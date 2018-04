Internet po kabelovce - lépe a radostněji

Již od první poloviny 90. let jsme se setkávali se snahami o využití rozvodů kabelové televize (CATV) pro obousměrnou datovou komunikaci. V listopadu 1994 byla založena pracovní skupina IEEE 802.14 - Cable TV Media Access Control and Physical Protocol Working Group, která se snažila vyvinout příslušný standard.

Standard měl vycházet vstříc hlavně multimediálním přenosům, možné využití pro přístup k internetu bylo považováno za méně důležité. Vývoj standardu se vlekl, a tak se zejména američtí kabeloví operátoři začali ohlížet po jiném řešení. Výsledkem se v roce 1997 stal standard DOCSIS 1.0 (zkratka z Data Over Cable Service Interface Specification). Na rozdíl od návrhů pracovní skupiny 802.14 byl zaměřen především na přístup k internetu - data jsou v rámci DOCSIS 1.0 odesílána v rámcích proměnné délky podobně jako v lokálních sítích v běžných kancelářích nebo Wi-Fi. DOCSIS se stal vítězem i de iure v dubnu 1998, kdy byl akceptován jako základ doporučení ITU J.112 Mezinárodní telekomunikační unie.

Standard DOCSIS 1.0 byl do jisté míry poznamenán snahou o rychlé zavedení a levnost koncových zařízení. Nejvíce byly postrádány funkce pro zajištění QoS (Quality of Service - zatímco odesílaný e-mail může zlomek sekundy počkat, zpoždění nebo výpadek při telefonování po síti nejsou akceptovatelné a podobně). Tyto funkce spolu s některými dalšími byly zařazeny do standardu DOCSIS 1.1, mezitím přišlo European Cable Modem Consortium se standardem EuroDOCSIS, který vychází z již zmíněného doporučení ITU J.112. Evropský televizní kanál je ovšem širší než americký (8 MHz oproti 6 MHz), a tak je možno v dopředném směru dosáhnout o cca 20 % vyšší přenosové rychlosti.

DOCSIS ve verzích 1.0 a 1.1 poskytuje podobně jako ADSL větší přenosovou kapacitu sestupně směrem k uživateli (downstream) než od uživatele do světa. Je to celkem logické; pokud například brouzdáme po webu, webový prohlížeč odesílá požadavky na jednotlivé stránky a obrázky, které obsahují mnohem méně dat než odpověď serveru. Asymetričnost přenosové kapacity začne vadit, až když bychom se pokoušeli o rychlou symetrickou komunikaci, třeba při videokonferenci nebo při sdílení souborů v sítích peer-to-peer (KaZaA, Direct Connect, Gnutella, bývalý Napster...). Změnu přinesl standard DOCSIS 2.0, který nyní schválila i Mezinárodní telekomunikační unie jako doporučení ITU J.122 a který bude uveden na trh zhruba od dubna. Díky novým způsobům modulace efektivněji využívajícím frekvenční pásmo lze v jednom vzestupném (směrem od uživatele, upstream) kanálu dosáhnout teoretické rychlosti až 30 megabitů za sekundu. Může se zdát, že se vše ubírá nejlepším možným směrem, a pokud by byla vyčerpána kapacita DOCSIS 2.0, můžeme se těšit na systém UWB-Cable, který umožňuje přenášet data i po kanálech již využívaných pro přenos televizních programů.

Ve skutečnosti je situace zejména v naší zemi složitější: firemních zákazníků schopných zaplatit videokonference je relativně málo a praktická využitelnost vyšších přenosových rychlostí v DOCSIS 2.0, respektive EuroDOCSIS 2.0 může být ovlivněna okolním prostředím: ing. Petr Bárta, ředitel českobudějovické kabelové televize Elsat s.r.o., mě upozornil, že kabelové rozvody pro CATV fungují jako velká anténa a modulace 64QAM zavedená v DOCSIS 2.0 je citlivější na rušení rozhlasovým vysíláním či občanskými radiostanicemi. I Kabelová televize Přerov, a.s. provozující pouze DOCSIS 1.0 nepředpokládá v blízké budoucnosti (přinejmenším příštích 12 měsíců) přechod na DOCSIS 2.0. Ředitel pro rozvoj telekomunikačních služeb TES Media, s.r.o. Marcel Procházka uvedl, že společnost v tomto roce plánuje nasazení technologie Euro-DOCSIS 1.1, která by v budoucnu měla umožňovat upgrade na Euro-DOCSIS 2.0. Mluvčí UPC František Malina sdělil, že společnost v současné době používá výhradně DOCSIS 1.1, z minulosti je v sítích také DOCSIS 1.0 a dokončuje se výměna systému NetGame, který byl nasazen v úplných začátcích v Dattelkabelu. Dokončení výměny je plánováno do konce prvního čtvrtletí. DOCSIS 2.0 podle sdělení pana Maliny nasadí ihned, jak to bude možné.

Doufejme, že se stejným nadšením budou kabelové společnosti rozšiřovat i občas váznoucí pokrytí svých sítí datovými službami.