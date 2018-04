Internetem se šíří podvodný e-mail, varuje Telefónica O2. Pozor, ať nenaletíte

Originální znění podvodného emailu > Předmět: aktualizace e-mailového ú?tu

>

Telefónica O2 Czech zásilková sluzba mail internetové stránky chtejí, abychom Vás informovali, zejsme Mít nejaké problémy, o kazdého zákazníka úctu e-mailem. VYVOLANÝCH Kód chyby 334.409. Jsme zjistili, ze behem nekolika dní od nynejska kazdý zákazník Nebude mít prístup k jeho e-mail Úcet.

V tomto ohledu, jste povinni poslat svoji e-mailovou adresu a heslo Pro nový úcet aktualizovat.Jste upozorneni na to, aby okamzite odeslat USA pozadované informace tak, aby Umoznit USA okamzite aktualizovat své ACCOUNT.YOU USA jsou pro odeslání této informace prostrednictvím e-mail helpaccess@sify.com

Poznámka: Musíte pochopit, ze duvod, proc to nejsou odesláním tohoto zprávy z nasí vlastní account.

This je zpusobeno na nekteré technické problémy, které jsme práve ted. Dekujeme za pochopení.

Níze uvedené informace pozadovaná pro aktualizaci úctu 1) celá e-mailová adresa:

2) heslo:

3) Stát:

4) datum

5) Jméno a príjmení: (c) 2006 Telefónica O2 Czech Republic, as,