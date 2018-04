Internetová stránka pro superrychlé textovky

Speciální anglický jazyk SMS zvaný „lingo“ existuje snad už od prvopočátků zasílání textových zpráv. Stejně jako existují zkratkovité zprávy v češtině, posílají i anglicky mluvící uživatelé své SMS pomocí zvláštního jazyka, kde jsou konkrétní slova a písmena nahrazována kratšímy slovy, písmeny a symboly. Tento „jazyk“ se nazývá Lingo a na stránkách Transl8it (Translate it) již otevřeli jeho oficiální překladač v angličtině.

O tom, že pro autora zprávy SMS je často problémem vměstnat všechny znaky do omezeného počtu jedné zprávy, jsme již psali. Vyřešit tento problém je možno několika způsoby. SMS je samozřejmě možno poslat z internetu, kde rychlost a snadnost vložení zprávy pomocí počítačové klávesnice zkratkovité psaní staví na vedlejší kolej. Ale při klasickém psaní na mobilu se uživatelům zažitá zkratka může hodit. Ušetříte tím nejen prostor pro více údajů, ale hlavně čas, který je při ťukání akutní zprávy do telefonu často nepříjemně dlouhý. Příklad anglických zkratek, zvaných lingo, uvádíme zde. Všimněte si, že tradiční emotikony (smajlíky) lze použít i jako zástupce celého slova.

CU L8R = See you later (uvidíme se později)

RU OK? = Are you Okay? (Jsi v pohodě?)

:-)BDAY = Happy Birthday (všechno nejlepší k narozeninám)

GR8 = Great (skvělé)

DNT B L8 = Don’t be late (přijď včas)

THATS :-( = That’s sad (to je smutné)

XLNT = Excellent (perfektní)

BTW = By the way (mimochodem)

ASAP = As soon as possible (co nejdříve to půjde)

THX = Thanks (díky)

NEtng 2 +? = Anything to add?

Spk 2 U @ da pRT = speak to you at the party

H&K 4 U bab,tak caR = Hugs and kisses for you babe, take care

Od začátku června mohou všichni autoři anglických SMS využít nového portálu TransL8it, který pomáhá překládat klasické anglické věty do lingo. Po otevření stránek stačí pouze napsat větu do připravených řádek a větu si jednoduše nechat přeložit. Nad druhým oknem se objeví počet znaků, které jste použitím linga ušetřili. U některých dlouhých zpráv lze vhodně zvolenými slovy zkrátit SMS až na tři čtvrtiny zprávy původní. Na stránkách serveru navíc můžete vyhledávat významy neznámých zkratek nebo ukládat nová linga. Jako třešnička na dortu je stránka, kde najdete tři nejefektivněji přeložené věty za uplynulý týden.

Výsledný zkrácený text si můžete překopírovat do jiné SMS brány a zaslat na telefon nebo pomocí internetu poslat někonu jinému. Pro přeložení vět nemusíte být registrováni, ale chcete-li přidávat další zkratkovitá slova nebo využít služby zasílání linga do vlastního nebo cizího telefonu, musíte se zaregistrovat pomocí zadání platného e-mailu. Správci nového serveru se těší ze solidní obliby svých služeb, očekávají příjem z reklam, a proto je překladatelský portál zdarma. Jejich předpoklady se zdají být správné. „Otevřeli jsme server, kde lidé mohou vytvářet, archivovat a hledat slova a věty v lingo jazyku, které si mohou následně poslat do telefonu,“ uvádí prezident společnosti TransL8it Dan Wilton. Jejich portál si jistě najde mnoho návšetěvníků, neboť, jak uvádějí statisky, za jediný den se přes celý svět pošle více jak jedna miliarda SMS zpráv.

V češtině se lingo také používá, jeho rozšířění sice není tak masivní jako u anglicky píšících uživatelů mobilů, ale svůj význam a oblibu si také našlo, zejména u mladší generace. Příklady českých zkratkovitých zpráv, jejich oblibu a rozšíření mezi majiteli mobilních telefonů přineseme zítra ve článku věnovaném české podobě linga.