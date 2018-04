Interbell DCT-1200R: bezdrátový digitální telefon se záznamníkem

Interbell DCT-1200R je nový digitální bezšňůrový telefon nabízený firmou Interbel. Oproti předchozímu modelu se liší především integrovaným záznamníkem. Telefon podporuje digitální standard DECT/GAP, který vám přináší vysoké zabezpečení proti odposlechu a navíc poskytuje vysokou kvalitu digitálně přenášeného hlasu.

Základna má rozměry 139 x 112 x 35 mm a přenosná část má rozměry 55 x 157 x 28 mm. Dosah signálu v zástavbě má až 50 metrů a na volném prostranství až 300 metrů, což by vám mělo dát dost velký prostor. Pokud by vám ale ani tento nestačil, můžete přidat další základnu a tím rozšíříte oblast dosahu. Tuto vlastnost by se dala nejlépe využít zřejmě ve velkých budovách, kde jednotliví pracovníci telefonují mezi sebou - například ve velkoobchodu je spojení mezi prodejcem, pokladnou a skladem běžnou záležitostí.

Přenosná část je napájena třemi akumulátory AAA NiMH 500mAh a v pohotovostním stavu vydrží až 100 hodin. Hovořit můžeme až 10 hodin na jedno nabití.

Telefon poskytuje snadné ovládání a dokonce nabízí i nápovědu přímo na displeji. Na displej se vejde až 16 číslic a 10 piktogramů. Výhodná vlastnost je, že telefon vám umožňuje po správném nastavení ukázat délku hovoru nebo dokonce jeho cenu - pokud máte u operátora aktivovanou službu tarifikačních impulsů. Digitální přenos hlasu zaručuje nezkreslenou kvalitu hovoru. Telefon si pamatuje 10 telefonních čísel zkrácené volby

Telefon umožňuje uložení telefonního čísla během hovoru, osobní bezpečnostní kód (PIN), blokování hovorů (meziměstské a mezinárodní) nebo až 5 skupin čísel. Doma můžete použít i elektronický zámek, aby vaše ratolesti neprotelefonovali veškeré jmění.

Jedna stanice může obsluhovat najednou až 8 "sluchátek". Pokud máte víc základových stanic, pak můžete telefonu uložit do paměti, které stanice jsou povoleny a které ne. Předávání hovoru mezi více částmi nemusí nutně znamenat předávání sluchátka z ruky do ruky, ale můžete to elegantně provézt pomocí telefonu, jelikož je to jeho základní funkce. Můžete zde pořádat konferenční hovor až tří účastníků. Současně můžete mít jeden hovor ve vnitřním okruhu - mezi stanicemi - a jeden vnější hovor. Základová stanice umožňuje paging přenosných částí.

Záznamník umožňuje nahrát až 28 minut záznamu. Uchová v sobě dvě různá ohlášení o jednotlivé délce 2,5 minuty. Vzkazům můžete poskytnout volitelně délku - jednu, dvě nebo tři minuty. U každého vzkazu se uchovává datum a čas záznamu. Vzkazy jsou uchovány i při výpadku napětí, což není běžná situace, ale jistě se to někdy hodí.

Záznamník má možnost poslechu z jiného telefonu s tónovou volbou a také má "spořič telefonních poplatků", což znamená, že pokud voláte s úmyslem vyzvednout si vzkazy, tak víte, že například po druhém zazvonění odpoví záznamník, tak víte, že máte nový vzkaz, protože kdybyste neměli nový záznam, tak by vyzváněl telefon déle.

Telefony se dodávají ve dvou barevných provedeních a sice opál (tmavě šedá) a topas (tmavě zelená). Zařízení je schváleno ČTÚ a při koupi byste měli obdržet homologační list.

Produkt dodává firma Interbell s.r.o. se sídlem v Brně.