Interbell 1100R (Tichá voda břehy mele)

Nákup

Přístroj je zabalen v modré krabici a na obalu je popis vlastností. Balení obsahuje základnu, sluchátko, napájecí a telefonní kabel. Tři akumulátory typu AAA NiMH jsou volně ložené a před prvním použitím je musíme zasunout do sluchátka a nabíjet dvacet hodin. Dále jsou zde dvě nožky, které se zasunou do základny. Na sluchátku je již klip, který se ale dá odejmout. Přístroj je homologován. Dost dlouho mi trvalo, než jsem sedl a napsal tuto recenzi. Když už bylo hotovo, nějak se mi nechtělo přístroj vrátit. Je opravdu moc pěkný a rychle jsem si na něho zvykl.

Základna

Má rozměry 139x112x35 mm. Na pravé straně je anténka v délce 20 mm a pod ní tři kontrolky.

Napájecí (zelená), svítí, je-li základna pod proudem.

Spojení (červená), svítí, je-li navázáno spojení mezi sluchátkem a základnou

Nabíjení (oranžová), svítí, když je sluchátko nabíjeno v základně. Sluchátko lze v základně nabíjet oboustranně.

Vedle kontrolek je tlačítko pro paging a na pravé straně je zvonek. Telefonní kabely se připojují na spodní části základny a nejsou klíčované, tak pozor, aby nedošlo k záměně. Jsou sice popsány (line a power) ale roztržitý uživatel se může splést. Navíc zde nejsou úchytky na kabely. Ve spodní straně základny jsou dva otvory pro nasunutí nožek. Zasunout, pootočit a základna už stojí pod úhlem 45 stupňů. Vypadá to pěkně.

Sluchátko

Sluchátko má rozměry 55x157x28 mm a váží 160 gramů (včetně akumulátorů). V horní části se trochu rozšiřuje a při celkovém pohledu vypadá jako lodička (nebo závodní člun?). Působí příjemným dojmem a pěkně se drží v ruce. Číselné klávesy mají prohlubeň, ostatní jsou vypouklé. Před prvním použitím musíme do sluchátka vložit akumulátory a nabíjet. Podle typu akumulátoru dvacet (NiMH) nebo deset (NiCd) hodin. Ve spodní části sluchátka jsou nabíjecí kontakty, které jak na sluchátku, tak i na základně, výrobce doporučuje čas od času očistit. Zapnutí sluchátka lze blokovat bezpečnostním kódem. To je pěkné a podobá se to mobilním telefonům. Zabraňuje zneužití. To se mi opravdu líbí.

Displej

Telefonování

Programování

Manuál

Dosah

Baterie

Tabulka parametrů

standard DECT/GAP kmitočtové pásmo 10 nosných kmitočtů v pásmu 1880-1900 MHz počet kanálů 10x12 duplexních kanálů vytvořených metodou časového multiplexu přenosová rychlost v jednom kanálu 32 kbit/s užitečné informace kódování řeči digitalizace a komprimace pomocí ADPCM střední vysílací výkon 10 mW napájení základna síťový adaptér 12V/150mA-9V/500mA napájení sluchátka 3 běžné akumulátory AAA NiMH 500mAh teplota prostředí-základna 10-40 teplota prostředí-sluchátko 0-40 pohotovostní režim 100 hodin provozní režim 10 hodin dosah volný terén až 300 metrů dosah v budovách až 50 metrů rozměry základny 139x112x35 mm rozměry sluchátka 55x157x28 mm hmotnost sluchátka 160 gramů

Závěr

Jak už to tak bývá, první řádek obsahuje symboly, druhý číslo. Do číselného řádku se vejde šestnáct číslic a celková délka čísla je dvacet čtyři pozic. Číslo roluje.. Objeví se na displeji, když provádíme programování přístroje (viz. dále). Využívá se tehdy, když máme připojeno více sluchátek. Pokud jedno sluchátko hovoří, ostatní jsou blokována, ale může si linku rezervovat a když se tato uvolní, sluchátko zazvoní. Požadavky na rezervaci se řadí do fronty. Velice pěkná vlastnost. Typ 1100R tento symbol nevyužívá. Lze volit předem nastavená čísla z paměti pod tlačítky 0-9.. Vypnutý mikrofon (mute) nebo vypnuté vyzvánění. Obsazená linka. Signalizuje probíhající externí hovor.. Svítí, pokud probíhá vnitřní hovor mezi sluchátky.. Svítí, je-li sluchátko v dosahu základny. Jinak bliká.. Ukazuje intenzitu přijímaného signálu (1-4). Tento symbol se mi líbí. Většina bezdrátových telefonů signál neukazuje na stupnici, pouze signalizuje, že signál není. Zde je možno odhadnout, jak to se signálem je a zařídit se podle toho. Chválím.. Jsou-li akumulátory nabity, symbol se nezobrazí. Začne blikat při vybití. Bliká i tehdy, když položíme sluchátko do základny.-Aktivuje vnitřní volání na jiné sluchátko- Zahájení nebo ukončení hovoru-Umožňují pohyb v nabídkách (programování), nebo v telefonním seznamu0-9,*,#-Klávesa pro aktivaci programovacího režimu-Zpětný dotaz. Použití při napojení na pobočkovou ústřednu-Při programování potvrzuje nastavení, ve výchozím stavu umožní volbu čísla z paměti-Telefon si pamatuje až deset naposledy volaných čísel. Postupným mačkáním této klávesy se zobrazují čísla kruhově (0-9) nebo lze použít i šipky-V základním postavení vypne nebo zapne sluchátko, v průběhu hovoru vypne mikrofon (mute). Vypnutí mikrofonu je signalizováno symbolem noty na displeji a také pípáním ve sluchátku, které se opakuje každé tři sekundy.- Opravné tlačítko. Při krátkém stisku smaže poslední číslici, při delším, celé čísloPříchozí hovor přijmeme stiskem tlačítka se sluchátkem, nebo vyjmutím sluchátka, je-li umístěno v základně. Ukončit hovor lze stejným způsobem. Po ukončení hovoru se na pět sekund zobrazí délka hovoru (škoda, že se nezobrazuje i v průběhu hovoru), nebo provolaná částka. Pokud chceme zobrazovat provolanou částku, musíme si toto zapnout v programovacím režimu. Dále je nutné u Telecomu požádat o zasílání impulsů. Pokud chceme uskutečnit odchozí hovor, můžeme volit z několika možností. Stisknout tlačítko se sluchátkem a číslo vytočit okamžitě. Druhá, pohodlnější volba umožňuje číslo nejdříve zadat a pak ho vytočit najednou. Lze také použít paměť (10) nebo naposledy vytočená čísla (10). V průběhu hovoru je možno regulovat pomocí šipek hlasitost ve sluchátku (tři stupně).Klávesou PRG vstoupíme do režimu programování. V nabídkách se pohybujeme šipkami a do nabídky vstupujeme potvrzovací klávesou. Programování ukončíme opět stiskem klávesy PRG. Každá nabídka je na displeji slovně vypsána a má i své číselné vyjádření. Je to příjemné a brzy si na to zvykneme.Popis nabídekZákladní nabídka umožňuje nastavit následující:Zkrácená volba (paměti). Lze nastavit deset číselPřímá volba (dětské volání). Tato funkce je už u přístrojů DECT samozřejmostí. Při stisku libovolného tlačítka se vytočí předem definované číslo.Přihlášení. Umožní přihlásit nebo odhlásit sluchátko k základně (základnám). Tato volba je blokovaná osmimístným AC kódem.Uzamčení klávesniceVlastnosti základny.Pro vstup do této nabídky musíme zadat čtyřmístný bezpečnostní kód. Zde můžeme nastavit následujícíTísňová volání-až deset čísel, které lze volit, je-li nastaveno omezení odchozích hovorůZákladní nastaveníOdhlášení přenosné částiZměna AC kóduZměna osobního kódu základnyNastavení pobočkové ústřednyDruh volby (pulzní, tónová)Poplatek za impulsPriorita vyzvánění sluchátekVyzvánění základnyOmezení volby (až pět kombinací)Nastavení sluchátkaZablokování externích hovorů. Tímto nastavením umožníme provozovat jen interní hovory mezi více sluchátkyNastavení zvukových signálů. Pípání klávesnice, tón při vybité baterii a při opuštění dosahu základny. Dále můžeme nastavit tón (pět druhů) pro interní a externí volání a také pro rezervaci linky. Výběr základnyNastavení bezpečnostního kóduZákladní nastaveníPřístroj je zabezpečen třemi kódy (základna, sluchátko, osobní AC). Doporučuji tyto změnit tak, aby nezůstaly v továrním nastavení. V tom případě se vystavujeme dost velkému nebezpečí. Ovšem změněné kódy si poznamenejte, protože při jejich zapomenutí musíte nutně vyhledat autorizovaný servis.Dvacet šest stránek popisuje tento přístroj naprosto přesně. Manuálu nelze nic vytknout. Jsem spokojen.Je takový, jaký udává výrobce. Čtyřdílná stupnice ukazuje, jak jsme na tom se signálem. Pokud jsem už mimo dosah základny, rozbliká se symbol anténky a ozve se výstražný tón (lze ho vypnout). Při testu v zaměřeném terénu jsem se dostal na hranici čtyř set metrů a ještě to fungovalo. V místě, které mělo vzdálenost 470 metrů jsem signál stále měl, ale spojení bylo velice špatné. Pokud máme na stupnici signálu pouze jeden dílek, už není vhodné telefonovat, protože s dost velkou pravděpodobností dojde k přerušení spojení. Vždy ale berme v úvahu ten dosah, který udává výrobce. Podle místních podmínek to může různě kolísat. Vždy je vhodné v místě, kde telefon používáme nejdříve otestovat. V porovnání s přístroji CT1 je dosah nižší, ale na druhou stranu můžeme jeho prodloužení ovlivnit připojením dalších (max. osmi) základen. To se pochopitelně prodraží, ale dosah stoupne. A co víc, DECT je mnohem bezpečnější.Do sluchátka se vkládají tři akumulátory typu AAA NiMH 500 mAh. Základna je napájena síťovým adaptérem 12V/150mA, 9V/500mA. V pohotovostním režimu sluchátko vydrží 100 hodin, v provozu 10 hodin. Používáme-li akumulátory Ni-Cd, potom je pohotovostní doba 80 hodin a provozní doba 5 hodin. Provoz s více sluchátky K jedné základně můžeme připojit až osm sluchátek. Pokud potřebujeme pokrýt větší prostor a tím pádem prodloužit dosah, můžeme použít až osm základen. Mezi sluchátky, která jsou připojené k téže základně, lze přepojovat externí hovory. Můžeme provozovat i interní volání. Tento systém také umožňuje konferenční hovor až tří účastníků. (jeden externí, dva interní)

Interbell 1100R je přístroj standardu DECT/GAP. Mohu odpovědně prohlásit, že se mi líbí a po více než týdnu testování jsem s ním naprosto spokojen. Dokonce jsem měl trochu potíže si opět zvyknout na původní telefon. Nenašel jsem nic, co by mi vyloženě vadilo, ba naopak. Přístroj je nadupaný funkcemi, které mnohdy ani nevyužijeme, ale to vůbec nevadí. Je to nejlevnější DECT/GAP na trhu (4514 s DPH únor 2000). Je dokonce levnější, než některé CT1 a tak bych ho určil jako lidový telefon. Hodí se naprosto všude. Do kanceláří, domácností i dílen. V záplavě různých jiných renomovaných značek (Siemens, Panasonic, Philips) by se tento přístroj mohl ztratit, ale to je jen zdání. Myslím, že když na závěr řeknu: "tichá voda břehy mele", bude toto tvrzení na místě.

Děkujeme firmě Atex za zápůjčku přístroje