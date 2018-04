Intellisync - inteligentní řešení synchronizace PDA s PC

Základní informace o programu

Co řeší Intellisync?

Jaké agendy synchronizuje?

Mail

Kontakty

ToDo

Diář

Poznámkový blok

Expense (Výdaje)

ve verzi 4.0 i WWW stránky

S jakými programy komunikuje?

Microsoft Outlook 97/98/2000

Microsoft Schedule+ 7.5

Microsoft Exchange 5.0/5.5

Symantec ACT! 4.02/2000

Lotus Organizer 4.1/5.0/6.0

Lotus Notes 4.5/4.6/5.0

Novell GroupWise 5.2/5.5

Novell GroupWise 5.5.2 (jen pro Palm)

SalesLogix 3.0

Palm Desktop software (jen pro Palm)

ASCII import/export

Microsoft Schedule+ 7.0/7.0a

ACT! 3.0.8/4.0/4.01

Lotus Organizer 2.12/97/GS

Day-Timer Organizer 98

Goldmine 3.2/4.0

Eudora Planner 4.0

ON Technology Meeting Maker 5.5

Oracle Mobile Sales and Marketing 11.0

Vlastní použití programu

Rád bych ještě na závěr dal pár tipů:

Vypněte si hlášení změn a smazání údajů - při větším množství dat může být velice iritující každou druhou položku potvrzovat. Nevím, proč je tato volba automaticky zapnuta

Pokud máte Palm a chcete si sebou nosit přílohy, doporučuji koupit ještě Documents To Go Standard - díky němu si přečtete přílohy Wordu a Excelu na Palmovi. Myslím si, že je lepší koupit verzi Standard, která neumožňuje editovat dokumenty - verze Profesional rozhodí kódování češtiny. Zdarma se k tomuto programu dá stáhnout DataViz Mail, který umožní synchronizovat i přílohy mailu.



Program Intellisync existuje v současné době ve verzi 4.0. Na stránkách výrobce www.pumatech.com je možné si stáhnout časově omezené demo. Cena plné verze programu je 69.95 USD.Intellisync je koncipován jako náhrada dosavadního synchronizačního programu - v případě Palmů je to Pocket Mirror.Přináší několik zásadních zdokonalení:- umí synchronizovat více složek na PC do jedné na Palmu- umožňuje synchronizaci s podstatně širším spektrem produktů na straně PC- možnost nastavení filtrůNa obrázku vidíte základní obrazovku programu. Synchronizaci provádím s MS Outlookem 2000. Nastavení synchronizace je vidět na dalším obrázku - stejně jako u Pocket Mirroru lze nastavit synchronizaci či přepis ze strany PC či PDANastavení jednotlivých adresářů na straně PC je vidět na třetím obrázku- synchronizace probíhá 1:N- tedy jedna složka na PDA a více složek na PC. V případě změn na jedné i druhé straně pracuje vše bez problémů. Jakmile ale přidám na Palmovi novou položku, synchronizace se provede do základní složky - potom je třeba ještě provést ručně přesun.Program je nastaven a nyní si již budete moci nosit data sebou.