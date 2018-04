Intel chystá novou mobilní platformu pro levná UMPC

Již delší dobu je známo, že Intel chystá speciální řadu procesorů a čipsety pro novou generaci počítačů kategorie UMPC. Prvním takovým strojem s novým procesorem je Samsung Q1 Ultra, který jsme vám představili živě z CeBITu. Na právě probíhajícím Intel Developer Foru v čínském Pekingu by měl být tento procesor oficiálně odhalen.

Jenže by nemělo zůstat pouze u samotného procesoru – vzniknout by měla kompletní platforma, podobně jako třeba pro notebooky existuje Centrino. Platforma zatím nese kódové označení McCaslin a měla by být založena především na nových dvoujádrových procesorech řady Stealey. Ty by měly být taktovány na frekvenci 600 – 800 MHz. I přesto by však měly být výkonnější, než v UMPC populární procesory Via C7M o taktech 1 – 1,2GHz. Celá platforma navíc bude konstruována tak, aby co nejvíce ulehčila integraci GPS, digitální televize nebo UMTS.

Platformu McCalsin by měl používat již zmíněný Samsung Q1 Ultra. Ovšem Intel má ještě další plány a na stejné platformě chystá levnější variantu UMPC. Tu prozatím nazývá Mobile Internet Device a zdá se, že Intel jejím uvedením naštve především osazenstvo kanceláří v Redmondu. Na zařízeních třídy MID by totiž měl běžet linuxový operační systém. Intel sám totiž říká: „Windows XP a Vista v dnešních UMPC jsou pro běžné uživatele příliš složité. Linuxový operační systém bude zaměřen především na snadnou ovladatelnost a použitelnost jednotlivých funkcí.“





Kategorie Ultra Mobile PC se tak rázem rozdělí na dvě – klasická UMPC s Windows, která budou tvořit špičku nabídky a linuxová zařízení MID, která budou orientována na běžného zákazníka. V podstatě tak Intel vyplní další drobnou mezírku na trhu mobilních zařízení – tentokrát to bude skulina mezi PDA a UMPC.

Do této mezery budou MID zařízení spadat hned z několika důvodů. Linuxový operační systém bude používat jak části open source kódů, tak některé proprietární části. Z toho tedy vyplývá, že aplikace pro MID budou muset být psané specificky pro tato zařízení, čímž se budou podobat dnešním PDA. MIDy by také měly vážit kolem 300 gramů, což opět zapadá do mezery mezi UMPC a PDA. Displeje by měly mít úhlopříčku 4 – 6“, což je opět blíže dnešním kapesním počítačům, ale jejich rozlišení by měla být 800 x 480 až 1024 x 600 pixelů, což naopak odpovídá ultramobilním počítačům.

Operační systém, který poběží na MIDech, by měl v paměti zabírat méně než 500MB místa a pro jeho bezproblémový běh musí dostačovat 256MB RAM. To je opravdu něco, co Windows Vista nezvládnou, naopak operační systémy v kapesních počítačích si vystačí s daleko menší porcí paměti.

Nižší hardwarové nároky by měly také podstatně srazit výslednou cenu MID zařízení. Ta by se měla pohybovat pod hranicí 800 dolarů a přitom by přístroje neměly přijít o žádnou z pokročilých možností bezdrátové konektivity. Bluetooth a Wi-Fi tedy budou standardem, těšit se můžeme ale i na podporu konektivity v sítích mobilních operátorů.





Prvním operačním systémem pro MID zařízení by měla být varianta čínského výrobce RedFlag pojmenovaná pracovně MIDINUX. Zařízení MID by mělo být schopno s tímto systémem nabootovat za 18 sekund a probuzení ze standby režimu by mělo být kratší než pět sekund. Do budoucna se počítá ještě s optimalizací systému a tudíž zkrácení těchto časů. Systém by měl být dostupný počátkem května.

Aniž by Intel zatím představil konkrétní prototypy zařízení, rozděluje MIDy do čtyř základních kategorií, které se mohou lišit konstrukcí a především programovým a hardwarovým vybavením. Kategorie Stay in Touch se bude soustředit především na komunikaci pomocí internetu – tedy VoIP, chat, Instant Messaging, videokonference, blogování a samozřejmě surfování jako takové.

Kategorie Be Entartained nabídne především podporu multimédií, tedy přehrávání videa, hudby, prohlížení obrázků, televizi a hry. Pokud nejčastěji vyhledáváte informace a používáte lokalizační služby, bude pro vás tím pravým třída Access Info & Locate, která nabídne mapové podklady, navigaci, aktuální zprávy, body zájmu, ale i třeba informace o sportovním vyžití nebo možnostech nakupování. Poslední kategorie je zaměřena především na práci. Proto se také jmenuje Be Productive a nabídne především vzdálený přístup k datům, práci s databázemi, různé možnosti komunikace a spolupráce a speciální firemní aplikace.

A zdá se vám, že celou dobu mluvíme o něčem, co již do jisté míry existuje? Jistě, specifikacím MID zařízení ve většině případů vyhoví stroje typu PepperPad nebo třeba internetové tablety N770 a N800 od Nokie. Je dost možné, že se zde Intel inspiroval. Rozhodující však je, že MIDy budou standardizovanou platformou a jejich možnosti budou přeci jenom o trochu dále, než u výše zmiňovaných tabletů. MIDy jistě poskytnou více úložného prostoru pro data a nabídnou i konektivitu v sítích mobilních operátorů, kterou tablety PepperPad a Nokia nedisponují.

Jsme zvědavi, jak se bude situace kolem MID zařízení vyvíjet. Internetem kolují informace, že společně s Intelem je v této oblasti hodně zainteresován výrobce HP, který by tak podle některých informací mohl být prvním výrobcem některého z MIDů. Zcela nezávisle na těchto informacích se rovněž vynořily spekulace, že na zařízení typu UMPC s Linuxem pracuje i Palm. Inu, nechme se překvapit.