Internet 99: díra pod čárou ponoru

Kolem tarifu Internet 99 se začala vařit voda. Poté, co tento tarif SPT Telecom nabídl jako jedinou alternativu ke klasickému telefonnímu tarifu, označili jsme jej za „lepší, než drátem do oka", ale situaci neřešící obezličku ze strany monopolního SPT Telecom.

Přes hlasité volání SPT Telecom a jeho představitelů o tom, že se vlamujeme do otevřených dveří, se ukázalo, že sám SPT Telecom neměl o podobě zvýhodněného internetového tarifu ani šajnu. Vše se dělalo za pochodu, během posledních listopadových dní a ještě podstatně později. Až postupem prosince vysvítaly technologické podmínky, o kterých SPT Telecom tvrdil neustále něco jiného a svá slova byl schopen popřít z minuty na minutu.

Tarif Internet99 má vlastně jediný zásadní problém - jmenuje se sestavovací poplatek. Tento poplatek ve výši 2,6 Kč je naúčtován po 60 vteřinách od navázání spojení s druhou stranou (nikoliv autorizace spojení k internetu!). Pragmatici jej ihned nazvali „trestem za cizí blbost" - tento poplatek totiž trestá především lidi, kteří jsou připojeni přes zastaralé ústředny, na nichž se spojení velmi často rozpadá.

Přes veškerý nátlak SPT Telecom rozhodl z tohoto sestavovacího poplatku neustoupit a bohorově se vykašlat na mínění svých zákazníků. Má na to ostatně plné monopolní právo až do konce roku 2000.

Díky prodražování krátkých spojení - například vybírání pošty - bude většina providerů nucena nabízet jak klasický tarif vhodný pro připojení do délky osmi minut, tak Internet99 vhodný pro delší připojení. To je ovšem velmi ošidná záležitost - nevím jak vy, ale já si ještě v okamžiku sestavování spojení nejsem jist, zda si jen stáhnu poštu, nebo se zároveň podívám i na pár stránek nebo si něco stáhnu. Nehledě na to, že velká část laiků bude mít problémy s tím, vytvořit si dva různé připojovací profily.

To, jakou náklonnost k tarifu Internet 99 cítí internetoví provideři, nám hodlají všichni členové NIXu (s jedinou výjimkou - hádejte, kdo to asi bude, začíná to na I a končí na OL) sdělit na pondělní tiskové konferenci konané v 11:00. Již nyní vás mohu ubezpečit, že i provideři na tarifu Internet99 vidí jednu malou slabinku - skladbu cen.

Vzhledem k tomu, že jsem o postupu providerů informován, nemohu vám bohužel podati informace, jež zatím mají zůstat nezveřejněny. Nepochybně lépe je na tom například Marek Antoš na Lupě, jenž nemá zprávy oficiálně, takže se může pustit beztrestně do hlubší vody. Nebojte se - ihned po ukončení tiskové konference mezi 11:30 - 12:00 vám přineseme kompletní zprávy. Sledujte titulní stránku Mobil serveru.