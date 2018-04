Inteligentní navigace už stojí méně než pět tisíc korun

Novinky tak přinášejí do nižší třídy funkce, které byly dříve dostupné pouze u nejvyšší řady TomTom GO. Dva nové modely jsou kompletně přepracované a nabídnou elegantní černé zpracování a také rozšíření mapového pokrytí Evropy. Jejich ceny by pak měly začínat na částce 4 500 korun.

Funkce IQ Routes spočítá nejrychlejší trasu platnou v okamžik, kdy řidič vyráží na cestu, a to v závislosti na dni v týdnu a denním času. Přitom se berou v úvahu veškeré faktory, které mohou způsobovat zpoždění. Tato technologie je založena na faktech získaných mnohaletým shromažďováním historicky naměřených rychlostí na silnicích.

Nové navigace nabídnou i funkci navádění do jízdních pruhů. Zařízení dává řidičům včasné hlasové instrukce, které i s pomocí obrazovky zřetelně signalizují, do kterého jízdního pruhu se zařadit, případně kde se nachází exit, takže řidič má přehled o momentální dopravní situaci.

Navigace TomTom ONE IQ Routes je vybavena 3,5“ displejem, inovovaným vzhledem a nejnovějším navigačním softwarem TomTom. Dražší model TomTom XL IQ Routes nabízí všechny klíčové funkce TomTom ONE a navíc přidává 4,3“ dotykový displej zajišťující lepší přehled o dopravní situaci.

Nové modely TomTom ONE a TomTom XL dále nabídnou:

držák EasyPort, který je možné složit a vejde se do kabelky či kapsy u kalhot,

rozšířené mapové pokrytí - regionální model s mapami Tele Atlas 17 východoevropských států nebo evropský model s mapami Tele Atlas 42 evropských států,

dopravní přijímač TomTom RDS-TMC, který zajišťuje přístup k aktuálním dopravním informacím,

technologii TomTom Map Share, která umožňuje uživatelům okamžitě vytvářet mapové opravy na svém zařízení a současně je sdílet s ostatními uživateli,

nejnovější informace o bezpečnostních radarech, které jsou u nových řad poprvé předinstalované, zajišťují pohodovější a bezpečnější řízení.

Nové modely TomTom ONE a TomTom XL IQ Routes budou v českých obchodech v prodeji ve druhém čtvrtletí roku 2009 za cenu od 4 500 korun.