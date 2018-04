Internet99 - někomu čest, jinému pěst

Tisková konference internetových providerů vynesla na světlo světa problém, o němž si zasvěcení šuškali již dlouho. Tarif Internet 99 se providerům nelíbí - a to především díky tomu, jak jej SPT Telecom nakonec realizoval.

Tarif Internet99 má totiž malý problém, o němž se ví již drahnou dobu - totiž na připojení kratší osmi minut je nevýhodný díky existenci sestavovacího poplatku. Jenže na jednáních s IPM SPT Telecom ústy svých nejvyšších představitelů sliboval, že bude možno mít na jednu linku dvojí čísla - pro tarif Internet99 i pro klasický tarif. Sice to připomíná drbání se za jedním uchem, ale kvalita strategického partnera asi musí odpovídat kvalitě zvoleného řešení.

Bohužel, jak se ukázalo, SPT Telecom všem účastníkům jednání lhal - sliby o možnosti dvou čísel na jednu linku se ukázaly být liché v okamžiku, kdy internetovým providerům přišly závazné technické podmínky. V nich se najednou ukázalo, že zájemci o dvojí čísla budou muset mít také dvojí linky a dvojí vybavení. Tím by ovšem provideři dopláceli na technickou neschopnost SPT Telecom a toto doplácení by muselo dále dopadnout i na jejich klienty.

Provideři tu nabízejí vcelku logické řešení - snížit ceny tarifu Internet99 na takovou úroveň, aby byl vždy výhodnější, tedy i pro krátká spojení. Typickým krokem by mohlo být například zrušení sestavovacího poplatku, o němž stejně nikdo v SPT Telecom nemá podle všech vnějších indicií jasno, k čemu slouží (pokud se nebavíme o bohatnutí).

Provideři tedy v jednolitém šiku vyzvali SPT Telecom, aby přikročil k urovnání podmínek pro tarif Internet99, aby byl skutečně výhodnější tak, jak to SPT Telecom slibuje. Hlavním argumentem pro SPT Telecom je totiž to, že Internet99 JE výhodnější - zapomíná ovšem dodávat, že jen někdy a jen pro někoho.

Internetoví provideři se tak rozhodli k aplikaci tarifu Internet 99 nepřistoupit.

Krátce po tiskové konferenci jsme také publikovali tiskovou zprávu SPT Telecom. Čistě náhodou je v ní zmíněno, že SPT Telecom eviduje cca. 60 žádostí o tarif Internet99. Už se v ní neříká, že většina z těchto žádostí byla ISP zablokována, případně že jde o providery regionálního významu, někdy ani to ne. Na tiskové konferenci se k bojkotu Internetu 99 přihlásilo 17 členů NIXu, tedy cca. 84 procent trhu. Chybělo IBM (dle kuloárových zpráv můžeme důvod vidět v dodávkách výpočetní techniky pro SPT Telecom) a vlastní internetová služba Telecomu IOL.

V tomto prohlášení bohužel tisková mluvčí SPT Telecom uvádí nepravdivá, nebo zkreslená tvrzení. Předně ještě na jednáních s IPM se mluvilo o tom, že provideři budou moci mít obě čísla na jedné lince - to SPT Telecom tehdy považoval za možné. SPT Telecom tvrdí, že je překvapen změnou argumentace - především by se měl zamyslet nad tím, zda slova jeho čelných představitelů jsou sloupy, na nichž se dá stavět, nebo zda je to kvákání nesvéprávných.

Dále paní Dvořáková zmiňuje dobu 30 minut, kterou jednou NIX označil jako denní průměrnou dobu připojení. Paní Dvořáková ji bohužel mylně označuje za průměrnou dobu připojení - tedy vypadl důležitý časový faktor denní, jenž označuje, že se sčítají všechna připojení za ten den a dávají následně těchto 30 minut. Provideři na tiskové konferenci zveřejnili grafy, podle nichž více jak 50 % internetových spojení je kratších, než 8 minut (tedy limit výhodnosti Internetu99) - pro všechny tyto lidi by bezhlavé využívání tarifu Internet99 bylo nevýhodné.

Oněch třicet minut zahrnuje totiž více spojení - pokud se odpojíte, nebo pokud vás nekvalitní síť SPT Telecom jednoduše shodí, budete na to najednou doplácet sestavovacím poplatkem. Budete sankcionován za to, jak kvalitní má SPT Telecom svoji telefonní síť.

Služba Internet99 není výhodná pro všechny bez rozdílu, jak se nám to snaží paní Dvořáková namluvit. Ovšem ihned ponechává SPT Telecom ve své tiskové zprávě tichou výhružku: „na zatím ne příliš diferencovaném trhu internetových poskytovatelů si bude moci (zákazník) vybrat svého providera podle tarifních scénářů, který budou ISP nabízet" - tedy běda těm, kdo nebudou používat Internet99?

Situace není jednoduchá. SPT Telecom lhal - ale není to ani poprvé, ani naposledy. Všichni šéfové Telecomu převléknou kabát z minuty na minutu bez uzardění, něco jiného říkají do televizních kamer, něco jiného na jednáních - vše po libosti. Jak s touto podlostí naloží internetoví provideři?

Aby Telecom donutili ceny tarifu Internet99 posunout tak, aby byl vždy výhodnější, než stávající tarif, jsou ochotni sáhnout i po zrušení peeringových dohod se sítí IOL, případně k úplnému zamezení routingu ze sítě IOL do sítí ostatních providerů. To by pro zákazníky IOLu znamenalo katastrofu a většina z nich by si musela vybrat, zda chtějí podporovat monopolistu s absencí charakteru a číst si pouze zahraniční servery, nebo zda si budou chtít hledat v Seznamu či si číst Mobil server - a to přes jiného providera. Ze sítě IOL, na níž nejsou žádné zdroje obsahu, by se tak stal jeden velký intranet bez brány do skutečného internetu.

Provideři sami uznávají, že je jim krajně proti mysli sáhnout k opatření, jež se dotkne samotných zákazníků, upozorňují ale také na to, že SPT Telecom nelze žádnými rozumnými cestami k solidnímu jednání donutit.

Domnívám se, že tato cesta je schůdná a je třeba po ní jít. Internetoví provideři sice až po třech měsících procitli, když si uvědomili, že seriosní jednání není u SPT Telecom zvykem a kvůli statisícům klientům se jej ani monopolní poskytovatel učit nehodlá. Je to jejich chyba - kdyby se probudili v listopadu z marných iluzí, že Telecom bude jednat férově a na rovinu, mohlo vše dnes vypadat jinak.

Marně plakat - mléko je rozlito, válečná sekera je vykopána a pokud jste klienti IOL, možná bych vám doporučil, abyste si preventivně začali procházet ceníky ostatních providerů. Možná budete potřebovat změnu. A možná hodně brzy. Neplačte - stejně vás u Telecomu nepolitují. Jsme jen zákazníci.