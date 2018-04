Internet 2002: zdražení tarifikace nás tlačí k dražším paušálům

Změny v tarifikaci, které chystá Český Telecom na únor roku 2002, nám přinesou mimo jiné i zdražení speciálního cenového programu Internet 2001. Nově z něj bude Internet 2002, který bude možné využívat levněji jen v případě, že si připlatíte ke svému běžnému měsíčnímu paušálu ještě další, nadstavbový. Ten nejlevnější se vám však vyplatí jen v případě, že se nebudete připojovat přes den, ale jen v noci mezi desátou večerní a pátou ranní, a to alespoň 16 hodin měsíčně.

Pro připojení k Internetu se již dnes běžně používá speciální tarifikace Internet 2001. Od 1. února 2002 přejde Český Telecom na minutovou tarifikaci místo stávající, založené na různě dlouhých časových intervalech mezi impulsy. Kromě toho bude zrušeno večerní pásmo, naproti tomu lidé, kteří si připlatí v měsíčním paušálu, budou moci trochu ušetřit za spojení v nočních hodinách.

V rámci základních paušálních tarifů se cena za připojení zdražuje, například za jednu hodinu připojení ve výhodnějších nočních hodinách zaplatíte o 2,50 Kč více. Prvních deset minut připojení je navíc znatelně dražších než minuty další, proto se výrazně vyplatí připojovat se jednou denně na delší dobu, než si stahovat poštu každou hodinu.

Zatímco Internet 2001 pracoval s takzvaným časem „Večer“ (od 17. do 19. hodiny), nový Internet 2002 toto pásmo ruší a předěl mezi časem ve špičce a mimo špičku je určen na 18:00. Přesné minutové sazby pro jednotlivé tarify najdete v tomto dnešním článku.

Zvláště zdražením v rámci běžného paušálu bude Telecom tlačit internetové fanoušky k doplňkovým paušálním výdajům. K běžným paušálním tarifům si totiž budete moci připlácet některý nadstavbový cenový program: i-nonstop, i-night, i-office, i-surf a i-office gold. Za měsíční paušál v rozmezí od 89 do 1990 korun získáte nejen o trochu nižší ceny mimo špičku, ale především další časové pásmo (od 22:00 do 5:00), v němž je připojení znatelně levnější (průměrně o třetinu - asi 5,50 Kč). Na druhou stranu programy i-nonstop, i-night jsou určeny večerním surfařům, neboť připojení přes den oproti normálu podražují. V případě cenových programů i-surf a i-office gold jsou získanou výhodou volné minuty pro připojení k internetu, v prvním případě mimo špičku, v druhém ve špičce.

Rozumným řešením je používat přímo paušál Home Internet, který vám za příplatek 100 korun oproti klasickému Home Standard nabízí 13 hodin připojení mimo špičku zdarma. I přes vyšší paušál (399 Kč) ušetříte 100 až 150 korun měsíčně, v závislosti na tom, zda se připojujete často nebo nadlouho.

Výsledkem velkých tarifních a paušálních změn Telecomu je v každém případě zdražení. To se sice očekávalo, vždyť Telecom na to měl podle ČTÚ právo, ale asi málokdo čekal, že se celá akce zabalí do tolika nepřehledných ceníků. Než si totiž přesně vypočítáte, co se vám vyplatí, musíte velmi složitě projít své měsíční účty a zjistit si, kdy a jak dlouho se připojujete. Zvláště doplňkové cenové programy i-něco vypadají lépe, než ve skutečnosti jsou. Největší radost z nich budou mít asi sovy, netopýři a v noci se nudící ústředny Telecomu.

Doplňkové paušální programy pro Internet 2002: