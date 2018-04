Internet na ulicích Chicaga

Na první pohled nevypadají jako nic extra. Nejspíš jako krabice od bot přišroubovaná ke kandelábru. Nikdo by v nich nehledal poslední slovo telekomunikační techniky. V nejbližších týdnech technici Kalifornské společnosti Metricom, Inc. dokončí instalaci tisíců radiových tunerů na sloupy veřejného osvětlení a umožní tak obyvatelům Chicaga bezdrátový přístup na Internet.

Společnost Metricom, založená v roce 1985 nabízí bezdrátové datové sítě pro osobní počítače a průmyslové aplikace.

The Ricochet Wireless Network je bezdrátový sytém využívající široké frekvenční spektrum, packetové přepínání a patentované frequency-hopping. Síť pracuje na (v USA) volné frekvenci 902-928 MHz. Zmíněné krabice od bot jsou vlastně Microcell Radios, napájené pomocí speciálního adapteru ze stejného přívodu jako hostící elektrické zařízení (pouliční lucerna). Microcelly jsou rozmisťovány šachovnicovým způsobem ve vzdálenosti zhruba 400 - 800 metrů a mají 162 kanálů pro frequency hopping Technici tvrdí, že montáž jedné Microcelly zabere méně než pět minut kromě přívodu energie není totiž zapotřebí jiného drátování.

Signál z Microcell je sbírán do WAP (Wired Access Points), jedna z nich obhospodaří oblast dvaceti čtverečních mil. WAP připraví RF pakety pro přenos po drátech, přenos mezi Microcellami probíhá po sítí Ricochet a je optimalizován pro co nejvyšší effektivitu. Každý WAP , spolu se svými Microcellami, je schopen obhospodařovat tisíce uživatelů.

Ricochet je digitální, paketově přepínaná radiová síť s páteřovým kabelovým rozvodem po celém kontinentě. Součástí sítě je Name Server, databáze jmen, který provádí ověření přístupu a lokalitu účastníka. Každé žádost o spojení, vyjma typu peer - to - peer, je povolena až po dotazu na Name Server. Ověření probíhá automaticky, v okamžiku zapnutí bezdrátového modemu.

Uživatel musí investovat do bezdrátového modemu Ricochet, který ale využije i na cestách a neomezený přístup k Internetu jej vyjde na 30 dolarů. Nejlevnější modem Vás bude stát 149 když se upíšete a 449 dolíků když se neupíšete. Bez upsání se můžete komunikovat pouze na bázi peer - to peer.

Co ty na to SPT?

Přes oceán se vůbec neposmívám, naopak podporuji spravedlivý boj,