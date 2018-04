Internet 99 - o čem SPT Telecom doposud nemluvil

V druhé třetině ledna, poté co regulátor trhu schválil výjimku z očíslovacího plánu, probíhala intenzivní jednání mezi providery a SPT Telecom o podobě a realizaci tarifního zvýhodnění Internet 99. Jak se ukazuje, u "dlouho připravovaného" tarifu Internet 99 se začíná narážet na zvláštnosti, o nichž se doposud nemluvilo.

Především je nepříjemným překvapením, že SPT Telecom nebude souhlasit s ponecháním přístupových čísel v klasickém tarifu zároveň s čísly pro Internet 99 - pokud tedy přípojný bod providera bude chtít používat obě tarifní varianty, bude muset mít dvojí modemová pole - jedno pro Internet99 a druhé pro klasický tarif. Je zbytečné připomínat, že pro mnohé ISP to bude neúnosné.

Už tak bude složité, aby si uživatelé internetu uvědomili, že připojení v tarifu Internet99 se vyplatí až při spojení delším než 8 minut (a to jak ve špičce, tak v noci) - samotné stahování pošty je tímto krajně znevýhodněno a také uživatelé ISDN linek s automatickým vybíráním pošty si nový tarif Internet99 neoblíbí.

Velkou roli hraje právě statut sestavovacího poplatku. SPT Telecom jeho existenci nejdříve odůvodňoval obavou ze zásahu Úřadu pro hospodářskou soutěž, později uváděl technické aspekty. Z poměrně důvěryhodných zdrojů se nám podařilo získat podrobnější vysvětlení těchto technických aspektů:

Tarifikace se totiž provádí tarifikátorem ČTZK. Pokud volané číslo obsahuje přestupný znak (nula) + směrové číslo (tak jak je to v případě I99) , tarifikátor ihned při sestavení spojení započítá první tarifikační puls. Pokud do dvou minut neobdrží (z vnějšku, meziměstský) impuls, automaticky se přepne na místní tarif. To má za následek, že technicky nelze prodlužovat libovolně délku mezi pulsy, tedy není možno zlevnit jakoukoliv službu, tedy i I99. Dostane-li jej, je to pro něj povel pro jinou, než místní tarifikaci a od této chvíle lze dobu mezi pulsy libovolně nastavit. Proto se přesně po minutě (mimo ústřednu E10) zatarifikuje druhý, onen "sestavovací" puls. Toto se týká všech uzlů vybavených starými ústřednami s křížovými voliči, čítá to asi 1.000,000 účastníků. Totéž se týká prastarých ústředen P51. Aby byla zachována zásada rovnosti všech uživatelů, je sestavovací puls uměle generován i v moderních digitálních ústřednách, které by byly schopny zvýhodněného provozu I99 bez sestavovacího pulsu.

Podle některých informací z SPT Telecom je zvažována varianta zvýhodnění ISDN připojení, při němž by nebyl sestavovací poplatek účtován. To by mohlo napomoci marketingovému prosazení ISDN digitálních přípojek - na druhou stranu, ačkoliv zní tato varianta lákavě příznivcům ISDN linek, k jejímu prosazení bude dlouhá cesta a je otázkou, zda se bude chtít managementu SPT Telecom po ní kráčet.

Vzhledem k tomu, že výjimka ČTÚ z číslovacího plánu platí pouze do konce letošního roku, již nyní se pracuje na přidělení celostátních čísel platných pro providery, kteří budou mít určitý počet přípojných bodů - nová internetová čísla pak budou mít předvolbu 097.

U sestavovacího impulsu je ovšem Telecomem poznenáhlu uznáván i jeho obchodní aspekt - nechtějte slevu zadarmo. A tak, pokud budete surfovat přes 8 minut, s Internetem99 ušetříte. Pokud máte smůlu a vaše linka je na zastaralé a nekvalitní ústředně (stále je tu cca. 40% pravděpodobnosti, že tomu tak je), budete biti vy - při častém výpadku spojení budete platit sestavovací poplatek stále do kolečka.