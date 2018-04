T-Mobile pokryje Česko sítí pro internet věcí do konce roku 2016

Společnost T-Mobile plánuje do konce příštího roku kompletně pokrýt Česko sítí Sigfox pro takzvaný internet věcí. Podle generálního ředitele Milana Vašiny je potenciál internetu věcí obrovský. Do roku 2020 vzroste podle jeho odhadu počet připojených zařízení k internetu z nynějších 15 miliard na 200 miliard, na jednoho člověka tak připadne 26 přístrojů připojených k internetu.

Zařízení z oboru internetu věcí existují již dnes. Jde například o chytré hodinky, náramky využívané zejména při sportu, jednoduché alarmy schopné odeslat výstražnou zprávu na dálku nebo o elektronické knihy jízd. K síti se však do budoucna budou moci připojit i další zařízení, která budou plnit nejrůznější úkoly.

Výdrž na baterii 20 let

Většina podobných zařízení přitom odesílá pouze malé množství dat, což podle T-Mobilu umožňuje využít hlavní výhodu technologie této francouzské firmy. Její zařízení totiž využívají rádiové vlny 868 MHz, kde vysílá v extrémně úzkém frekvenčním rozsahu (Ultra Narrow Band), což umožňuje přenos sice malého množství dat, ale na velké vzdálenosti. Podobná technologie se používala například pro komunikaci s ponorkami v první světové válce. Zjednodušeně se dá říct, že systém zkomprimuje zprávu do velmi krátkého pípnutí, které je dobře a spolehlivě rozpoznatelné (slyšitelné) i ve velmi zarušeném prostředí.

Norma omezuje v síti Sigfoxu velikost „zprávy“ na 12 bajtů a jedno zařízení jich může odeslat jen 140 denně (tj. každých 10 minut), ale výměnou za to může tato zpráva být odeslána teoreticky až tisíc kilometrů daleko a hlavně spotřebuje jen zlomek energie, kterou by potřeboval přenos po klasické mobilní síti. Zařízení tak může na dvě tužkové baterie běžet i přes 10 let. Při kapacitě akumulátoru 2,5 Ah je odhadovaná výdrž zařízení 20 let. V rámci testovacího provozu se v Česku podařilo přijmout zprávu bez problémů na vzdálenost 120 kilometrů. Podmínkou je přímá viditelnost zařízení.

Internet věcí může být využit třeba u kontroly počtu volných míst na parkovišti. Provozovatel se dozví, kdy je místo nejvytíženější, jak dlouho na něm stojí jeden vůz, atd. Výhodou technologie je i to, že ji neovlivňuje popčasí. Kameře vadí mlha, jiným čidlům by ve funkčnosti zabránil třeba sníh nebo bláto.

Možnosti nového využití takzvaného internetu věcí ukázal i pilotní provoz, během kterého společnost SimpleCell Networks, která v Česku zastupuje autora technologie Sigfox, testovala připojení nákladních vagonů nebo čidla v parkovacích stáních. Ta by uměla na dálku informovat o tom, jestli jsou obsazená, či nikoliv, a pomáhat tak lidem hledajícím parkovací místa v orientaci. Kromě toho poskytne městům údaje o tom, jak se lidé na parkovacích místech chovají.

Ve Francii například při zkušebním provozu přišli na to, že místa pro krátkodobé parkování okupují řidiči, kteří zde nechávají stát své vozy šest a více hodin. Systém chytrých parkovacích míst pomůže takovéto problémy řešit v reálném čase. Podobně lze ošetřit například i lampy veřejného osvětlení na důležitých místech: před školou, v parcích, atd. Jakmile dojde k poruše nebo vandalismu, systém o tom dá vědět a na místo vyráží jak technik, tak případně i policie.



Pro monitorování parkovacích míst je určeno čidlo Witty. Válec o průměru cca. 10 cm se zapustí do povrchu vozovky a nejméně pět let na něj není potřeba sahat.

Čidlo Witty. Na snímku jsou místa tímto přístrojem osazená. Přítomnost čidla prozrazuje jen kolečko na asfaltu.

V případě nákladních vagonů řeší internet věcí problém servisu těchto vozidel. Dopravce totiž není přesně schopen zjistit počet najetých kilometrů jednotlivých vozů, a tudíž ani nemůže provádět servis jinak než po uplynutí určitého časového období. To je pochopitelně neekonomické, protože zatímco některé vagony mají za sebou stovky kilometrů, některé se ani nepohnuly z místa. Krabička o rozměrech školního penálu připevněná na vagon může tento problém vyřešit. Dopravce dokáže informovat o okamžité poloze vozu i třeba kumulativně o počtu najetých kilometrů.



Sítě Sigfox již fungují, nebo se staví ve 12 evropských zemích, například ve Španělsku, Francii, Nizozemsku nebo Portugalsku. Její využití plánuje T-Mobile zpoplatnit roční taxou, která se bude lišit u konkrétních zařízení podle počtu odeslaných zpráv. Společnost mluví o sumách v řádu stokorun.