Internet99: konečné slovo

Čtvrteční jednání Telecomu a.s. s českými poskytovateli služeb Internetu bohužel nesplnilo všechna očekávání.

Tisková zpráva sdružení českých poskytovatelů Internetu hovoří o NECHUTI SPT Telecom a.s. vyjít vstříc svým zákazníkům - jak poskytovatelům, tak i uživatelům Internetu. Bohužel Telecom zaujal poměrně odměřený postoj a odmítá nadále o tarifu Internet99 jednat a jak se zdá jeho hlavní zájem se soustřeďuje na přípravu tarifu pro Internet na rok 2000.

Po té, co Telecom vloni oznámil nové ceny hovorného se zvedla vlna nevole a to jak mezi uživateli, tak mezi internetovými providery. Po několika jednáních nabídl SPT Telecom řešení, které nazval tarifem Internet99. Ten se však ukázal pro určitou skupinu uživatelů stejně nevýhodný jako běžný telefonní hovor ve špičce. Poskytovatelé internetu vyzvali dne 15.února SPT Telecomem,a.s. k jednání o úpravách tarifu Internet99. Avšak Telecom již 25.února (to jest 4 dny před samotným jednáním!) uvádí ve své tiskové zprávě svou představu o výsledcích jednání. To by nebylo nijak špatné pokud by Telecom projevil alespoň trochu dobré vůle a byl by ochoten přistoupit nebo jednat o některých návrzích ze strany poskytovatelů internetu.

Některé uživatele Internetu tak čeká i nadále zdražení až o 120% oproti připojení v roce 1998. (viz. Grafy na adrese isp.nix.cz) Toto zřejmě SPT Telecom považuje za krok k rozvoji Internetu v České republice.

„Jde o vyvrcholení procesu, kdy se monopolista chová určitým způsobem tak dlouho, až překročí únosnou míru. Tento postup je nadále neakceptovatelný." toto jsou slova Ing. Borise Bělousova.

Hlavní příčinou chování SPT Telecom, a. s., a nízké úrovně snahy vyjít vstříc požadavkům ISP je fakt, že SPT Telecom, a. s., investuje do rozvoje vlastních konkurenčních služeb. "SPT nemůže současně poskytovat monopolně své služby všem poskytovatelům a zároveň být jedním z nich," říká RNDr. Petr Král, jeden z vyjednávačů skupiny českých poskytovatelů Internetu.

Čeští poskytovatelé Internetu jsou znechuceni postupy SPT Telecom, a.s. a jsou připraveni jednat o budoucím vztahu společnosti k moderním informačním technologiím.

A toto je stanovisko SPT Telecom,a.s.:

Služba INTERNET 99 umožňující zákazníkům levnější přístup na internet bude i nadále nabízena v nezměněné podobě. Na dnešní schůzce zástupců skupiny internetových provozovatelů a vedení SPT TELECOM, a.s. žádné další úpravy nebyly projednány.

I nadále ovšem zůstává v platnosti posun tzv. sestavovacího poplatku na 119 vteřinu spojení ohlášený SPT TELECOM, a.s. minulý týden, který speciální internetový tarif oproti běžnému telefonnímu připojení ještě více zvýhodňuje.

Další bod hovoří o tom, že záleží jen na poskytovatelích Internetu, jestli poskytnou svým zákazníkům připojení za „výhodnější„ sazbu v tarifu Internet99. Pokud se tak rozhodnou, tak SPT Telecom a.s. jim toto umožní v pokud možno co nejkratším čase.

"Akciová společnost SPT TELECOM tímto způsobem demonstruje svůj zájem o další rozvoj internetu, a to v oblasti, kterou může přímo ovlivnit, tj. v oblasti výhodného přístupu k této službě" uvedl výkonný ředitel pro služby sítě SPT TELECOM, a.s. Miroslav Řezníček, který byl pověřen vedením projektu INTERNET 99. "INTERNET 99 je prvním, ale rozhodně ne posledním krokem tímto směrem. Je to především služba, kterou můžeme nabídnout tady a teď všem našim zákazníkům bez rozdílu,"dodal dále M. Řezníček.

Současně se zaváděním služby Internet99 se SPT Telecom a.s. věnuje přípravě tarifu Internet2000, kde by byla rovněž nižší sazba k připojení na Internet oproti běžnému telefonnímu hovoru, avšak bude již využívat služeb inteligentní sítě. Na vytváření podmínek pro dialupisty v roce 2000 byli dokonce pozváni i internetoví poskytovatelé.

Vyjednávači skupiny českých poskytovatelů Internetu:

Ing. Boris Bělousov, Ing. Michael Hartman, RNDr. Petr Král

Čeští poskytovatelé Internetu dle tiskového prohlášení ze dne 15. února 1999:

Bohemia.Net, Cesnet, CZCOM, Czech OnLine, Luko Czech-Net, EUnet Czechia, Global One Communications, GTS CzechCom, INEC, InWay, Mopos, NetForce, Oasa Computers, PVT, Telenor ČR a Telenor Internet

Výsledek dvoutýdenní zákopové války?

Pramalý - SPT Telecom posunul sestavovací poplatek na druhou minutu spojení, což ale na druhou stranu poměrně příjemně zlepšuje pozici tarifu Internet 99. Internetové providery to neuspokojuje, hodlají SPT Telecom vyloučit z NIXu a podat podnět k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Až ten může dát rozhřešení ve věci virtuálních přístupových bodů.

Další důležitou věcí, která se ovšem této zákopové války příliš netýká, je neoficiální zpráva z důvěryhodných zdrojů, podle níž by již tento týden měl být k dispozici oficiální text smlouvy mezi FNM, TelSource a SPT Telecom. Údajně největší problémy s vydáním dělalo FNM, jehož šéf ing Michal Hrubý je na této smlouvě podepsán. Na zveřejnění této smlouvy se dohodl ministr Peltrám s šéfem TelSource B. Kokem již v lednu s tím, že jde o záležitost několika málo dní. Neoficiální a nepotvrzenou verzi této smlouvy najdete již dva roky zde na Mobil serveru.

A poslední zajímavost - na této adrese najdete oficiální zápisy z jednání ISP versus SPT Telecom. Zde jsou z 1. března 1999 a zde z 4. března 1999.