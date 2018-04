Instalace síťové karty

Instalace probíhá v několika základních krocích. PCIMCA síťová karta po zasunutí do Vašeho palmtopu a připojení propojovacím kabelem do sítě po Vás vyžaduje několik základních informací o síti. Po propojení a zasunutí karty se objeví na displeji následující okno: Zde je potřeba zaškrtnout položku "Specifikovat IP adresu". IP adresa může být přidělena buď automaticky po připojení do sítě, nebo musíte kontaktovat vašeho správce sítě, aby Vám přidělil tuto adresu. Poté si vybereme záložku "Name Servers" Zde je potřeba vyplnit adresy DNS a WINS serverů. Tyto adresy si můžete zjistit buď na Vašem stolním počítači, který je připojen do stejné sítě, nebo o ně požádejte správce Vaší sítě. Jestliže jste vše vyplnili správně, pak se objeví na displeji následující obrázek.