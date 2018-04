Instalace ovladače pro připojení mobilního telefomu ERICSSON

Postup: Na stolní PC si nahrajete soubor CE_SH888.exe, do libovolné složky. Propojíte si stolní PC s kapesním PC Na stolním PC spustíte soubor CE_SH888.exe, ze složky, do které jste si ho před tím nahráli. Objeví se hláška, která se ptá kam chcete soubor rozbalit,

klidně potvrďte tlačítkem Unzip.







Rozbalí se dva soubory do složky C:\WINDOWS\TEMP







Najedete do složky Temp

např. V průzkumníku nebo klikněte na ploše na

Tento počítač/C:/Windows/Temp.

A zde spusťte soubor SH888.exe







Objeví se několik hlášek, které vždy čekají na potvrzení.

Vždy klikněte na tlačítko OK.









Ukáže se podlouhlý rámeček, v kterém ani nestačíte postřehnout, že se něco nakopírovalo. A objeví se poslední hláška, že vše hladce proběhlo.







Potvrďte to obět tlačítkem OK. A tím by to bylo ze strany stolního PC vše. Teď je potřeba Restartovat kapesní PC . A provést kontrolu zda se ovladač opravdu v pořádku nainstaloval. Klikněte na Start/Programy/Komunikace/Vzdálené propojení Objeví se vám tento obrázek.







Jednou klikneme na GSM nebo ve Vašem případě se to může jmenovat jinak. A pak na Soubor/Vlastnosti Objeví se nasledující obrázek, kde je vidět roztažené menu u Zvol modem

A tam můžeme s radostí zjistit, že Ericsson SH 888 je tam.



Věříme, že pokud budete postupovat podle postupu nevyskytnou se žadné komplikace. -MO-