Operátor O2 mění ceny pevného internetu, zvolil baťovské ceny

Rychlosti internetu se oproti minulému měsíci nijak nezměnily. Stále je k dispozici 2, 20, nebo 40 Mb/s. Dvoumegabitový tarif Internet Smart Plus zlevnil z 353 na 349 korun, cena Internet Optimal Plus (20Mb/s) se snížila z 505 na 499 korun. Za nejrychlejší variantu Internet Aktiv Plus, která dosahuje rychlosti až 40 Mb/s, chce nyní O2 599 korun.

Všechny ceny jsou platné pro nové zákazníky, kteří s operátorem uzavřou smlouvu na jeden rok. Ceny se mohou stát o něco zajímavějšími v případě, že si k internetu pořídíte některý z tarifů FREE. Ty začínají na 199 korunách měsíčně a nabízejí volání a SMS zprávy zdarma do sítě O2. V takovém případě dostanete měsíční slevu 100 korun na internetové tarify 20 a 40 Mb/s. Cena dvoumegabajtového tarifu se nemění.

Podle statistik operátora jeho připojení k internetu využívalo k 30. červnu 2014 914 tisíc zákazníků. Nejvyšší rychlost internetového připojení, tedy až 40 Mb/s je operátor schopen poskytnout zhruba milionu domácností v Česku.

Největším konkurentem O2 je u nás UPC, které se zaměřuje na vyšší rychlosti internetu. Jeho „nejpomalejší“ tarif začíná na 40 Mb/s a UPC vám jej poskytne za 449 korun měsíčně. Za připojení s rychlostí až 120 Mb/s si poskytovatel účtuje 599 korun každý měsíc a pokud vám ani tato rychlost nestačí, můžete mít dvojnásobek (240 Mb/s) za 999 korun měsíčně.