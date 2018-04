Interbell MP910 (Král je mrtev. Ať žije král!)

Nákup

Základna

Sluchátko

Displej

Klávesy

Telefonování

Přístroj je zabalen v červené krabici, která obsahuje základnu, sluchátko, napáječ a telefonní kabel. Klip a baterie jsou již namontovány na sluchátku. Jedná se o přístroj standardu CT1. Na krabici jsou uvedeny základní vlastnosti. Když jsem přístroj vybalil, byl mi dost povědomý. Ovládací prvky silně připomínají telefony Telson a určitě tu jistá návaznost bude, protože je přístroj vyráběn ve spolupráci s korejskou firmou Micro Business Systems. Přístroj je homologován a je na ného poskytnuta záruka 12 měsíců.Základna má velikost 142x138x60 mm a je určena pouze k položení na vodorovnou podložku. Nedá se zavěsit na stěnu. Na pravé straně je anténa v délce 30 mm. Nalezneme zde i reproduktor, tlačítko pagingu a dvě kontrolky. První (zelená) signalizuje probíhající hovor (vnější i vnitřní) a druhá (červená), dobíjení sluchátka v základně, případně uzamčení přístroje. Ve spodní části základny jsou dvě zásuvky pro telefonní a nabíjecí kabel. Obě mají konektor RJ-11, ale jinak klíčovaný, takže je není možno zaměnit. Jsou tu i úchytky na kabely. Sluchátko lze vložit do základny pouze jednostranně (tlačítky vzhůru).Základna se od předchozích Telsonů liší, ale sluchátko naznačuje podobnost, která nebude čistě náhodná. Velikost je 52x147x21 mm. Váha není v materiálech uvedena, ale na kuchyňské váze jsem se dostal ke sto dvaceti gramům (s klipem a baterií). Je poměrně lehké. Na pravé straně z přístroje vystupuje pevná anténa v délce 40 mm. Na sluchátku je nasazen klip, který lze odejmout. V zadní části sluchátka je kryt baterie. Nad krytem je zvonek a ve spodní části napájecí kontakty, které by se měly čas od času vyčistit.Displej obsahuje dva řádky. Horní se symboly, dolní pro telefonní číslo. Druhý řádek pojme dvanáct číslic, ale celková délka vytáčeného čísla je dvacet pozic. Číslice na displeji rolují.SymbolyČÍSLO SLUCHÁTKAPokud používáme pouze jedno sluchátko, toto číslo musíme nastavit na hodnotu "0". Při větším počtu (maximálně tři) se nula již nesmí vyskytnoutOBSAZENÍ LINKY, VYZVÁNĚNÍLinka je obsazena. Probíhá vnější hovorVNITŘNÍ VOLÁNÍJe iniciován nebo probíhá vnitřní hovor sluchátka a základnyPAMĚŤOVÝ REŽIMZobrazí se při programování paměťových pozic nebo při jejich volběVYBITÝ AKUMULÁTORNutno nabít v základněHLASITOST VE SLUCHÁTKUDva stupněUZAMČENÍJe uzamčena klávesnice nebo zablokované odchozí hovoryODPOJENÝ MIKROFONDůležitá volbaSELHÁNÍ SPOJENÍTento symbol se objeví v několika případech. Buď jsme mimo dosah základny, nebo základna je vypnuta (vypnutý proud). Pokud mám více sluchátek, tak lze v jednom okamžiku použít pouze jedno a ostatní mají tento symbolCelému sluchátku vévodí větší modré tlačítko, kterým lze přijmout hovor, nebo vytočit volané číslo. Vícefunkční tlačítko maže posledně zadanou číslici, nebo provádí pohyb v nabídkách (viz programování)Redial si pamatuje tři naposledy volaná čísla0-9,*,#Paměťové tlačítko slouží k naprogramování deseti paměťových registrů, jejich prohlížení a vytáčeníProgramovací klávesa umožňuje nastavit vlastnosti sluchátka i základny, případně aktivovat funkci flash, pokud jsme připojeni na pobočkovou ústřednuTlačítko intercom aktivuje vnitřní volání na základnu, nebo jím lze přepojit vnější hovor na další sluchátko. Vnitřní hovor nelze provádět mezi sluchátky.Tlačítko mute vypne a zase zapne mikrofonČervené tlačítko slouží jako vypínač sluchátka.Pod displejem je červená kontrolka, která se rozbliká při příchozím hovoru (jen vnější hovor). Výhodné hlavně v noci

Příchozí hovor přijmeme zvednutím sluchátka ze základny a odložením ho ukončíme. Přijmutí hovoru je možno provést stiskem libovolného tlačítka (kromě červeného) a ukončit stiskem modrého. Je-li sluchátko mimo základnu, začne zvonit později.

Odchozí hovor provedeme dvěma způsoby. Buď stisknout modré tlačítko a zadat číslo, nebo číslo nejdříve zadat a vytočit najednou. Do čísla lze vkládat pauzu stiskem klávesy redial. V průběhu hovoru lze dočasně měnit hlasitost ve sluchátku stiskem multifunkčního tlačítka. Lze také stisknout klávesu *, která dočasně přepíná přístroj na tónovou volbu.

V průběhu hovoru je zobrazen čas na displeji. Při odchozím hovoru se čas objeví asi pět sekund po zadání poslední číslice, při příchozím hovoru okamžitě po přijmutí.

Použití více sluchátek

Zde, na rozdíl od přístrojů Telson, které umí čtyři, tento přístroj zvládá o jedno méně. Tedy tři. Mezi sluchátky lze pouze přepojovat vnější hovor, který se po pěti zvoněních vrací na výchozí sluchátko. Vnitřní hovor lze uskutečnit pouze mezi jedním sluchátkem a základnou. Pokud používáme více sluchátek, je nutné sluchátko nastavit a připojit k základně. Při této proceduře je nutný kontakt základny a sluchátka, takže jistá míra bezpečnosti tu je. V případě, že jedno sluchátko hovoří, jsou ostatní odpojena a na displeji se objeví symbol přesýpacích hodin.

Programování

Programování je rozděleno do dvou částí. Nastavení sluchátka a nastavení základny. Je to poměrně jednoduché, takže manuál stačí prostudovat jednou a pak už se bez něho obejdeme.

Manuál

VLASTNOSTI SLUCHÁTKAUzamčení klávesnice je signalizováno na displeji symbolem zámkuVyzváněcí signál je možno vybrat ze čtyř druhůHlasitost vyzvánění je možno vybrat ze tří hodnot (vyšší, nižší, vypnuto).Potvrzovací tón klávesnice. Při stisku klávesy tato pípne.Hlasitost ve sluchátku je signalizována symbolem na displeji a je možno vybrat ze dvou hodnot (nižší, vyšší). V průběhu hovoru můžeme také změnit hlasitost, ale ta se uplatní pouze při tomto hovoru a pak se nastaví ta původní.Automatické vložení pauzy. Tato volba nám umožní po vytočení rozlišovacího znaku ústředny, vložit pauzu. Některé ústředny toto vyžadují.VLASTNOSTI ZÁKLADNYHlasitost vyzvánění základny je stejná jako u sluchátka. (hlasitá, tichá a vypnuto). Pozor, aby na obou nebylo vyzvánění vypnuto. Potom by se vyzvánění dalo rozpoznat jen blikající kontrolkou na základně i na sluchátku.Druh volby vybereme podle ústředny, na kterou jsme připojeni. Pulzní, nebo tónová.Uzamčení volby. Tímto nastavením zablokujeme všechny odchozí hovory. Je to signalizováno na displeji symbolem zámku a na základně bliká červená kontrolka. K této funkci mám jisté výhrady. Telson uměl určité hovory uskutečnit (filtry), ale zde je zakázáno vše. Blokování odchozích hovorů bylo u Telsonů chráněno kódem, ale tady je to bez ochrany.

Je stejný jako u Telsonu v podobném rozsahu i se stejným nedostatkem. Není zde popsána klávesa "*", která provádí dočasné přepnutí na tónovou volbu. Na displeji je toto znázorněno znakem "b". Na dvaceti čtyřech stranách je popsáno vše důležité a na závěr jsou popsány běžné závady a jejich odstranění. Je zde i jedna stránka na vlastní poznámky.

Baterie

Na rozdíl od Telsonů, kde byla baterie typu Ni-Cd, zde je Ni-MH 3.6 V, 280 mAh. V pohotovostním režimu vydrží sluchátko 30 hodin, při hovoru 4 hodiny. Před prvním použitím by se mělo sluchátko nabíjet 10 hodin. Vybití baterie se projeví na displeji symbolem. Při déle trvajících hovorech se symbol objeví už při 2/3 vyčerpání baterie, takže je dost času na ukončení hovoru. Pro nabíjení výrobce doporučuje používat napáječ typu SA41-403-3B

Dosah

Co se dosahu týká, tak spojitost s Telsonem je zde úplně největší. Tam, kde už Telsonu TCP-999 došel dech, tak tento přístroj ještě může. A to tak, že velmi. Dokonce si dovolím tvrzení: "král je mrtev, ať žije král". Pochvalně mručím a ještě dlouho budu. Výrobce sice uvádí dosah ve volném terénu 500 metrů, ale mám pocit, teď už jistotu, že je to víc. Mnohem víc. Tenhle telefon opravdu pořádně zamíchal karty. Měření v terénu ukázalo, že jsem se dostal na vzdálenost 860 metrů. Je dost pravděpodobné, že to bude ještě o trochu víc, protože mapa už dál nepokračuje. Dosah v zastavěné oblasti je srovnatelný s typy TCP-980 a TCP-999. Jeden z dalších testů zaměřím na porovnání dosahu bezdrátových telefonů (CT1 a DECT).

V okamžiku, kdy jsme na hranici dosahu, se ozve varovný tón (dvojí pípnutí), ale mnohdy je možno ještě spojení navázat i když na hranici slyšitelnosti. Pokud už jsme mimo dosah úplně, objeví se symbol na displeji. Tady je spokojenost nejvyšší.

Tabulka parametrů

Standard CT1 Kmitočtové pásmo 914/959 MHz Počet kanálů 40 Vysílací výkon 10 mW Dosah ve volném terénu až 500 m Druh volby pulzní/tónová Flash 100 ms Napájení základny síťový napáječ 9 V, 300 mA/150 mA Napájení sluchátka Ni-MH akumulátor 3,6V, 280 mAh Pohotovostní stav 30 hodin Trvalý hovor 4 hodiny Provozní teplota 0-55 Rozměr základny 142x138x60 mm Rozměr sluchátka 52x147x21 mm

Příslušenství

Závěr

Přístroj se dá koupit ve dvou barvách. Černá a tmavě modrá. Můžeme si pořídit i přídavné sluchátko, nabíječku a kožené pouzdro.

I zde musím zdůraznit velkou podobnost s přístrojem Telson TCP-999 a tak celá recenze byla tak trochu srovnávací. Přístroj se mi líbí, je lehký, padne do ruky, dobře se s ním telefonuje a má jednoduchou obsluhu. Pokud nám jde o dosah, tak je toto ideální koupě.

Značku Interbell ale známe spíš ze standardu DECT/GAP (modely 1100R a 1200R) a najednou je zde návrat zpět k CT1. Cena je zajímavá (4758 s DPH únor 2000). To je ale zároveň obrovský kámen úrazu, protože Interbell 1100R je o dvě stovky levnější (4514 s DPH) a je DECT. Ač se mi tento přístroj líbí a nemám nic, co bych mu vytknul, ba naopak, cena naznačuje, že bychom se mohli zaměřit na jeho digitálního brášku.

Přístroj zapůjčila firma Atex . Děkujeme