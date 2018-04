Intel chce dát do smartphonů procesor se 48 jádry

Intel představil experimentální 48jádrový procesor Rock Creek už v roce 2009, od té doby jej intenzivně testuje v akademické sféře. Procesor nazývaný jako Single-chip Cloud Computer má velikost poštovní známky a je vyroben 45nm procesem, spotřebuje asi 125 wattů. Používá se pro paralelní výpočty, kde není tolik zapotřebí hrubý výkon.

Teď se firma rozhodla své zkušenosti s experimentálním procesorem využít více v praxi. Čipset odvozený od Rock Creek by se měl v budoucnosti dostat do chytrých telefonů. Kdy by se tak mělo stát, zatím není jasné. Technický ředitel firmy Justin Rattner říká, že to bude mnohem dříve než za deset let, což je předpověď některých vývojářů.

Mnohojádrový procesor by měl usnadnit multitasking a zrychlit některé výpočetně náročné úkoly typu streamování videa.