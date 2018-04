Chtějí nás mít připojené k internetu, ale omezují nás. FUPem, nebo adresou

Spolu s vývojem mobilních technologií se zpřístupňují i nové způsoby zavedení internetu do (nejen) českých domácností. Ty tam jsou doby vytáčeného připojení pomocí pevné linky, které v domácnostech 90. let minulého století doprovázel typický zvuk připojujícího se analogového modemu. Oproti tomu dnes můžete na internet přistupovat téměř odkudkoli.

Tím se dostáváme k první a výrazné přednosti bezdrátového připojení domácností přes LTE sítě - přenositelnému modemu, díky kterému se můžete připojit nejen z domova, ale třeba i z chaty. Přenositelnost z místa na místo platí ovšem jen v některých případech, například fixní bezdrátové připojení Optimal Air Fix od O2 je vázané pouze na konkrétní adresu (více se dočtete zde).

Nutno také pamatovat, že takový způsob připojení bude trpět stejnými neduhy, které nám jsou známy z používání mobilů - tedy například výpadky vysílačů. Dodejme, že O2 a Vodafone pokrývají sítí LTE shodně 99 % české populace, T-Mobile pak 96 %.

Mobilně, avšak ne zcela bez omezení

Nejvýraznějším omezením bezdrátového připojení je datový limit. V tomto ohledu má O2 oproti konkurenci lehce navrch, jeho výše zmíněný fixní tarif totiž takové omezení nemá. Jde nicméně o alternativu běžného tarifu internetu na doma i na chatu (Optimal Air), zde již operátor uplatňuje 30GB datový limit. V případě vyčerpání se rychlost zpomalí, ale zákazník si může dokoupit dalších 30 GB za 499 Kč. T-Mobile v závislosti na zvoleném tarifu Internetu bez drátu uplatňuje omezení v podobě 20, 40 či 100 GB. Po vyčerpání FUPu se připojení ovšem přeruší, za dodatečných 10 GB dat si operátor naúčtuje 200 Kč (spotřeba 30 GB dat tak při ceně 399 Kč za tarif s FUP 20 GB vyjde na 600 Kč, tedy o stokorunu více než u O2). Vodafone spotřebu dat neomezuje, existují ovšem výjimky. Na stahování/odesílání datových souborů (torrenty, stahování z on-line úložišť), přehrávání videa, sledování internetové televize či poslech on-line rádia totiž operátor uplatňuje 30GB datový limit. Poté může rychlost stahování/odesílání klesnout na 256 kbit/s.

Standardní rychlosti v případě Vodafonu je 8 Mbit/s pro stahování a

4 Mbit/s pro odesílání, v noci (od 0:00 do 6:00) jsou rychlosti neomezené. T-Mobile má přenosové rychlosti vyšší, stejně jako výše FUPu se liší v závislosti na tarifu, tedy 20, 40 a 100 Mbit/s. U O2 pak u obou tarifů platí rychlosti 20 Mbit/s pro stahování a 2 Mbit/s pro odesílání.

Nejlevnější možností bezdrátového připojené domácnosti je tarif Standard (20 GB FUP, 20 Mbit/s) od T-Mobilu, vyjde na 399 korun měsíčně. O 50 korun více stojí Připojení bez kabelu+ od Vodafonu, výhodou je absence datového omezení, minusem naopak nižší přenosové rychlosti. Oba tarify od O2 pak stojí 499 korun měsíčně. Tedy stejně jako vyšší tarif Premium od T-Mobilu, ten ovšem oproti O2 disponuje dvojnásobnou rychlostí stahování (40 Mbit/s). Tarif Premium Plus od T-Mobilu pak stojí 1 199 Kč.

Bezdrátové internetové připojení domácností Tarif FUP Maximální rychlosti (download/upload) Měsíční poplatek Internet Optimal Air (O2) 30 GB 20/2 Mbit/s 499 Kč Internet Optimal Air Fix (O2) - 20/2 Mbit/s 499 Kč Internet bez drátu Standard (T-Mobile) 20 GB 20/5 Mbit/s 399 Kč Internet bez drátu Premium (T-Mobile) 40 GB 40/10 Mbit/s 499 Kč Internet bez drátu Premium Plus (T-Mobile) 100 GB 100/25 Mbit/s 1 199 Kč Připojení bez kabelu+ (Vodafone) - (v některých případech 30 GB) 8/4 Mbit/s 449 Kč

Měsíčními poplatky to ovšem nekončí. Je totiž nutné počítat i s náklady na pořízení modemu, což je ovšem záležitost jakéhokoli internetového připojení domácností (u některých poskytovatelů si lze modem namísto zakoupení jen pronajmout). Částku za modem je možné uhradit jednorázově, nebo v měsíčních splátkách během celého dvouletého úvazku. U O2 je pak nutné u obou tarifů počítat i s jednorázovým poplatkem za aktivaci SIM (99 Kč), konkurence si žádný poplatek neúčtuje.

Pevně, ale bez omezení

Mobilní připojení domácností má tedy své výhody i nevýhody. To ovšem platí i pro obvyklejší způsoby připojení přes xDSL, kabel či prostřednictvím wi-fi. Uživatelé se sice nemusejí co do objemu stažených dat ve většině případů nikterak omezovat a mají k dispozici i vyšší přenosové rychlosti, avšak službu mohou používat pouze na dané adrese. Poskytovatelů internetového připojení pro domácnosti je v Česku spousta, mnozí působí pouze lokálně. Naším cílem tedy není zmapovat kompletní nabídku na českém trhu, ale uvést jen příklady dalších možností.

Začněme ovšem u samotných mobilních operátorů. Pevný internet mají v nabídce O2 a T-Mobile, využívají technologie xDSL. U O2 lze vybírat ze tří tarifů: Internet Optimal (až 20/2 Mbit/s) za 499 Kč/měsíc, Internet Aktiv (až 50/5 Mbit/s) za 549 Kč/měsíc a Internet Premium (až 80/8 Mbit/s) za 649 Kč/měsíc. Cena základního tarifu je tedy stejná jako u bezdrátového připojení, srovnatelné jsou i přenosové rychlosti. Pevné připojení má ovšem jednu zásadní výhodu: spotřeba dat není omezena.

T-Mobile si za základní tarif Pevný Internet Standard naúčtuje standardně

549 Kč, tedy o 50 korun více než O2. Přenosové rychlosti obou konkurenčních tarifů jsou nicméně stejné. Za 649 Kč pak T-Mobile nabídne tarif Premium s rychlostmi až 50 Mbit/s pro stahování a až 5 Mbit/s pro nahrávání. U O2 je tarif s takovými parametry o 100 korun levnější, za stejnou cenu pak je k dispozici tarif s vyššími rychlostmi.

Připojení přes xDSL zajišťuje například i společnost A1M. Základní tarif Dvacítka s maximálními přenosovými rychlostmi 20/2 Mbit/s vyjde na 520 Kč měsíčně, cenou se tak řadí mezi srovnatelné tarify mobilních operátorů. Tarif Osmdesátka s maximálními přenosovými rychlostmi (80/8 Mbit/s) je při měsíčním poplatku 750 Kč již dražší, a to o celou stokorunu oproti O2 (T-Mobile srovnatelný tarif nenabízí). Kromě toho ovšem společnost nabízí i připojení přes optický kabel, základní tarif Stačí 100 s možností rozvržení přenosových rychlostí (80/20 Mbit/s, nebo 50/50 Mbit/s nebo 20/80 Mbit/s) vyjde na 450 korun. Nejvyšší tarif (100/100 Mbit/s) pak stojí 650 Kč měsíčně.

Kam nemůže kabel, nastrčí wi-fi

Mezi časté způsoby připojení domácností patří rozvody poskytovatelů kabelové televize, mezi které spadá například společnost UPC. Základní tarif Internet 30+ stojí při ročním úvazku 399 Kč měsíčně (vč. 70 Kč za pronájem modemu), oproti operátorům má vyšší přenosové rychlosti (až 30/3 Mbit/s). Za tarif s přenosovými rychlostmi až 100/10 Mbit/s si společnost naúčtuje měsíčně 499 korun (O2 při stejné ceně jen 20/2 Mbit/s, T-Mobile 50/5 Mbit/s), dvojnásobná rychlost pak vyjde o stokorunu dráže. Maximem jsou rychlosti 400/40 Mbit/s u tarifu Internet 300+ (999 Kč). U všech tarifů je však nutné počítat i s jednorázovým připojovacím poplatkem ve výši 99 Kč.

Základní tarify poskytovatelů internetového připojení Tarif FUP Maximální rychlosti (download/upload) Měsíční poplatek Internet Optimal (O2) - 20/2 Mbit/s 499 Kč Pevný Internet Standard (T-Mobile) - 20/2 Mbit/s 549 Kč Internet 30+ (UPC) - 30/3 Mbit/s 399 Kč Dvacítka (A1M) - 20/2 Mbit/s 520 Kč Stačí 100 (A1M) - 80/20 Mbit/s, nebo 50/50 Mbit/s, nebo 20/80 Mbit/s 450 Kč 24M3 (harna.cz) 60 GB 24 Mbit/s 349 Kč IDT Praha - 5/5 Mbit/s závisí na lokalitě

Ve výše uvedených případech (xDSL, kabel) nicméně platí nutnost ověřit si dostupnost služby v příslušné lokalitě. Poskytovatel kabelové televize totiž nemusí mít do dané oblasti zavedené kabely, u operátorů může být překážkou naopak příliš velká vzdálenost od ústředny, kdy není možné dosáhnout adekvátních přenosových rychlostí. Kromě bezdrátového mobilního internetu může být v takových místech k dispozici i další možnost připojení, i u té ovšem záleží, zda ji v dané lokalitě někdo provozuje.

Jde o wi-fi připojení. Jedním z poskytovatelů, který se na takový způsob pokrývání vybrané oblasti specializuje, je například společnost harna.cz. Ceny připojení začínají na 349 korunách za měsíc a maximální přenosová rychlost může dosáhnout až 50 Mbit/s. Poskytovatel nicméně u většiny tarifů uplatňuje datové limity. U základního 24M3 (až 24 Mbit/s) má uživatel k dispozici 60 GB dat, za tarif s neomezenými daty (až 50 Mbit/s) si je nutné připlatit dalších 300 korun (649 Kč/měsíc). Data přenesená mezi půlnocí a sedmou hodinou ranní se do FUPu nepočítají, k omezení rychlosti poskytovatel přistoupí až v případě opakovaného překročení datového limitu.

Omezení spotřeby dat není u připojení přes wi-fi ovšem pravidlem. Například tarify od IDTnet jsou bez FUPu, rychlosti dosahují až 30/30 Mbit/s (Tarif Profi). Ceny se ovšem liší podle lokality, společnost je sdělí až po zadání požadavku.

Každá z výše uvedených možností má tedy své klady i zápory. Pevné připojení není omezeno maximální spotřebou dat, bezdrátové naopak nabízí komfort přemístit modem kamkoli po republice, odkud se potřebujete připojit. Záleží tedy na uživateli, který způsob připojení své domácnosti k internetu upřednostní. Ti šťastnější, v jejichž okolí působí více poskytovatelů, se mohou rozhodovat podle ceny či maximálních (pozor, nikoli garantovaných!) přenosových rychlostí. Některým ovšem nezbude jiná možnost, než využít jediné dostupné připojení. V některých lokalitách to bude právě bezdrátový internet od mobilních operátorů.