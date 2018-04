Jak se dostane vir, odesílající podloudné SMS, na váš Android?

Do e-mailové schránky redakce nám dorazila zpráva v následujícím znění: "Jen pro info pro uživatele Androidu. Přijde vám SMS s odkazem od někoho z vašich kontaktů, nevinně vypadající odkaz, tematicky dle vašeho okolí a daného obsahu naprosto normální. Po rozkliknutí se nainstaluje vir, který sám sebe i s odkazem rozešle po SMS na všechny vaše kontakty a dle všeho tak vícekrát znovu a znovu. Doporučuji nějaký antivirus a to rychle! Na nic neklikat!"

Na této zprávě je několik zajímavých věcí a dost je jich oproti realitě zjednodušeno. Nezkušený uživatel nic špatného nevidí a je zvyklý na podobné poplašné zprávy již z dob rozšíření internetu a stolních počítačů obecně. Ponechme nyní stranou i uvěřitelnost samotného textu SMS, která vám může přijít od čísla, s nímž třeba běžně nekomunikujete, a náhle vás vyzývá k instalaci aplikace. Viry nejsou a v blízké budoucnosti nebudou natolik sofistikované, aby vytvořily zmiňovanou "tematickou" SMS. Většinou staví na důvěřivosti uživatelů, což je jiný problém. Berme tedy jako fakt, že jste na daný odkaz (ať už vypadal jakkoliv) klikli.

Právě zde začíná další neuvěřitelná část původní poplašné zprávy, která si realitu mění, jak potřebuje. Z textu tedy plyne, že jedno neopatrné kliknutí (klidně i omylem) by vás okamžitě stálo balík peněz na rozeslaných SMS. Skutečnost je však daleko komplikovanější. Zde ve stručnosti uvádíme, co by se zhruba stalo:

Spustí se internetový prohlížeč. Pro většinu zařízení nejspíše předinstalovaný Chrome nebo jeho klon. V rámci prohlížeče vyskočí hláška upozorňující, že daný soubor může být pro zařízení škodlivý, a jestli opravdu chcete pokračovat ve stahování. Instalační soubor se začne stahovat na pozadí a po dokončení se objeví informace v notifikační liště. Uživatel musí stáhnout notifikační lištu a kliknout na daný soubor.

Vyskočí obrazovka s informacemi, které se týkají instalačního balíčku. Mezi nimi bude i seznam oprávnění, které aplikace potřebuje ke svému chodu. Mezi nimi bude velmi patrně zvýrazněna položka týkající se odesílání SMS a dalších funkcí. Uživatel klikne na možnost Instalovat. Po chvíli se mu zobrazí informace, že vše proběhlo v pořádku. Aby aplikace začala jakýmkoliv způsobem fungovat, musí uživatel danou aplikaci poprvé spustit. Buďto tedy kliknout na možnost Otevřít, nebo aplikaci znovu najít v kompletním seznamu. Aplikace může začít rozesílat SMS na vybrané kontakty.

V rámci celého postupu jsme však zapomněli na jednu velmi důležitou maličkost, že uživatel musí mít povolenou instalaci aplikací nepocházejících z Google Play. Tato možnost je ve výchozím stavu vypnuta a běžný uživatel nemá vůbec důvod toto nastavení měnit. Další linií obrany je skenování aplikací nepocházejících z aplikačního obchodu Googlu před jejich instalací. Systém by tak mohl klidně instalaci sám zabránit či vás důrazněji upozornit na její škodlivost. Pokud by odkaz v původní zprávě odkazoval na Google Play, pochybujeme o tom, že by na něm aplikace vydržela déle než pár hodin. Pokud by se vůbec do aplikačního obchodu dostala.

Z výše zmíněného postupu je snad patrné, že instalace viru do zařízení není tak lehká operace, jak se mohlo z původní poplašné zprávy zdát. Ta totiž patří spíše do říše pohádek a její účel je možná úplně jiný. V hlavní roli však bude vždy naivita a důvěřivost uživatele. O těch největších mýtech ohledně zabezpečení Androidu jsme se rozepsali již ve starším článku (více čtěte zde).