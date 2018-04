Instalace dial-up připojení (krok za krokem)

Celou instalaci je možno rozdělit do několika kroků. V každém kroku bude stručně popsáno co se má provést a názorný obrázek, jak má vypadat okno na displeji Vašeho palmtopu. 1. Vyberte položku Vzdálený přístup (Start / Programy / Komunikace / Vzdálený přístup) 2. Poté se Vám objeví následující okno.

Tak jako ve Windows95 je zde ikona Vytvoření nového připojení. 3. Klikněte na ikonu Vytvoření nového připojení. Objeví se následující okno. Zadejte jméno spojení (Internet VOL)

a jako typ spojení vyberte Vytáčené spojení. 4. Stiskněte tlačítko Dále > a otevře se další okno. V tomto okně zvolte typ Vámi používaného modemu

a poklepte na tlačítko Nastavení. 5. Objeví se okno pro nastavení vlastností modemu V případě, že některá z položek neodpovídá typu Vámi použitého modemu, přestavte ji. Poté vyberte záložku Volby volání. 6 . Otevře se další okno následujícího vzhledu. Zde nastavte předvolby volání a poklepte na tlačíto OK.

Dostanete se zpět k oknu, jehož vyobrazení je u bodu 4.

Zde vyberete položku Volby TCP/IP... 7. Toto okno má opět dvě záložky, které slouží k nastavení TCP/IP. Zašktněte políčka podle tohoto obrázku

a vyberte záložku Názvové servery (DNS). 8. Zde vyplňte IP adresy DNS popř. WINS, které Vám sdělí Váš poskytovatel připojení. Pak stiskněte tlačítko OK. Okno se uzavře

a v okně, které je vyobrazeno u bodu 4 stiskněte tlačítko Dále > 9. V tomto okně vyplňte telefonní číslo Vašeho poskytovatele připojení

a stiskněte tlačítko Dokončit. 10. Tím jste vytvořili nové připojení. 11. Poklepejte na ikonu nově vytvořeného připojení. Zobrazí se Vám

dialogové okno následujícího vzhledu. 12. Zde vyplňte jmého, heslo a doménu. Telefonní číslo jste zadávali

v předcházejících krocích. Je však třeba ještě nastavit typ vytáčení

a místo odkud je voláno. Proto stiskněte tlačítko Volby Zobrazí se okno, kde nastavíte typ vytáčení a místo. Jestliže chcete změnit styl vytáčení čísla, pak stiskněte tlačítko Vzory volání 13. Zobrazí se následující okno 14. V případě, že máte nastaveny všechny parametry vytáčení

(okno má vzhled, jako je na obrázku u bodu 11) stiskněte

tlačítko Spojit. V případě, že dojde ke spojení zobrazí

se Vám následující okno. 15. Nyní můžete využívat všech služeb internetu, které Vám

dovoluje Váš poskytovatel připojení. V případě, že se vyskytly nějaké problémy při instalaci, nebo po ní, klikněte zde. Možná se tu dozvíte odpověď na Váš problém.