Internet 2000 – nešťastná kapitola bude pokračovat?

SPT Telecom neměl nikdy v tarifní politice šťastnou ruku. Minulý týden oficiálně oznámil svůj záměr opětovně zdražovat telefonní poplatky, především mu v žaludku leží měsíční paušální poplatek, jenž je podle názoru SPT Telecom příliš nízký.

Tím, jak SPT Telecom hodlá zvyšovat telefonní poplatky, je zbytečné se momentálně zabývat – Telecom s ministerstvem jedná o tarifní formuli, podle níž se bude rozpočítávat změna cen. Jisté je dnes jen to, že Telecom bude trvat na zvýšení paušálu, v případě jeho ponechání bude trvat na změně impulsních poplatků. Kromě toho hodlá SPT Telecom nabídnout i „tarifní balíčky“ – tedy možnost mít za vyšší paušál minuty zdarma, případně levnější poplatky za impuls.

Zajímavější ale pro nás bude osud tarifu Internet 2000. Proč to? Protože tento nový tarif rozhoduje o osudu dialupových připojení, tedy o tom, jak se k internetu budou připojovat desetitisíce uživatelů modemů.

Trocha historie

SPT Telecom se k internetovým poplatkům nestavěl nikdy s velkou přízní. V roce 1998, kdy přichystal více jak šedesátiprocentní zdražení místních poplatků, se na uživatele internetu jednoduše vykašlal. Nakonec muselo dojít k sérii protestů uživatelů internetu, jenž vyvrcholil bojkotní akcí a demonstrací.

Tarif Internet 99, který na poslední chvíli horkou jehlou SPT Telecom ušil, měl problémy ještě před svým zprovozněním. SPT Telecom nebyl schopen ČTÚ dodat všechny podklady v termínu a zavedení nového tarifu se opozdilo o několik týdnů.

Při samotném zavádění tarifu se SPT Telecom podařilo doběhnout providery, když ústně naslibované podmínky s elegancí sobě vlastní změnil.

Jaká je budoucnost?

Na původních jednáních týkajících se tarifu Internet 99 SPT Telecom tvrdil, že podoba tohoto tarifu je i jemu samotnému vnucena technickými omezeními a přislíbil, že nový tarif Internet 2000 bude využívat vlastností Inteligent Network a cenová politika na něm bude moci být pružnější a vstřícnější. Jednání o tarifu Internet 2000 měla probíhat od května s tím, že tento tarif měl být součástí návrhu předloženého ministerstvu financí k negociacím týkajícím se telefonních poplatků.

Jak se opět ukazuje, situace kolem tarifu Internet 2000 nebude jednoduchá. Především SPT Telecom přes všechny svoje sliby doposud nezačal s nikým ze zástupců NIXu, ani IPM jednat o podobě tohoto tarifu. Zatímco NIX prohlásil, že cenovou stránku věci ponechává na IPM (mezitím rozšířenému o další zástupce internetové obce) a zajímá jej pouze technická realizace, IPM poprosil SPT Telecom, zda by mohl před cenovými rokováními dostat podklady SPT Telecomem zvažované podoby tarifu Internet 2000.

Zástupci SPT Telecom v květnu odpověděli, že to nebude problém. Poslední slovo by ovšem bylo lepší vynechat, protože současné skutečnosti odpovidá pouze tvrzení „to nebude“. SPT Telecom slíbené materiály dosud nedodal a jak se ukázalo, sám nemá v koncepci tarifu Internet 2000 jasno.

Především Telecom zatím stravuje požadavek providerů na snížení počtu fyzických přístupových bodů směrováním provozu virtuálními přístupovými body, jaké například používal Internet on-line, tedy vytvoření jednotného celorepublikového čísla pro ISP s určitým, předem stanoveným počtem POPů (přístupových bodů).

Ne snad, že by tento požadavek nebylo možno realizovat, ale SPT Telecom položil zajímavou otázku, kdo že zaplatí rozdíl pro transfer dat z cílové ústředny dial-up zákazníka na cílové číslo fyzického POPu. Zdá se, že najít v tomto bodě shodu bude velmi problematické – zatímco na straně uživatelů bude dozajista panovat názor, že tento tarif by měl být zvýhodněný a měl by poskytovat něco jako „podporu rozvoje internetu“ i budoucích tržeb SPT Telecom, na straně monopolního poskytovatele služeb stále zřejmě panuje názor, že tento tarif by měl být vyšší, než běžný telefonní hovor a to proto, aby se mu uhradily náklady.

Striktně vzato mají svoji pravdu oba tábory. SPT Telecom jako správný monopolista nechce vyhlížet rok dopředu, protože tam vidí jen peklo konkurence, zatímco uživatele zajímají pouze ušetřené peníze a neblahá situace internetu přidušeného nesmyslně drahými poplatky.

Nicméně podle Vladana Crhy z SPT Telecom budou poplatky za tarif Internet 2000 plus mínus stejné, jako poplatky za volání v tarifu Internet 99, podle některých dalších informací je dokonce možné, že mimo špičku by mohlo dojít ke snížení ceny. Bude tedy záležet na tom, zda se internetovým providerům podaří shodnout s SPT Telecom na poplatcích za jednotné přístupové číslo; i provideři sami jsou zřejmě ochotni něco zaplatit, neboť tím jim odpadají náklady na výstavbu drahých fyzických POPů.

Je také třeba vzít v úvahu, že se do cen může promítnout chystaný pilot ADSL, který posune rychlosti někam jinam od na data nevhodného a překonaného ISDN; to i pro domáci a malofiremní použití.

Jak celá tahanice okolo tarifu Internet 2000 dopadne, není zatím jisté. Nedávno jsme dostali informace od Borise Belousova pověřého NIXem negociacemi s SPT Telecom o průběhu jednání s SPT Telecom; naprosto vystihují podobnou zkušenost Internet proti monopolu – nekoncepčnost, případně nevědomost a nezájem věc řešit. Podle posledních informací by jednání s NIXem připravované od května mohlo proběhnout tento týden.

Projeví tentokráte SPT Telecom více prozíravosti, než vloni a vyvine vlastní aktivitu vedoucí alespoň k akcpetovatelnému cíli?