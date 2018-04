Internet O2: až čtyřikrát rychleji za stejné peníze

Přesně v duchu velkoobchodní nabídky (informovali jsme vás zde) dnes ohlásila Telefónica O2 navýšení rychlostí svého internetového připojení. Základní rychlostí jsou nyní 2 Mb/s, za které zákazník zaplatí 474,81 Kč, všechny ostatní rychlosti se zvyšují na dvojnásobek.

K využití nejvyšších rychlostí je potřeba modem s podporou ADSL2+

Nová nabídka platí od 2. dubna 2007 pro všechny nové zákazníky. „ Za poslední dva roky je růst rychlostí ADSL v České republice jeden z nejvyšších v Evropě“, uvedl Simon Burckhard, výkonný ředitel pro prodej společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Zrychlení pro všechny

Stávajícím zákazníkům bude rychlost připojení navyšována automaticky podle technických možností. Není potřeba tedy o navýšení žádat. Na rozdíl od předchozí vlny zvyšování rychlostí není ani možné požádat o přednostní navýšení rychlostí. V průběhu dubna by měla být rychlost navýšena zhruba 60 % zákazníků, do konce května pak 95 %.

Stávající zákazníci mohou po zadání svého telefonního čísla zjistit, kdy jim bude rychlost navýšena.

Více informací mohou zákazníci získat i na nově zřízeném webu www.zrychlujeme.cz. Stávající zákazníci by zde měli mít možnosti po zadání telefonního čísla zjistit, kdy u nich dojde k navýšení rychlosti. Prozatím je zde ale pouze obecná informace o dvou vlnách zvyšování rychlosti. Uvidíme, jestli se situace během dubna změní. Můžete zde ale zadat telefonní číslo a o navýšení vás informuje SMS.

Noví zákazníci, kteří si službu zřídí na 12 měsíců, dostanou jako benefit modem za 1,19 Kč s aktivací služby za 1,19 Kč. Dvě nejvyšší rychlosti – tedy 6,1 Mb/s a 8,2 Mb/s – vyžadují připojení technologií ADSL2+. Pokud mají stávající zákazníci modemy, které tuto technologii nepodporují, budou si moci vybrat z trojice nových modemů za zvýhodněné ceny.

Jde o modely Zyxel P660RU-T3, s USB připojením za 1,19 Kč, dále čtyřportový Well PTI-845 za 593,81 Kč a Wi-Fi modem Zyxel P660HW-T3 za 1 188,81 Kč. Všechny modemy lze použít i pro O2 TV. Noví zákazníci si mohou v rámci akční nabídky (s ročním závazkem) pořídit čtyřportový Well PTI-845 za 1,19 Kč.

Nové jméno a vyšší pokrytí

Zároveň s ohlášením nové nabídky bylo oznámeno i nové jméno služby. Končí tak poměrně zajímavý subbrand Internet Expres. Nová služba se už bude jmenovat O2 Internet ADSL. Tím O2 jednoznačně odliší tuto svojí nabídku od ostatních služeb, které nabízí. V současné době by už měla být služba dostupná zhruba na 97 % pevných linek v Česku, což je výrazně více, než kabelové televize, které ale nabízejí vyšší rychlosti připojení.

Nově použitá technologie by měla umožnit zvýšení rychlostí pro drtivou většinu stávajících zákazníků.

ADSL nyní pokrývá 97 % pevných linek

Díky tomu by měla být podle svých představitelů rychlost blížící se 2 Mb/s dostupná i na linkách, kde dosud vyšší rychlosti dostupné nebyly. Přesto zástupci O2 na tiskové konferenci odhadli, že zhruba u 10 procent linek rychlost z technických důvodů navýšit nepůjde. „Jsme ale integrovaný operátor, a tak se budeme snažit zákazníkům najít takovou technologii, která jim rychlé připojení k internetu umožní," odpověděl na otázku Mobil.cz Simon Burckhard na tiskové konferenci.

Zdá se tedy, že bychom se mohli dočkat jakési překlenovací nabídky CDMA Rev. A, případně HSDPA, s jejichž pomocí by mohla být Telefónica O2 schopna nabídnout rychlost kolem 2 Mb/s i v místech, kde nejsou dostatečně kvalitní dráty. Uvidíme, jestli se naše očekávání potvrdí. GTS Novera ohlásila, že v průběhu nejbližších měsíců spustí technologii, která zákazníkům připojeným do její infrastruktury umožní stahovat data o rychlosti blížící se úrovni 24 Mb/s.

Datové limity zůstávají stejné

Pro některé zákazníky může být zklamáním, že stávající datové limity se nemění. Poslední zvýšení proběhlo koncem listopadu loňského roku a podle zástupců O2 na tiskové konferenci jsou stávající limity dostatečné pro 90 procent zákazníků. Přesto se podle našeho názoru dá očekávat, že vyšší rychlosti připojení budou zákazníky motivovat k vyššímu využívání internetu.

Ostatně pro běžnou práci bohatě dostačují i nižší rychlosti, naopak vyšší rychlosti připojení umožňují sledování streamovaného videa, poslouchání hudby ve vyšší kvalitě nebo stahování multimediálních souborů. Pak samozřejmě objemy dat rychle rostou. Ostatně stačí si spočítat, kolik dat znamená jen poslouchání internetového radia v kvalitě 128 kb/s.





Už při zveřejnění velkoobchodní nabídky jsme se pozastavovali nad poměrně malými hodnotami uploadu, tedy rychlosti od uživatele do internetu. Upload využijeme například při odesílání fotek do sběrny nebo při odesílání e-mailů. I v nejvyšší variantě je upload jen 512 Kb/s. V tomto směru ADSL výrazně zaostává za nabídkami kabelových televizí.

Na tiskové konferenci vysvětlovali zástupci O2 tento nepoměr snahou nabídnout co nejvyšší rychlosti downloadu co největšímu množství zákazníků. Pokud by se totiž zvyšovala i rychlost uploadu, byly by maximální rychlosti dostupné jen na menším množství linek. Uvidíme, jestli se situace časem zlepší, zástupci O2 hovořili o tom, že tento problém analyzují a hledají přijatelné technické řešení.