTS zamávaly úspěchy bezdrátových internetových sítí založených na standardu IEEE 802.11 (Wi-Fi). Ty totiž umožňují připojení k internetu megabitovými rychlostmi, což v dohledné sítě UMTS nenabídne. Nemluvě o tom, že Wi-Fi je neuvěřitelně levné oproti UMTS, a to z nikoliv z obchodních, ale technologických důvodů. Před Wi-Fi až donedávna stály dvě zásadní překážky – neexistující roaming (nyní řeší Evropský standardizační telekomunikační institut – ETSI) a přetížení bezlicenčního pásma 2,4 GHz (již existuje schválený standard IEE 802.11a, které využívají vhodnější pásmo 5 GHz). Odstranění obou překážek je tak otázkou času.

Ale zpět k mobilním sítím. Ve Spojených státech je velmi populární internetová telefonie, a to i díky extrémně levným telefonním hovorům. Za připojení k internetu se totiž platí směšný měsíční paušál a pak vyjdou dálkové a mezinárodní hovory na pár centů. I přes to se ale očekává příjem operátorů poskytujících hovory přes internet v miliardách dolarů. Ve srovnání s příjmy klasických pevných i mobilních amerických operátorů to jsou sice drobné, ale nezanedbatelné.

Již zmiňované firmy mají z internetové telefonie také nemalé příjmy. Napadlo je, že to, co je možné ve světě pevných telekomunikací a internetu (přes internet se přinejmenším v USA dovoláte na libovolné pevné číslo – a není to principiální problém nikde na světě), musí být realizovatelné i v mobilních sítích. Je k tomu potřebné dvě věci: mobilní síť podporující paketový přenos na co nejnižší úrovni a mobilní telefon, který takový přenos umožňuje.

Motorola s Qualcommem jsou autory standardu CDMA a jeho dalších rozšíření – 2000 1x a EVDO, které umožňují přenášet data rychlostí až 2,4 Mb/s (v praxi tato síť funguje především v Jižní Koreji, chytá se i v USA) paketovými přenosy. Tedy přesně tím, co je pro internetovou telefonii přes mobily potřeba. Datové přenosy založené na EVDO lze podle Qualcommu rozšířit i do sítí GSM, ale ne s takovými rychlostmi a výhodami jako v sítích CDMA. Ostatně, o perspektivách GSM hovoří i to, že UMTS je založeno na CDMA (W-CDMA) a pozůstatků GSM tam moc nenajdete. Je pravda, že standard GSM prakticky sjednotil mobilní sítě ve velké části světa a přinesl mobilní telefony téměř každému – ale nyní už ustupuje lepšímu CDMA.

Podle Motoroly, Qualcommu a Nextelu lze jejich koncept internetových telefonů používat po drobných úpravách i v sítích UMTS. To zní povzbudivě, zvláště když Motorola raději než rozšiřování současných standardů preferuje vytváření nových. Že nejde v případě VoIP (Voice over IP, internetová telefonie) v mobilních sítích jenom o plácání do větru naznačuje i to, že spolupráci na tomto poli ohlásili i další dva mobilní giganti – AT&T a Nokia.

Všechny zainteresované firmy se sice neshodnou na tom, jestli se jim investice vyplatí (všechny ale už několikrát dokázaly vyhodit miliardy dolarů investovaných do vývoje do kanálu a příště se pustit do podobně nejistých projektů), ale zato jsou si jisté, že internetová telefonie umožní nabízet mobilním operátorům hovory s mnohem menšími náklady, než je to možné dnes a bude v budoucnu v klasických telefonních sítích. Navíc při srovnatelné kvalitě. Přesvědčit se o tom můžete už dnes – když voláte do zahraničí, je dost pravděpodobné, že hovor část cesty putuje prostřednictvím sítě založené na protokolech IP. A pokud takový operátor dodrží kvalitu přenosu, určitě to nepoznáte (byť stále existuje spousta těch, kteří se snaží co nejvíce snížit náklady - takový hovor tomu odpovídá).