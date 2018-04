Internet přes ADSL: poradíme, kde jej pořídíte nejlevněji (velký přehled)

ADSL linky patří v Česku mezi nejpopulárnější služby pro připojení k internetu. Dokážou nabídnout vysoké rychlosti a nedávno se zbavily i datových omezení. Dnes je v České republice používá 613 tisíc uživatelů, což je téměř trojnásobek oproti kabelovému internetu, který se chlubí 250 tisíci zákazníky.

Poskytovatelů ADSL u nás působí několik desítek. Dominuje jim Telefónika O2, jejíž velkoobchodní nabídku ADSL využívají i ostatní alternativní operátoři. Někteří z nich však dokáží poskytnout připojení i na své vlastní platformě, a tím se oprostit od nutnosti platby pevné telefonní linky u Telefóniky O2.

Na trhu lze navíc narazit hned na několik druhů ADSL připojení. Pro přehlednost dnešního článku jsme však brali v potaz pouze základní nabídky určené pro domácnosti. Zákazníky, kteří hledají připojení s nižší agregací či vyšší zákaznickou podporou, odkážeme na internetové prezentace jednotlivých operátorů.

Zároveň jsme z přehledu vyřadili poskytovatele, jejichž územní působnost je velmi malá, lokální. Doporučujeme proto zejména lidem žijícím mimo velká města zajímat se o alternativní operátory ve svém okolí. Mnohdy jsou cenově výhodnější než velké společnosti. Bohužel však často platí, že nižší cena je vykoupena nižší kvalitou zákaznické podpory a vyššími vstupními poplatky.

Jednotliví operátoři nabízí také výhodné balíčky, které spojují internetové připojení a vlastní telekomunikační služby pod jeden měsíční paušál. Ty mohou být výhodné pro lidi, kteří kromě přístupu k webu shání i levnější volání na pevné lince atp. Na tyto nabídky se blíže podíváme v některém z našich dalších přehledů.

Cena v Česku rozhoduje

Při výběru internetového připojení hraje roli mnoho parametrů, "běžného Frantu uživatele" však bezpochyby na prvním místě bude zajímat cena. Druhotný vliv na výběr dané služby budou mít její parametry - tedy rychlost, agregace (s kolika uživateli se o linku dělíte) či datová omezení. Jelikož jsou ale tyto parametry v drtivé většině případů stejné u všech poskytovatelů, tím hlavním kritériem zůstává stále cenová výhodnost služby.

Proto jsme se dnešní přehled rozhodli uspořádat právě dle cenového rozpětí nabízených služeb. V každé kategorii uvádíme přehlednou tabulku shrnující nabídky českých operátorů a komentář, v němž upozorníme na výhody/nevýhody jednotlivých nabídek a jednu z nich zvolíme jako tu nejlepší v poměru cena/výkon.

Nejlevnější ADSL je za necelých sedm stovek

Nejlevnější nabídky stálého připojení k internetu nabízejí rychlosti až čtyři megabity pro stahování a 128 až 512 kbps pro odesílání dat do internetu. Ve většině případů jde v této kategorii o pouhé přeprodávání velkoobchodní nabídky společnosti Telefónica O2, parametry všech služeb jsou tedy velmi podobné. Odlišnosti nalezneme zejména v délce úvazku či cenách aktivačních poplatků.

Poskytovatel Telefónica O2 T-Mobile Volný GTS Novera SkyNet Název služby O2 Internet ADSL 2048 Internet ADSL Basic Volný Internet 2M Internet Extra 2M Internet Extra 4M Novera DSL Fun 2048/128 Sky FlexiDSL Natural 1:50 Sky FlexiDSL Natural 1:50 Rychlost připojení (down/up)* 2048/128 2048/128 2048/128 2048/256 4096/384 2048/128 2048/128 3072/128 Datový limit 10 GB ** 10 GB --- --- --- 12 GB ** 12 GB 17 GB Agregace 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 Cena služby* 474,81 Kč 474,81 Kč 429,00 Kč 699,00 Kč 929,00 Kč 470,00 Kč 451,01 Kč 558,11 Kč Poplatek za pevnou linku* 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč Cena služby vč. poplatku za pevnou linku* 830,62 Kč 830,62 Kč 784,81 Kč 699,00 Kč 929,00 Kč 825,81 Kč 806,82 Kč 913,92 Kč Aktivační poplatek* 1,00 Kč 1,19 Kč zdarma zdarma zdarma 1,19 Kč 1188,81 Kč 1188,81 Kč Min. cena modemu* 1,00 Kč 699 Kč 1,19 Kč 1,19 Kč 1,19 Kč 1,19 Kč 792,54 Kč 792,54 Kč Při úvazku na (měsíců) 12 24 24 24 24 18 12 12 * - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

** - bez omezení od 1. 4. 2008, více informací zde Poskytovatel České Radiokomunikace Netway Název služby Classic ADSL 2048/128 Classic ADSL 3072/128 Premium ADSL 2048/512 Easy.ADSL 2048/128 Easy.ADSL 3072/128 Rychlost připojení (down/up)* 2048/128 3072/128 2048/512 2048/128 3072/128 Datový limit 12 GB 17 GB --- 12 GB 17 GB Agregace 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 Cena služby* 462,91 Kč 581,91 Kč 581,91 Kč 464,10 Kč 583,10 Kč Poplatek za pevnou linku* 355.81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč Cena služby vč. poplatku za pevnou linku* 818,72 Kč 937,72 Kč 937,72 Kč 819,91 Kč 938,91 Kč Aktivační poplatek* 1178,10 Kč 1178,00 Kč zdarma 1178,00 Kč 1178,00 Kč Min. cena modemu* 1309,00 Kč 1309,00 Kč 1309,00 Kč 1535,10 Kč 1535,10 Kč Při úvazku na (měsíců) 12 12 12 12 12 * - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

* - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

** - bez omezení od 1. 4. 2008, více informací



Někteří operátoři dokážou nabídnout ADSL i na vlastních platformách. Takové nabídky se většinou liší rychlostí, agregací či nutností platit za pevnou linku. Ukázkovým příkladem je služba Volný Internet Extra. Ta je i cenově nejvýhodnější, navíc vás nebude omezovat datovými limity. Pokud tedy nechcete využívat služeb pevné linky, je tato služba vaší optimální volbou.

ADSL internet bez nutnosti platit paušál Telefónice O2 za pevnou linku nabízela i společnost Nextra, kterou koupila GTS Novera. Ta však již nabídku "internetu bez paušálu" veřejně nekomunikuje.

Z tabulky je též patrné, které společnosti se upíšete na nejdelší dobu. Jasně vyhrává Volný s 24 měsíci, následuje jej GTS Novera s 18 měsíci. Nabídky obou společností přitom patří mezi ty, které stojí za povšimnutí. V tomto segmentu trhu se však vyplatí přemýšlet dopředu - konkurence nikdy nespí a při dvouletém úvazku se může snadno stát, že se objeví mnohem výhodnější nabídka.

Nejrychlejší linku za nejméně peněz najdeme u operátora Volný. Ten nabízí za 929 korun měsíčně čtyřmegabitovou přípojku.

Nejdražší dvoumegabitovou linku pak nabízejí České Radiokomunikace u svého Premium ADSL; vyšší měsíční paušál je zde ale kompenzován rychlostí uploadu, která je oproti standardním 128 kbps čtyřnásobná (512 kbps), a "nulovým" datovým limitem. V balíčku s voláním jej však pořídíte mnohem levněji (772 korun).

Záleží tedy na preferenci samotného uživatele - buď nižší cena a nižší rychlost, nebo naopak.

Doporučení Mobil.cz - ADSL do 1 000 Kč Volný Internet Extra 2M - Nejlevnější připojení v našem přehledu plně uspokojí nenáročného uživatele internetu, který hledá stálé připojení za co nejnižší cenu. Nebude ho navíc omezovat žádný datový limit a platit za ADSL bude pouze jedné společnosti. Bohužel, odrazovat může dvouletý úvazek. Volný Internet Extra 4M - Volný v této kategorii vítězí rovnou dvakrát. Do tisícovky totiž dokáže nabídnout i čtyřmegabitovou linku bez limitů a nutnosti platit pevnou linku. Pokud tedy patříte mezi náročnější uživatele, tato služba je určena vám. Bohužel ale musíte bydlet v centru některého z větších měst, jinak vám Volný tuto službu nebude schopný nabídnout. Pamatujte také na to, že dva roky, na které se Volnému upíšete, nejsou zrovna krátká doba.

Připlaťte si a dostanete až šest megabitů

V cenovém rozmezí od 1 000 do 1 200 korun včetně daně a poplatků za pevnou linku operátoři nabízejí maximální rychlosti až 6 144 kbps pro download a 512 kbps pro upload. Tento typ připojení je určen již pro náročnější uživatele, kteří preferují rychlé prohlížení stránek a využívají pokročilejší funkce internetu. Mnoho nabídek navíc tisícikorunovou hranici přesahuje jen o pár korun.

Poskytovatel Telefónica O2 T-Mobile Volný České Radiokomunikace Název služby O2 Internet ADSL 4096 Internet ADSL Standard Volný Internet 4M Classic ADSL 4096/256 Premium ADSL 4096/512 Rychlost připojení (down/up)* 4096/256 4096/256 4096/384 4096/256 4096/512 Datový limit 20 GB ** 20 GB --- 24 GB --- Agregace 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 Cena služby* 712,81 Kč 712,81 Kč 659,00 Kč 700,91 Kč 700,91 Kč Poplatek za pevnou linku* 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč Cena služby vč. poplatku za pevnou linku* 1 068,62 Kč 1 068,62 Kč 1 014,81 Kč 1 056,72 Kč 1 056,72 Kč Aktivační poplatek* 1,00 Kč 1,19 Kč zdarma 1 178,10 Kč zdarma Min. cena modemu* 1,00 Kč 599 Kč 1,19 Kč 1 309,00 Kč 1 309,00 Kč Při úvazku na (měsíců) 12 24 24 12 12 * - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

** - bez omezení od 1. 4. 2008, více informací zde Poskytovatel GTS Novera SkyNet Netway Název služby Novera DSL Fun 4096/256 Sky FlexiDSL 4096/256 Easy.ADSL 4096/256 Rychlost připojení (down/up)* 4096/256 4096/256 4096/256 Datový limit 24 GB ** 24 GB 24 GB Agregace 1:50 1:50 1:50 Cena služby* 708,00 Kč 712,81 Kč 821,10 Kč Poplatek za pevnou linku* 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč Cena služby vč. poplatku za pevnou linku* 1 063,81 Kč 1 068,62 Kč 1 176,91 Kč Aktivační poplatek* 1,19 Kč 1 188,81 Kč 1 178,00 Kč Min. cena modemu* 1,19 Kč 792,54 Kč 1 535,10 Kč Při úvazku na (měsíců) 18 12 12 * - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

* - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

** - bez omezení od 1. 4. 2008, více informací

I v této cenové kategorii vítězí Volný. Na druhém konci řady pak stojí nabídka společnosti Netway, která je nejen nedražší, ale vyžaduje i vysoké vstupní poplatky a při rychlosti 4 096/256 kbps umožňuje uživateli v rámci paušálu stáhnout pouze 24 GB dat měsíčně. Své opodstatnění tak najde jen v lokalitách, kde neexistuje jiná volba. Těch ale nebude mnoho.

Doporučení Mobil.cz - ADSL od 1 000 do 1 200 Kč České Radikomunikace Premium ADSL 4 096/512 - ač zdaleka nejde o nejlevnější připojení v nabídce a při zřizování služby je třeba zaplatit 1 309 korun za modem, pro typického uživatele této kategorie bude připojení nejlepší volbou. Nabízí totiž neomezené stahování dat a nejvyšší rychlost pro upload při více než konkurence schopném měsíčním paušálu.

---

Do patnácti stovek je volba jasná

V kategorii do 1 500 korun mají operátoři nejméně nabídek, celkem se jich do přehledu dostalo pouze pět. O to snazší je však v tomto cenovém rozpětí výběr. Maximální rychlosti, které lze za jeden a půl "Palackého" dostat, jsou 6 144 kbps pro download a 384 kbps pro upload. Beze zbytku se v této kategorii setkáváme s pouhým přeprodáváním ADSL od Telefóniky O2.

Poskytovatel Telefónica O2 GTS Novera České Radiokom. SkyNet Netway Název služby O2 Internet ADSL 6144 Novera DSL Fun 6144/384 Classic ADSL 6144/384 Sky FlexiDSL 6144/384 Easy.ADSL 6144/384 Rychlost připojení (down/up)* 6144/384 6144/384 6144/384 6144/384 6144/384 Datový limit 30 GB ** 30 GB ** 36 GB 36 GB 36 GB Agregace 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 Cena služby* 950,81 Kč 946,00 Kč 938,91 Kč 1 010,31 Kč 1 059,10 Kč Poplatek za pevnou linku* 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč Cena služby vč. poplatku za pevnou linku* 1 306,62 Kč 1 301,81 Kč 1 294,72 Kč 1 366,12 Kč 1 414,91 Kč Aktivační poplatek* 1,00 Kč 1,19 Kč 1 178,10 Kč 1 188,81 Kč 1 178,10 Kč Min. cena modemu* 1,00 Kč 1,19 Kč 1 309,00 Kč 1 504,20 Kč 1 535,10 Kč Při úvazku na (měsíců) 12 18 12 12 12 * - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

** - bez omezení od 1. 4. 2008, více informací zde

Výše uvedená tabulka snad ani nepotřebuje komentář. Přesto je tu pár věcí, které jistě stojí za povšimnutí. Nejlevněji z pohledu měsíčních paušálů zde vycházejí České Radiokomunikace, při bližším pohledu však odrazují vysoké vstupní poplatky i datový limit, který se společnost ani nechystá zrušit. Příjemná je však pouze roční smlouva, kterou najdeme i u Telefóniky O2.

Nebýt právě této vlastnosti, o pár korun by jasně vyhrála GTS Novera, která společně s Telefónikou upustí od 1. dubna od datových limitů. Úvazek na 18 měsíců, minimální cenový rozdíl a menší komfort při platbě účtů jí ale do karet už příliš nehraje. Nejdráž zde opět vychází služba Easy.ADSL od společnosti Netway.

Doporučení Mobil.cz - ADSL od 1 200 do 1 500 Kč O2 Internet ADSL 6 144/384 - v této cenové relaci doporučujeme pořídit ADSL přímo "u zdroje." Cenový rozdíl oproti konkurenci je totiž minimální a pouhý roční úvazek hraje též podstatný prim. Navíc vstupní poplatky jsou velmi nízké a když už budete platit paušál za pevnou, proč si nedopřát komfort pouze jednoho vyúčtování od jedné společnosti. ---

Nejnáročnější dostanou až deset megabitů

Poslední kategorii jsme již cenově shora neomezovali. Dostanou se sem totiž už jen ti nejnáročnější klienti, kteří sice stále budou pokukovat po nejvýhodnější nabídce, pár korun měsíčně navíc je už ale nezabije. Tito zákazníci mohou využít rychlostí až 10 240 kbps pro stahování a 512 kbps pro posílání dat do internetu.

Poskytovatel Telefónica O2 T-Mobile Volný České Radiokomunikace Název služby O2 Internet ADSL 8192 Internet ADSL Premium Volný Internet 8M Classic ADSL 8192/512 Premium ADSL 10240/512 Rychlost připojení (down/up)* 8192/512 8192/512 8192/512 8192/512 až 10240/512 Datový limit 40 GB ** 40 GB --- 48 GB --- Agregace 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 Cena služby* 1 426,81 Kč 1 426,81 Kč 1 379,00 Kč 1 414,91 Kč 1 414,91 Kč Poplatek za pevnou linku* 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč Cena služby vč. poplatku za pevnou linku* 1 782,62 Kč 1 782,62 Kč 1 734,81 Kč 1 770,72 Kč 1 770,72 Kč Aktivační poplatek* 1,00 Kč 1,19 Kč zdarma 1 178,10 Kč zdarma Min. cena modemu* 1,00 Kč 299 Kč 1,19 Kč 1 309,00 Kč 1 309,00 Kč Při úvazku na (měsíců) 12 24 24 12 12 * - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

** - bez omezení od 1. 4. 2008, více informací zde Poskytovatel GTS Novera SkyNet Netway Název služby Novera DSL Fun 8192/512 Sky FlexiDSL 8192/512 Easy.ADSL 8192/512 Rychlost připojení (down/up)* 8192/512 8192/512 8192/512 Datový limit 48 GB ** 48 GB 48 GB Agregace 1:50 1:50 1:50 Cena služby* 1 422,00 Kč 1 545,81 Kč 1 773,10 Kč Poplatek za pevnou linku* 355,81 Kč 355,81 Kč 355,81 Kč Cena služby vč. poplatku za pevnou linku* 1 777,81 Kč 1 901,62 Kč 2 128,91 Kč Aktivační poplatek* 1,19 Kč 1 188,81 Kč 1 178,00 Kč Min. cena modemu* 1,19 Kč 1 504,20 Kč 1 535,10 Kč Při úvazku na (měsíců) 18 12 12 * - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

* - všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

** - bez omezení od 1. 4. 2008, více informací

Díky absenci horního cenového stropu je zde nabídka opět o něco bohatší. Svou službu tu má vlastně každý ze sledovaných poskytovatelů. Nejlevnější paušál najdeme u Volného, nejvyšší rychlost pak u Českých radiokomunikací. A to jen s minimálním cenovým rozdílem oproti konkurenci. Bohužel, slovíčko "až" naznačuje, že deset megabitů není zdaleka připraveno pro všechny klienty služby.

U vysokých paušálů je navíc cenový rozdíl mnohem vyšší a případná roční úspora tedy citelnější. Proto se zejména zde vyplatí pokukovat po nabídkách s co nejkratším úvazkem, abyste v budoucnu měli možnost případného přechodu ke konkurenci.