Inteligentní auto je s mobilem jedno tělo, jedna duše

Mobilní telefon a automobil dnes tvoří dva oddělené celky. V blízké budoucnosti by se to však mělo změnit. Mobilní terminály by totiž měly obstarat komunikaci moderních vozů s okolím. Ukázkou tohoto trendu je převratný prototyp automobilu Filo, který je prvním plně elektronickým vozem na světě. Jednou z jeho hlavních součástí je i terminál od firmy Nokia.