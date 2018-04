Internet sbalený na cesty - ochutnejte PocketSurfer

PocketSurfer není úplnou novinkou, ale jeho první verze nebyla nijak zvlášť úspěšná. V Barceloně měla premiéru druhá a podle producentů výrazně vylepšená varianta.

Možná přichází i v lepší době – všichni operátoři potvrzují, že počet zákazníků, kteří se každodenně připojují k internetu prostřednictvím mobilních sítí, rychle roste.

Velký displej a klávesnice

PocketSurfer není smartphone, chybí mu totiž podpora hlasových přenosů. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že se jedná o specializované zařízení, může nabídnout něco navíc. V tomto případě je to především velká obrazovka a klávesnice.

Rozměry obrazovky se ve specifikaci neobjevují, ale samotný přístroj má rozměry 139,7 x 69,9 x 14,7 mm a obrazovka zabírá větší část horní poloviny. Displej je opravdu velký, ostatně posuďte sami na fotografiích.

Trochu zklamáním je ale rozlišení. Výrobce uvádí, že se jedná o plný VGA displej. Ve skutečnosti je to podobně jako v případě Communicatorů od Nokie – horizontální rozlišení je 640 bodů, vertikální 240 bodů (tedy polovinu klasické VGA obrazovky).

Podobné rozlišení nabízely už Nokie 9500 a 9300 a nová E90 nabídne dokonce horizontální rozlišení 800 bodů, na něž je přizpůsobena většina současných webových stránek. Pro 640 x 480 bodů už je jich dnes opravdu jen menšina, protože toto rozlišení se na stolních počítačích skoro nevyužívá.

Naopak luxusní prostor zbyl pro klávesnici, klávesy jsou dostatečně velké a při krátkém vyzkoušení reagovaly velmi přesně a dobře. V tomhle může rozhodně PocketSurfer smartphony a komunikátory strčit do kapsy. I když, i pro ně už existují přídavné klávesnice. Přesto je třeba říci, že klávesnice na nás udělala poměrně dobrý dojem a zařízení se celkově velmi pohodlně ovládalo.

Připojí se skoro všude

První varianta PocketSurferu se k internetu připojovala prostřednictvím Bluetooth a mobilního telefonu, což asi nebylo úplně šťastné. Nová varianta už má v sobě integrován datový modul. Podle údajů výrobce by měl podporovat jak CDMA sítě, tak GSM sítě (GPRS, EDGE) i americký iDEN.

Ve specifikaci ale chybí 3G a také Wi-Fi integrováno není. Zástupci firmy DataWind nedokázali odpovědět, jestli bude existovat několik variant s podporou různých sítí pro jednotlivé trhy, nebo jestli půjde o nějaké superuniverzální řešení (to se nám ale nezdá příliš pravděpodobné). Jako volitelné příslušenství je k dispozici Bluetooth 56 Kb/s modem pro připojení ke klasické pevné lince.

Podle tiskové zprávy bude PocketSurfer uveden na britský trh a každý jeho majitel bude mít neomezené připojení k bezdrátové síti zdarma. To předpokládá dohodu s některým z místních operátorů, a je otázka, na jak dlouho bude podobná nabídka platit. Nedovedeme si moc představit, na čem by mohl operátor v tomto případě vydělávat – cena zařízení se očekává někde kolem 200 dolarů, a na rozdíl třeba od WAPu se na internetu nedá moc spoléhat na to, že uživatel bude utrácet velké částky za obsah.

Stránky bleskem

Jednou z hlavních zbraní PocketSurferu by měla být rychlost interpretace HTML kódu. Výrobce tvrdí, že dobře napsanému interpretru dokáže PocketSurfer zobrazit většinu stránek do 7 sekund a zhruba dvakrát rychleji než PDA či smartphony.

V rámci 3GSM World Congressu dokonce výrobce vyhlásil soutěž, že pokud někdo přinese PDA nebo smartphone, který dokáže 6 vybraných stránek (3 měla volit firma, 3 návštěvník) rychleji než PocketSurfer, získá ho zdarma.

Nepodařilo se nám zjistit, jestli soutěž někdo vyhrál. V každém případě stránky, které jsme zkoušeli na výstavišti, se načítaly poměrně svižně. A to byly zdejší sítě řádně přetížené.

K čemu je dobrý?

Je otázkou, jestli není lepší mít všechno v jednom, tedy k procházení internetu použít nějaký komunikátor, který navíc umí telefonovat. Nová E90 nabízí skoro stejné parametry a dokonce větší rozlišení. Fyzické rozměry displeje ale hovoří pro PocketSurfer, totéž platí i o klávesnici. Proti němu naopak hovoří jednoúčelovost – součástí výbavy je sice několik doplňkových aplikací, ale o PDA rozhodně nejde.

Spor o to, jestli je lepší mít vše v jednom nebo naopak několik jednoúčelových zařízení se asi nedá jednoduše rozhodnout. Vždy to bude více méně o osobní preference. Výhodou samostatného zařízení pro mobilní internet na cestách je mimo jiné to, že si nevybíjíte baterii mobilu.

Kromě toho, nemusíte pak s sebou nosit rozměrný smartphone (ona Nokia E90 je pěkný cvalík), ale v kapse můžete mít jen nějaký malý stylový telefon a PocketSurfer s sebou vzít jen, když budete chtít na cestách pracovat. Zejména díky relativně příjemné tloušťce se nosí docela dobře. A navíc není příliš drahý. Oproti Nokii E90 je jeho cena stěží pětinová.