Intel útočí na procesory Crusoe firmy Transmeta

Tisková konference společnosti Transmeta k uvedení nových procesorů Crusoe ještě ani neskončila, když Intel rozesílal svoje bojově naladěné poselství městu a světu hlásající, že nová technolotie Intel SpeedStep poskytuje uživatelům nejvyšší výkonnost pro jakýkoliv notebook a systém připojitelný k internetu.

Celé oznámení není o ničem jiném, než o protiútoku na zcela novou hrozbu procesorů Crusoe. Intel upozorňujě, že výkonu není nikdy dost a jen jeho nové procesory mohou žízeň po výkonu ukojit. Aby ukázal, jak umí požadavkům na mobilitu vyjít vstříc, oznámil svoji technologii SpeedStep

Procesory Mobile Pentium III s technologií Intel SpeedStep mohou automaticky přepínat mezi režimem maximálního výkonu a optimalizovaným bateriovým provozem podle toho, zda je počítač zapojen do zásuvky, nebo funguje na baterie. V optimalizovaném bateriovém režimu pracují procesory na 500 MHz a 1,35 voltů a snižují spotřebu. Když uživatel počítač zapojí do zásuvky, notebook automaticky přepne na režim maximálního výkonu a zvýší rychlost na 650 nebo 600 MHz (podle toho, jakým procesorem je vybaven). Přepnutí je tak rychlé (jedna dvoutisícina sekundy), že ho uživatel ani nepostřehne, a to i v případě, běží-li na počítači na výkon náročné aplikace, například film z DVD. Pokud se navíc uživatel rozhodne přepnout na maximální rychlost i v bateriovém provozu, stačí mu klepnout na ikonu ve spodní části obrazovky, aniž by bylo třeba provést u počítače reboot.

"V posledních třech měsících se rozsah výkonu u mobilních počítačů naprosto změnil." Řekl Robert jecmen, viceprezident a generalní ředitel skupiny Mobile Computing Group společnosti Intel. "S říjnovým představením mobilního procesoru Pentium III 500 MHz a s nynějším zvýšením na 650 MHz díky nové technologii Intel SpeedStep, jsme témeř zdvojnásobili výkon mobilních počítačů. Kompromis mezi výkonem a mobilitou už je zastaralý"

Společnost Intel rovněž oznámila dostupnost procesoru Mobile Pentium III s fixním cyklem 500 MHz a nízkou spotřebou energie, který je konstruován pro náročné požadavky nejmenších a nejlehčích mini-notebooků. Všechny tyto procesory jsou nyní k dispozici v mobilních PC předních světových výrobců.

Specifikace a ceny procesorů Intel

Při zapojení do zásuvky (režim maximální výkonnosti): 650 MHz, 1,6 V, 14,4 W V optimalizovaném bateriovém režimu: 500 MHz, 1,35 V, 7,9 W

Procesor Mobile Pentium III (s technologií Intel SpeedStep), 600 Mhz Při zapojení do zásuvky (režim maximální výkonnosti): 600 MHz, 1,6 V, 13,4 W V optimalizovaném bateriovém režimu: 500 MHz, 1,35 V, 7,9 W

Procesor Mobile Pentium III s nízkou spotřebou energie, 500 Mhz (fixní frekvence, pro mini-notebooky) - 1,35 V, 7,9 W

Cena při tisícikusovém balení procesorů Pentium III 650 MHz je 637 dolarů/kus, u procesorů Pentium III 600 MHz se jedná o 423 dolarů. Procesor Mobile Pentium III s nízkou spotřebou energie a cyklem 500 MHz stojí 294 dolarů. Všechny tyto procesory se nyní údajně dodávají ve velkých objemech.

Jak dopadá první střetnutí Transmeta versus Intel?

Hypoteticky zatím lépe pro Transmetu - pokud se podíváte na specifikace zjistíte, že odběr procesorů Intel je v "optimálním režimu SpeedStep" téměř osmkrát vyšší, než u Crusoe TM5400 v plném zatížení (tehdy má 1W). Ještě větší je propast mezi stand-by módem, u uživatelů notebooků stále populárnějším díky vlastnosti "otevři a pracuj" (oproti otevři, bootuj a za deset minut pracuj).

Také ceny procesorů Crusoe jsou výrazně nižší- nejlevnější 500 Mhz verze Mobile Pentium III stojí zhruba stejně jako nejvýkonější 700 Mhz Crusoe TM5400. Výkon procesorů by i podle stávajících brenchmarků měl být přitom obdobný.

Vynášet soudy je zatím předčasné. Intel jednoznačně vsází na strategii, že se mu velkou část uživatelů podaří přemluvit k tomu, aby výkon neobětovávali na oltář mobilitě a aby se spokojili se čtyřhodinovou výdrží svých notebooků, na rozdíl od celodenní schopnosti práce u Crusoe procesorů.

Dá se o očekávat, že značný segment uživatelů na tento argument uslyší - notebooky se v poslední době stávají spíše přenosnými náhradami velkých počítačů, než zařízeními pro práci v terénu. Do terénu se právě pro nízkou výdrž ani tolik nehodily a zatím vcelku bez velkého boje přenechávaly místo specializovaným zařízením nebo PDA.

To ale dává naději procesorům Crusoe, kteří si najdou své zastánce právě u lidí, kterým limity PDA zařízení vadí a kteří by uvítali něco s podobnou mobilitou, ale výkonem osobních počítačů. Zatímco Intel Mobile Pentium III bude doménou hlavně špičkově nadupaných notebooků za velké peníze, Crusoe se dost možná zaměří na vytváření vlastního, specifického, ale zároveň velkého segmentu trhu zařízení určených pro lidi, kteří ze svého mobilního počítače nepotřebují dostávat výkony hodné DTP studia, ale vyžadují běžnou, komfortní a hlavně mobilní práci. První takovou vlaštovkou může být ohlášený webpad společnosti Diamond Multimedia (respektive dnes S3), jenž bude Crusoe procesory a Mobil Linux využívat.

Zdá se, že Transmeta a její investoři to mají vymyšlené velmi dobře. Nicméně Intel nevypálil svoji poslední salvu a toto byla jen první, velmi rychlá a dobrá reakce. Další budou následovat a co může těšit nás je skutečnost, že vše následující bude pro užitek nás, uživatelů...