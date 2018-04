Intel spojí MeeGo s dalším neúspěšným systémem. Samsung zůstává ve hře

MeeGo by se mělo stát součástí nepříliš úspěšného světa LiMo prakticky ihned. Budoucnost systému je ale trochu nejistá, Intel totiž opět zkouší hrát na více frontách najednou. Společně s korejským Samsungem už firma pracuje na nové linuxové platformě Tizen. Ta pro změnu spadá pod samotnou Linux Foundation. Přitom budoucnost MeeGo vypadala před rokem a půl úplně jinak.

Dne 16. února 2010 slavnostně Nokia a Intel oznámili, že se jejich vlastní linuxové snahy v podobě Maemo a Moblin spojí dohromady a pokusí se vytvořit silný operační systém pro mobilní zařízení. Ten vešel ve známost jako MeeGo.

Od počátku existence společného linuxového systému ale vše asi nefungovalo zcela dle představ partnerů. Důkazem je fakt, že přístrojů s tímto systémem je na trhu minimum, většinou jde o poměrně exotické tablety nebo netbooky z Asie. Z hlediska Evropy je zajímavá až Nokia N9, prakticky první mobilní telefon s MeeGo.

I v tomto případě jde ale o verzi systému, která více vychází z dílen Nokie než ze společných snah s Intelem. Po oznámení exkluzivního partnerství s Microsoftem je navíc už delší dobu jasné, že Nokia s MeeGo končí. Intel tak rázem přišel o partnera a idea společného mobilního OS, který dobude svět, se mu vzdálila.

Firma se přesto stále snaží MeeGo nějak udržet při životě. Nově se má MeeGo spojit s LiMo. To je organizace, v rámci které vznikají linuxové mobilní operační systémy (odtud zkratka – LiMo = linux mobile) splňující určité standardy. MeeGo by do tohoto trochu roztříštěného světa mohlo přinést větší jistotu. Ačkoli je LiMo systémů celá řada, mezi ty známější můžeme počítat pouze Access Linux Platform, dnes jednoho ze dvou smutných pohrobků legendárního systému Palm OS.

Mezi členy LiMo Foundation patří mnoho významných firem, v seznamu těch zakládajících navíc najdeme Samsung. Ten jako jediný z velkých výrobců vůbec kdy vyrobil telefon s operačním systémem LiMo. Přístroje to byly rovnou dva a šlo o modely H1 a M1 pro britského operátora Vodafone. Ten mimochodem patří mezi další zakládající členy.

Jenže Vodafone už vloni oznámil, že experiment s LiMo telefony opakovat nebude a tak se modely H1 a M1 nástupců nedočkaly. Otázkou trochu zůstává, jak budou výrobci k LiMo s MeeGo přistupovat nyní. Jak jsme psali na začátku, Samsung už s Intelem pracují na další platformě, která tentokrát spadá pod Linux Foundation.

Platforma se jmenuje Tizen a krom chytrých mobilů má být určena i pro chytré televize, tablety, netbooky nebo multimediální systémy v automobilech. Zaměření je tedy velmi podobné jako u MeeGo. Tizen má být postaven na HTML5 a první SDK kit by se měl objevit v roce 2012.

Otázka existence MeeGo jako samostatného systému je tedy ve hvězdách. Je možné, že Intel, Samsung, LiMo i Linux Foundation nakonec vlastně nějak MeeGo spojí s projektem Tizen a ten se stane jakýmsi nástupcem. Nejasná je i strategie Samsungu, který naznačil, že podobným směrem jako Tizen se bude ubírat i jeho vlastní systém Bada.

Jisté je, že MeeGo v té podobě, v jaké jsme se s ním mohli seznámit v Nokii N9, už asi v žádném jiném přístroji neuvidíme. Varianta Harmattan totiž pochází výhradně z dílen finského výrobce.