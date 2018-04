Internetová samoobsluha Vodafonu nezvládá nápor zájemců o vánoční dárek

"Vzhledem k velkému zájmu o naši vánoční nabídku půl roku internetu v mobilu zdarma je nyní naše webová samoobsluha velmi vytížena," potvrdil redakci Mobil.cz přetrvávající problémy Miroslav Čepický, tiskový mluvčí společnosti Vodafone. Zákazníkům se dle něj mohou zmíněné stránky pomaleji načítat nebo mohou mít problém se samotným přihlášením do systému.

Zájemci o aktivaci vánoční nabídky se mohou obracet na ostatní samoobslužné kanály operátora nebo svůj požadavek vyřešit přímo v prodejnách Vodafonu. - více o vánoční nabídce Vodafonu si přečtěte zde

Ani poté ale nemusí mít vyhráno; mnozí uživatelé si totiž stěžují také na dlouhou dobu aktivace služby. "Někteří zákazníci mohli delší dobu čekat na aktivaci vánočního dárku," přiznal pochybení operátora Čepický. "Nedávno jsme zaznamenali i pár větších zpoždění, nyní už by ale požadavky na aktivaci dárku měly být zákazníkům vyřizovány v den, kdy k nám dorazí," dodal.

Pokud by tomu tak nebylo, je operátor připraven odpustit zákazníkům poplatky za využití služby mezi zadáním požadavku na její aktivaci a její fyzickou aktivací, jak pro Mobil.cz uvedla osoba obeznámená se situací. Oficiálně se nám ale tuto informaci ověřit nepodařilo, mluvčí pouze uvedl, že se Vodafone "postará o to, aby zákazníci, kteří chtějí vánoční nabídku využít, na současnou situaci nijak nedopláceli do doby, než ji vyřeší."

Vodafone prozatím nedokáže odpovědět na otázku, kdy bude webová samoobsluha zcela funkční. Dle slov jeho zástupců se pracuje na optimalizaci služby tak, aby byla schopna obsloužit více uživatelů a lépe zvládala zvýšený zájem o její využití. "Konečnou odpověď bychom měli mít v následujících dnech," uvedl Miroslav Čepický.

"Za potíže se zákazníkům omlouváme a děkujeme jim za trpělivost. Intenzivně pracujeme na tom, aby naše webová samoobsluha byla brzy opět v té nejlepší kondici," dodal.

Problémy s internetovou samoobsluhou provází Vodafone již od minulého týdne, kdy při plánovaném upgradu systému přestaly na podstatnou část dne fungovat veškeré jeho samoobslužné služby. - čtěte Vodafone měl technické problémy, nefungovaly samoobsluhy

