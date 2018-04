Instalace programu ArtSKey pro PPC Část 1. - Co musíte udělat na PC Obsah diskety nebo obsah souboru ZIP uložte na pevný disk. Instalaci zahájíte spuštěním programu Setup.exe Nejprve se objeví uvítací obrazovka Zvolte jazyk pro instalované rozvržení klávesnice V dalším kroku vyberte volitelné komponenty instalace Nyní je vše připraveno k zahájení kopírování do PPC Průběh instalace vidíte na stavovém ukazateli Instalace proběhla úspěšně

Část 2. - Co musíte udělat na PPC