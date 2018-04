Interbell 1500 CZ

Nákup

Firma Interbell už delší dobu nepřišla na trh s žádným novým DECTem. O to víc jsem se těšil na jejich nový model, který by měl nahradit stávající 1200R. A skutečně to stojí za to. Přístroj byl zabalen v menší krabici, kde je využito každé místečko. Nalezl jsem zde základnu, sluchátko, krabičku s nabíječkou, telefonní kabel, manuál a nechybí ani rozhodnutí telekomunikačního úřadu. Akumulátory jsou tři a na sluchátku je už upevněn klip. Přiložen je také ohlašovací list. Přístroj je homologován a záruka je poskytnuta v délce jeden rok. Jedná se o telefon standardu DECT/GAP s digitálním záznamníkem. Před prvním použitím je nutno akumulátory vložit do sluchátka a nabíjet dvanáct hodin.

Základna

Základna má rozměr 130x132x62 mm a je celá v černé barvě. Na levé straně je prohlubeň pro sluchátko, které se dá vkládat oboustranně a nevadí ani přítomnost klipu. V dolní části jsou nabíjecí kontakty. Pravá strana obsahuje téměř neznatelnou anténku některé ovládací prvky digitálního záznamníku. Nechybí ani výrazné logo firmy Interbell. Pod anténkou najdeme kolébkový ovladač hlasitosti přehrávání vzkazů a tři LED indikátory. Jsou více funkční, takže podle jejich blikání rozpoznáme stavy telefonu a záznamníku. Ikona se sluchátkem (zelená) nesvítí, pokud není kontakt mezi základnou a sluchátkem, tedy v základním stavu. Trvale svítí, pokud je kontakt navázán. Bliká, a to je velice dobré, když nemáme připojenou telefonní linku. Kontrolka s akumulátorem (červená), signalizuje nabíjení sluchátka v základně. Třetí kontrolka s obálkou (zelená), zobrazuje stavy záznamníku. Pokud nesvítí, záznamník je vypnut. Při zapnutém záznamníku svítí trvale a bliká při práci se záznamníkem. Rychlé přerušované blikání značí, že není nahrán úvodní vzkaz a nastaven čas záznamníku. To je vhodné udělat ihned po instalaci přístroje.

Dále zde nalezneme několik tlačítek. První umožní nahrávat externí hovor, druhé je určeno k mazání vzkazů a třetí přehraje úvodní vzkaz, který uslyší volající. Dále jsou zde tlačítka pro přehrávání vzkazů, rychlé převíjení před i vzad, případně zastavení přehrávání. Kulaté tlačítko záznamník zapne či vypne a nechybí ani tlačítko pro paging, které má opět několik významů. Při krátkém stisknutí začnou sluchátka vyzvánět. Delší stisknutí (4 sec.), zapíná funkci přihlašování dalších sluchátek a při probíhajícím externím hovoru zapíná hlasitý odposlech na základně. Jak je vidět, i ze základny můžeme ovládat záznamník celkem pohodlně, ale kompletní ovládání je možné provádět ze sluchátka. Ve spodní části jsou konektory pro telefonní a napájecí kabel. Jsou klíčovány a popsány, takže záměna nehrozí.

Sluchátko

Jeho rozměr je 50x149x23 mm a nemá viditelnou anténu. V horní části je kruhový reproduktor a pod ním velký a dobře čitelný displej. Tlačítka jsou většinou oválné a dobře se mačkají. Většina tlačítek má více významů a nechybí ani popisky, takže se okamžitě orientujeme. V dolní části nalezneme pod malým vyvýšením mikrofon na spodní straně jsou nabíjecí kontakty. V zadní části je prostor pro akumulátory a, také klip, který lze odejmout.

Displej

Telefonování

Má, jak už bývá zvykem, dva řádky. První obsahuje osm symbolů, druhý pak šestnáct viditelných číslic přičemž celková délka je dvacet čtyři pozic. Znaky rolují.-Obsazení linky. Pomalé blikání signalizuje příchozí hovor. Trvale svítí v průběhu hovoru nebo při nastavování vlastností-Signalizuje vnitřní komunikaci-Vnější hovor-Uzamknutí tlačítek sluchátka-Programování přístroje-Stav akumulátorů. Pomalé blikání signalizuje vybité akumulátory. V tomto stavu může přístroj pípat-Zapnutý záznamník (neni zobrazeno)-Svítí, je-li sluchátko v kontaktu se základnou. Bliká, pokud jsme mimo dosah, nebo při výpadku proudu-Aktivace menu a pohyb něm, nebo pohyb telefonním seznamu. Je-li následné stisknuta vypínací tlačítko, bude uzamčena klávesnice. Viz symbol klíč. V průběhu hovoru regulují hlasitost ve sluchátku-Potvrzuje nastavenou volbu, nebo vstup do seznamu posledních pěti volaných čísel (redial)-Zahájení nebo ukončení hovoru-Vnitřní komunikace s dalším sluchátkem-Klávesy pro zadání znaků, nebo pro ovládání záznamníku-Zpětný dotaz u pobočkových ústředen-Při zadávání vymaže poslední číslici, nebo při delším stisku celé číslo. V režimu programování vrací o úroveň zpět, či do výchozího stavu. V průběhu hovoru vypíná mikrofon (mute). To je signalizováno textem DISABLE na displeji a upozorňovacím tónem ve sluchátku. Vypínací tlačítko-Při delším stisku (3 sec.), vypne nebo zapne sluchátko. Při zapnutí se rozsvítí, pro kontrolu, všechny segmenty displeje. Pokud je nastavena funkce PIN, bude při zapnutí tento vyžadován. Krátké stisknutí vyvolá telefonní seznam (10 pozic). Tady by se mohlo stát, že podržíme déle a nechtěně si přístroj vypneme. Ale mě se to za dobu testování nestalo.

Příchozí hovor přijmeme stisknutím tlačítka se zeleně označeným sluchátkem, nebo zvednutím ze základny. Odchozí hovor lze uskutečnit dvěma způsoby. Stisknout zelené tlačítko a zadat číslo, které bude okamžitě vytáčeno. Lepší způsob umožňuje nejdříve číslo zadat, případně opravit, a pak vytočit najednou. Lze použít i telefonní seznam či paměť redial. V průběhu hovoru může být na displeji zobrazen čas hovoru, celková a aktuálně provolaná částka nebo pulzy, volané číslo, nebo informace vypnout. Zobrazení provolané částky předpokládá aktivaci služby zasílání impulsů. V okamžiku, kdy hovor přichází, je možno vypnout vyzvánění.

Programování

Je vyřešeno přehledně. Stisknutím tlačítka se šipkou vstoupíme do režimu nastavování. Každá volba je na displeji vypsána (anglicky), takže se bez problémů orientujeme.V programovacím režimu používáme šipky pro pohyb v nabídkách, klávesu OK na potvrzení a C/M pro návrat do předchozích úrovní. Důležitá nastavení jsou chráněna bezpečnostními kódy. Jsou použity dva. Jeden pro základnu a záznamník, druhý pro sluchátko. Už snad ani nemusím připomínat, že je dobré je ihned po instalaci změnit.

Záznamník

Co všechno lze nastavit?cena hovoruhlasitost vyzvánění (1-5, nebo vypnout)melodie vyzváněnínastavení linky (tónová, pulzní)vstupní kódyblokování hovorů (10 čísel a 5 výjimek)odhlášenízměna kódu PINvymazání základny (tovární nastavení)výběr základnyvýstražný signál mimo dosahdětské volánízobrazení informací na displejizobrazení IPEIPIN kód (změna, nebo žádost při zapnutí sluchátka)výmaz sluchátka (tovární nastavení)registrace přenosné částizvuky (pípání kláves, hlasitost a melodie vyzvánění)volací sekvencenastavení (příposlech, doba záznamu, počet zvonění)zadání dne a časuzobrazení kapacity záznamníku

Je digitální a délka nahraných vzkazů je až devatenáct a půl minuty. Jak už bylo řečeno výše, plnohodnotné ovládání je možno provádět ze sluchátka. Lze také ovládat ze základny, či pomocí tónové volby. Před prvním použitím je nutné nastavit den v týdnu a čas. Tyto informace budou zobrazeny u každé nahrané zprávy. Je také nutné nahrát ohlašení, které se přehraje volajícímu. Můžeme vybrat se tří. První a druhý umožní zadat ohlášení a volající může zanechat vzkaz. Při třetím už vzkaz nelze zanechat. Vzkazy mohou být od dvaceti do sto osmdesáti sekund, nebo bez omezení. Může byt zanechán i vzkaz, například pro členy domácnosti, případně lze nahrávat probíhající hovor. Dále je možno nastavit počet zvonění, po kterém záznamník odpoví. Je to v intervalu od dvou do šesti, nebo lze zapnout funkci spoření poplatků. Při které Pokud máme nové vzkazy, zazvoní pouze dvakrát, v opačném případě čtyřikrát, takže po třetím zazvonění můžeme sluchátko položit a ušetříme za hovor. Veškerá hlášení záznamníku jsou v angličtine. To je velice dobré pro ovládání z jiného telefonu či základny, protože jinak bychom neměli informace o době, kdy byl vzkaz zanechán. Jinak je možno, klávesou #, vyvolat nápovědu, kdy je oznámeno, která klávesa má jakou funkci - dobré na procvičení angličtiny. Je-li záznamník vypnut, případně zaplněn, ohlásí se po desátém zvonění a pak ho lze na dálku ovládat. Při výpadku proudu vzkazy zůstanou zachovány. Vynuluje se pouze den v týdnu a čas. Ten je nutno opětovně nastavit. Že se něco takového stalo, poznáme podle rychlého blikání zelené kontrolky na základně.

Dosah

Je ve volném prostoru 300 metrů a v zastavěné oblasti 80 metrů. Dosah může být prodloužen pomocí opakovače (repeater). To je velice příjemné. K základně může být připojeno až osm sluchátek a jedno sluchátko až k osmi základnám. Systém je tedy poměrně rozsáhlý. Pokud jsme mimo dosah základny, rozbliká se na displeji symbol anténky a pokud máme zapnuto, ozve se i varovný tón. Na hranici dosahu se mi stalo, že anténka sice neblikala, ale číslo nešlo volit. Po opětovné volbě se přístroj vrátil do základního stavu.

Manuál

Je přehledný a podrobný. Našel jsem zde jednu malinkou nepřesnost, ohledně signalizace nových vzkazů na základně. Velice pěkně je rozepsána struktura programovacích nabídek. Nechybí ani popis běžných závad a jejich odstranění. Složitější závady ale nebudeme odstraňovat sami, přenecháme je radéji autorizovanému servisu. Jinak přijdeme o záruku. Protože se jedná o přístroj specifikace GAP, je podrobně popsáno, jak připojit starší telefony Interbell 1100 a 1200 (také GAP). Ovšem popis, jak připojovat přístroje jiných výrobců, jsem nenašel. Dokoupit můžeme jak již zmíněný opakovač, tak i další sluchátka s nabíječkami.

Baterie

V dodávce jsou tři akumulátory AAA NiMH 500 mAh. Jsou dodávány v nenabitém stavu. Nabíjení na maximální kapacitu trvá dvanáct hodin. Stav akumulátorů je signalizován na displeji symbolem akumulátoru. Červená kontrolka na základně signalizuje, že nabíjení probíhá. V opačném případě je nutno očistit nabíjecí kontakty. To ostatně výrobce průběžně doporučuje.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Kmitočet pásmo 10 nosných kmitočtů v pásmu 1880-1900 MHz Počet kanálů 10x12 duplexních kanálů vytvořených metodou časového multiplexu Přenosová rychlost v jednom kanálu 32 kbit/s užitečné informace pomocí ADPCM Střední vysílací výkon 10 mW Napájení základny, 12V/150mA 9V/500mA Napájení sluchátka 3 běžné akumulátory AAA NiMH 500 mAh Teplota prostředí (základna) 10 C až 40 C Teplota prostředí (sluchátko) 0 C až 40 C Pohotovostní režim 80 hodin Hovor 8 hodin Dosah (volný terén) až 300 m Dosah (v budovách) až 80 m Rozměr (základna) 130x132x62 mm Rozměr (sluchátko) 50x149x23 mm Hmotnost sluchátka 146 (včetně akumulátorů)

Hodnocení

Telefon jsem měl zapůjčen měsíc. Mám dojem, že je to jeden ze špičkových přístrojů na našem trhu. Cena je 6290 Kč s DPH (červenec 2000). Sluchátko je malé a příjemně se ovládá. Kanceláře a movitější domácnosti, to jsou místa, kam se perfektně hodí. Digitální záznamník je výborná věc. Kvalita nahrávek časem neklesá a práce je rychlejší. Někomu by mohly vadit anglická hlášení, ale to bych rozhodně za nedostatek nepovažoval. Můžeme spekulovat, jestli kupovat telefon a záznamník zvlášť. Pokud si ale trochu připlatíme, budeme mít obojí. Já bych se dlouho nerozmýšlel.

Přístroj zapůjčila firma Interbell. Děkujeme.