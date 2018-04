Internet hledáme tam, kde je to logické

(ČIA) – Veřejný přístup k internetu lidé nejčastěji intuitivně hledají v internetových kavárnách a obecních či městských knihovnách. Tata místa jsou zároveň nejpreferovanějšími mezi různými možnostmi veřejného přístupu k internetu. Vyplývá to z výzkumu "Internet na veřejně dostupných místech", který v říjnu a listopadu loňského roku uskutečnily Úřad pro veřejné informační systémy, sdružení BMI, agentury DEMA a Markent a společnost Cisco Systems.

S velkým odstupem po internetových kavárnách a knihovnách by lidé nejčastěji intuitivně hledali veřejně dostupný internet na úřadu práce, ve škole, v hotelu, na obecních, městských, okresních či krajských úřadech, méně už pak na poště, v nákupních zónách, na vlakovém a na autobusovém nádraží. Jen malá část dotázaných by internet hledala v telefonní budce, což je podle organizátorů výzkumu dáno zejména prozatímní nerozšířeností těchto internetových terminálů v ČR.

Pokud by si občané sami mohli zvolit, kde by jim veřejně přístupný internet nejvíce vyhovoval, následovaly by po internetové kavárně a knihovně dále obecní či městský úřad, úřad práce, hotel, škola, krajský úřad, vlakové i autobusové nádraží a obchodní zóna. Alespoň jedno veřejně dostupné místo s připojením k internetu zná ve svém městě 65 procent dotázaných obyvatel okresních měst z těch, kteří internet používají nebo mají o jeho využívání zájem.