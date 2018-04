Internet zadarmo skončí 30. září

Od 1. října tohoto roku mění Český Telecom ceny za přístup k internetu. Zavádí dva nové tarify – Internet Plus a Internet 2002 (ve variantách Business a Home) a ruší stávající podobu tarifu Internet 2002. Domácí uživatelé budou mít k dispozici i doplňkový program i-Víkend, se kterým se budou moci o víkendech připojovat k internetu za paušální poplatek. Všechny připravované změny budou s největší pravděpodobností znamenat konec současného internetu zadarmo, kdy platíte jenom Telecomu (ČTc) a už ne poskytovateli internetu (ISP)

Až dosud fungovalo účtování připojení k internetu tak, že jste platili minutové poplatky Telecomu podle jeho tarifu Internet 2002 (a případných doplňkových tarifů, umožňujících za příplatek k měsíčnímu paušálu platit menší minutové sazby). Za samotný přístup k internetu jste už ISP neplatili – samozřejmě s výjimkou situace, kdy jste byli placeným zákazníkem nějakého ISP, například Internet Online. Nicméně většina domácích zákazníků se připojuje přes Tiscali, Volný, Quick a RazDva. Jako hlavního poskytovatele internetu uvedlo tyto ISP nabízející internet bez dalších poplatků 73,9 % respondentů červnového průzkumu iPanel společnosti Taylor Nelson Sofres Interactive. Placený Internet Online má podle tohoto průzkumu 3,5 %, kabelové připojení přes UPC 5 %.

Z peněz, které od vás Telecom vybral na minutových poplatcích, potom část předal ISP – v průměru to podle zdrojů z Telecomu bylo 0,07 Kč. Pokud byl ISP připojený do sítě jiného operátora (a ne přímo do sítě Telecomu), potom platil Telecom jinému operátorovi propojovací poplatek a ten se o něj potom podělil s ISP (pokud ISP a alternativní operátor není jedna společnost). Internet zadarmo jste tak byl placený z těchto poplatků.

Od října to ale bude jinak – Telecom od vás bude vybírat dvě částky za připojení k internetu. Minutovou cenu nebo paušální poplatek za samotné připojení k internetu, což se bude řídit jeho ceníkem (tarify Internet Plus, Internet 2002). Vedle toho ale zaplatíte ještě propojovací poplatek, který musí zaplatit Telecom alternativnímu operátorovi, nebo poplatek, který bude za minutu připojení (či jinou dobu) požadovat od Telecomu ISP. Pokud bude od vás chtít ISP ještě další poplatky (například měsíční), potom se s vámi musí dohodnout a budete je platit přímo jemu (Telecom nabízí, že je od vás vybere a předá ISP). V praxi to může vypadat tak, že zatímco dosud jste platili za minutu ve špičce s tarifem Home Standard 1,40 Kč a ISP už jste neplatili nic, tak po 1. říjnu zaplatíte Telecomu 1,30 Kč za minutu a 0,08 Kč ISP. ISP od vás také může chtít jenom paušální poplatek, potom můžete platit Telecomu za minuty, ale ISP dostane jen svých požadovaných 200 Kč za měsíc. Může to být samozřejmě i obráceně.

Telecom tak reaguje na květnové cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (03/PROP/2002), který stanovil minimální propojovací poplatky za propojení internetového hovoru mezi sítěmi na 0,47 Kč ve špičce a 0,17 Kč mimo špičku. Tyto poplatky musí alternativnímu operátorovi zaplatit Telecom za každou minutu internetového spojení mezi sítěmi. Protože všichni tři poskytovatelé internetu zadarmo jsou současně alternativními operátory (Tiscali, Czech On-line, Contactel; IOL patří Českému Telecomu), nepřipadalo prakticky v úvahu, že by se Telecom dohodl s poskytovateli internetu na nižších cenách – ti totiž nemají důvod přistoupit na nižší propojovací poplatky a připojení svých internetových divizí přímo do sítě Českého Telecomu, protože takto vydělají více při stejné kvalitě služby.

Podle generálního ředitele Telecomu Přemysly Klímy by ovšem současný stav (zachování cen tarifu Internet 2002 a platba stanovených propojovacích poplatků) znamenal pro Telecom stamilionové roční ztráty. „Byli jsme tak postaveni před volbu buď zvýšit cenu internetového připojení, nebo nést ztráty v řádu stovek milionů korun ročně. Proto přicházíme s novým konceptem,“ říká Klíma. Tím novým konceptem je to, že Telecom sníží minutovou cenu (u tarifu Internet Plus; u nového Internet 2002 zůstává stejná) za připojení k internetu o část, která podle jeho názoru přísluší alternativním operátorům a ISP – a ti si budou muset tento zbytek vybrat od zákazníků sami.

Nikoho asi nepřekvapí, že sleva je nižší, než kolik činí minimální propojovací poplatky stanovené ČTÚ – pokud by si tak k ceně Telecomu přidali alternativní operátoři částku odpovídající těmto poplatkům, potom se přístup k internetu v České republice zdraží. V případě, že zákazník bude používat tarif Internet 2002, zaplatí více v každém případě. Pokud by ale zákazník využíval Internet Plus a ISP by nechtěl větší poplatek, než dostával dosud, potom by se cena za minutu internetu snížila.

Telecomu se povedl opravdu husarský kousek – jeho ceny za přístup k internetu se sníží. Veškeré případné další zdražení půjde na vrub ostatních operátorů a poskytovatelů internetu, kteří již nebudou moci vystupovat jako poskytovatelé internetu zdarma (budeme jim platit) a navíc na ně Telecom bude moci svést, že drahý internet není kvůli němu, ale kvůli konkurentům. Podle Telecomu si budou muset jednotliví ISP a alternativní operátoři muset začít konkurovat výší svých propojovacích a přístupových poplatků – protože zákazníci na měsíčním vyúčtování uvidí, kolik komu platí. Naopak bez konkurenčního tlaku zůstane Český Telecom, protože sice všichni budou moci poukazovat na to, že by mohl zlevnit vlastní minutové poplatky za připojení k internetu (především ve špičce jsou vysoké), ale nikdo mu nebude moci konkurovat nižšími cenami – zákazníci připojující se přes vytáčené spojení k internetu jsou totiž v drtivé většině připojeni k síti Telecomu.

Nicméně v záplavě protestů proti kroku Českého Telecomu, které se nepochybně zvednou ze spousty stran, by neměla zapadnout ani jeho nabídka na připojení k internetu prostřednictvím IP sítě. V současnosti probíhá veškerý internetový provoz stejně jako hlasový – modem převede data na zvuky, které se přenášejí mezi sítěmi až k modemům ISP, kde se zvuky opět převedou na data. To pro žádného telekomunikačního operátora není výhodné – za internetové spojení totiž dostane méně než za hlasové, ale musí více investovat do posílení kapacity (k internetu se připojujete na delší dobu, než jakou mluvíte).

Proto se Telecom již delší dobu snaží přesvědčit ISP, že již na prvních ústřednách převede internetové spojení z hlasové podoby zpět na data a prostřednictvím IP sítě jim je předá. Pro všechny operátory by se tak snížila cena za přenos dat v telefonní síti. Jenže ISP by vydělali mnohem méně než dnes po rozhodnutí ČTÚ, když přebírají internetový provoz až ze sítě svého mateřského alternativního operátora.

Pokud by se internetové spojení mezi sítěmi předávalo tímto způsobem, znamenalo by to nižší náklady pro Telecom i pro ISP – a obecně by to mohlo vést k nižším cenám za internet v České republice a postupně také k zavedení paušálního poplatku za připojení k internetu. Je nepochybné, že toto řešení se v budoucnu prosadí – v současnosti tomu ale brání spory mezi telekomunikačními operátory a nedostatečně rozvinutý a liberalizovaný trh v oblasti hlasových služeb pro nejširší veřejnost, který nutí alternativní operátory využívat každé možnosti k vylepšení svého většinou ztrátového hospodaření.

S novými tarify pro přístup k internetu přichází Telecom i s vylepšením doplňkových programů. Především je to i-Víkend, kdy za 399 Kč měsíčně už nebudete za připojení k internetu o víkendech platit žádný minutový poplatek. Surfovat budete moc bez omezení, klidně 24 hodin denně. Současně se rozšiřuje i počet volných hodin u doplňkových programů – u i-Surf je to 30 hodin měsíčně mimo špičku (bylo 25) a u i-Office Gold 48 hodin ve špičce (bylo 40). Pokud máte tarif Home Internet, potom budete mít každý měsíc k dispozici 16 hodin mimo špičku, kdy můžete používat internet bez minutových poplatků (dosud to bylo 13 hodin).

Internet Plus Home

Home Standard Home Internet 1 minuta ve špičce (prvních 10 minut) 1,30 Kč 1,30 Kč 1 minuta ve špičce (11. minuta a další 0,65 Kč 0,60 Kč 1 minuta mimo špičku (prvních 10 minut) 0,50 Kč 0,50 Kč 1 minuta mimo špičku (11. minuta a další 0,20 Kč 0,18 Kč

Internet 2002 Home