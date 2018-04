Internetem se šíří informace o problémech iPhonu 3G. Vše jsme otestovali

Změřit si rychlost stahování a odesílání dat na Apple iPHone 3G, to je jedna z velmi častých výzev, kterou najdeme v současnosti na internetu. Internetová komunita se tak snaží dokázat, že výkon iPhonu 3G v sítích třetí generace není takový, jaký by měl být. Hlasy přichází z různých zemí světa. Na stránce testmyiphone.com si tak i vy můžete změřit, jakou rychlostí je váš iPhone schopen přenášet data.

Uživatelé si často stěžují, že datové přenosy na iPhonu jsou pomalejší než na jiných přístrojích a právě iniciativa testmyiphone by to měla prokázat. Jenže třeba v našem případě, kdy má pokrytí technologií 3G jen O2, a to prakticky jen v Praze a Brně, se budou potíže s iPhonem 3G těžko prokazovat. Obzvláště když nadstavba HSDPA v síti O2 momentálně běží maximální rychlostí 1,2 Mb/s, zatímco iPhone zvládá megabitů 3,6. Jisté prostě je, že iPhone u nás datově na plno nevyužijete. Přesto jsme se však rozhodli iPhone otestovat a porovnat jeho výkon s ostatními telefony – nikoli však pomocí služby testmyiphone, ale vlastním měřením.



Infografika iPhone

Na iPhonu jsme jednoduše otevřeli titulní stránku našeho serveru a také titulní stránku celého zpravodajského portálu idnes.cz. To samé jsme provedli i s telefony HTC Touch Diamond, Samsung SGH-i900 Omnia a Nokií N82. Vše prakticky ve stejnou dobu na stejném místě, takže odchylky způsobené rozdílným zatížením sítě by měly být minimální.

Nebudeme vás zatěžovat přesnými čísly, stačí jen když konstatujeme, že v případě otevírání výše zmíněných stránek byl iPhone vždy o pár sekund rychlejší než konkurence. To potvrdily i orientační testy na výše zmíněné stránce testmyiphone.com – iPhone byl i při nich o něco málo rychlejší než zbylá trojice. A to jak v případě přijímaných, tak odesílaných dat. Při redakčním testování jsme také nezaznamenali žádné výpadky hovorů, které hlásí uživatelé ze zahraničí.

Problémy tak iPhone 3G nemá vždy a všude. Ostatně, to nám potvrdil i specialista na iPhone z německého T-Mobilu, Alexander von Schmettow. Ten při nedávné schůzce českým novinářům prozradil, že operátor výše zmíněné potíže zaznamenal třeba v Holandsku, ale v domácím Německu je vše v pořádku. Příčinu těchto potíží operátor nezná a Apple se k nim odmítá vyjadřovat.

Jisté tak je, že nějaké problémy s příjmem 3G iPhone má, ale v Česku se nám možná vyhnou. A vlastně s místním pokrytím 3G se vyhnou drtivé většině obyvatel, a to u jakéhokoli telefonu, ale to už je jiná písnička.