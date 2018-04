Instalace programu ArtSKey pro PPC

Část 2. - Co musíte udělat na PPC Po dokončení instalace nejprve resetujte PPC stiskem tlačítka Reset.

a zvolte v menu ArtSKey. Pokud máte zadané jméno uživatele, je spuštěn program ArtSKey.

Pokud jméno uživatele není zadáno, objeví se následující hlášení: Stáhněte okno o něco níže a perem klikněte na zadání jména uživatele. Vyplňte jméno. Pozor na toto jméno bude licence registrována! Pokud jméno změníte, změníte podmínky licence. Prosíme přečtěte si dokument o licenční politice firmy ArtSoft. Po zadání jména se a stisku OK, začne program pracovat. (Nezapomeňte stisknout OK i na hlášení o chybějícím jménu uživatele.) Abyste mohli program používat natrvalo,

je třeba se registrovat. Registrace Pokud není program registrován, nebo pokud došlo ke změně podmínek licence (změna jména nebo opakovaná instalace), objevuje se hlášení, které vám připomíná, že je třeba se registrovat. Postup registrace Klikněte na ikonu AK Zvolte položku Registrace a objeví se Registrační formulář Vyplňte Registrační formulář

Do položky PIN zadejte samé nuly (000.000...)

Stiskněte Vytvořit formulář. Vytvoří se soubor "ArtSKey registration form.txt", který je ve složce My Documents. Zašlete registrační soubor "ArtSKey registration form.txt" na e-mail distributora: Soubor můžete odeslat emailem přímo z PPC (pokud jste zprovoznili Internet na PPC) Přeneste jej na PC a pošlete na e-mail artsoft@czechia.cz Přeneste jej na PC a odešlete jej přes Registrační formulář na Webu Pokud nemůžete odeslat soubor elektronickou poštou, postupujte takto: Přeneste registrační soubor na stolní PC a vytiskněte jej vytisknutý soubor zašlete na adresu: Portfolio - kancelář, Sarajevská 29, 120 00 Praha 2 nebo faxem na 02/6911163

Aktivace Po obdržení uvedených podkladů (soubor "ArtSKey registration form.txt") vám během 72 hodin zašleme AKTIVAČNÍ kód pro vaši registraci. AKTIVAČNÍ kód zadejte do formuláře, který na PPC vyvoláte z menu ikony AK/ Aktivace. Nyní je čeština na vašem PPC plně instalována! Upozornění Pokud změníte jméno uživatele vašeho PPC, nebo pokud program opětovně nainstalujete, je třeba provést novou registraci a získání AKTIVAČNÍHO kódu. Prosíme přečtěte si dokument o licenční politice firmy ArtSoft.

Doporučujeme instalovat českou podporu ArtSKey na zcela "čisté" PPC. Doporučujeme po zadání AKTIVAČNÍHO kódu provést zálohování všech dat. Přejeme mnoho úspěchů s programem ArtSKey!