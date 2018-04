Internet bez zmlúv a faktúr?

ST OnLine START je názov novej služby Slovenských telekomunikácií, vo sfére poskytovania pripojenia do Internetu, prostredníctvom čísla so zvýšenou tarifou.

Skúste sa pripojiť modemom na celoslovenské telefónne číslo 0900 191919. Ako užívatežské meno použite stonline a ako heslo start. Služba prináša len základné pripojenie bez akéhokožvek diskového priestoru, e-mailového konta a ďalších služieb, ktoré so sebou prinášajú ostatní provideri. Na požiadanie však môžete používať aj rozšírené služby, samozrejme spoplatňované platným cenníkom Slovenského Telecomu.

Za automaticky uskutočnené hovory na uvedené jednotné telefónne číslo sa započítava 1 impulz v tarife 2,10 Sk za každých započatých 90 sekúnd v slabej aj v silnej prevádzke. Cena za pripojenie do Internetu cez ST OnLine START sa vyberá na základe počtu tarifných impulzov zaznamenaných príslušným registračným telekomunikačným zariadením. Mesačná cena sa za používanie služby ST OnLine Start nevyberá.

Služba ST OnLine START poskytuje pripojenie do Internetu na dobu určitú do 30.6.1999 a to iba v analógovej kvalite bez nutnosti administratívnej registrácie a je dostupná pre všetkých používatežov PC a modemu. Čo bude s uvedenou službou po uplynutí skúšobnej doby je zatiaž otázne.