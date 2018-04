ArtSKey instalace má několik fází postupujících od demo kopie až po komerční uživatelskou verzi. Instalace na PPC Práce ve fázi demo verze Registrační fáze Aktivační fáze Práce v aktivační fázi 1. Instalace na PPC Ustavte spojení PC/PPC (např. přes RS-232 kabel).

Spusťte Setup.exe programu ArtSKey na vašem stolním PC.

Vyberte klávesnici.

Nastavte požadované volby (je-li možno): písmo, nápovědu a překládací soubory.

Po dialogu "Setup complete..." použijte tlačítko Reset na vašem PPC před prvním spuštěním programu ArtSKey.

Po instalaci naleznete v Start menu na vašem PPC položku ArtSKey, jejímž vybráním spustíte ArtSKey na vašem systému.

Jméno vlastníka PPC je požadováno při započatí práce s ArtSKey. Jestliže ho nevyplníte bude se stále objevovat dialogové okno s požadavkem na jeho zadání. Vyberte položku Nastavení v Start menu, pak vyberte položku Uživatel v zobrazeném podmenu a pak zadejte vaše jméno do pole "Jméno" v dialogu "Vlastnosti uživatele".

v Start menu, pak vyberte položku v zobrazeném podmenu a pak zadejte vaše jméno do pole "Jméno" v dialogu "Vlastnosti uživatele". Po úspěšném startu programu ArtSKey naleznete ikonu ArtSKey na hlavním panelu a klávesnici ArtSKey v seznamu Způsob psaní. Vlevo dole na zobrazené klávesnici naleznete "klávesu" s alternativním jménem jazyka. Klepněte na ni a přepnete klávesnici do alternativního jazyka. Klepněte na něj znova k návratu zpět do anglického jazyka. 2. Práce ve fázi demo verze Zprvu nainstalovaný ArtSKey pracuje v demo módu. Tento mód je záměrně navolen jako základní, můžete tak testovat a rozhodovat se zda ArtSKey aktivujete nebo ne. Demo mód má následující limity: Doba platnosti je 2 týdny od prvního spuštění. Po uplynutí této doby ArtSKey nebude pracovat a při přepnutí na klávesnici ArtSKey se zobrazí dialog se zprávou "ArtSKey demo version expired". Budete-li chtít program dále používat, musíte ho zaplatit, zaregistrovat a aktivovat. Jestliže z jakýchkoliv příčin dále již nechcete používat program po ukončení doby platnosti, odinstalujte ho podle instrukcí v kapitole "Odinstalace". 3. Registrační fáze Jestliže jste program ArtSKey zaplatili, měli byste si zaregistrovat instalovanou kopii na vašem PPC. Proto musíte vyplnit Registrační formulář a odeslat ho do firmy ArtSoft (sales@artsoft.ru) nebo vašemu lokálním prodejci. Tento formulář vyvoláte vybráním položky Registrace v ArtSKey menu: Klepněte na ArtSKey ikoně na hlavním panelu.

V menu vyberte položku Registrace a vyplňte všech pole formuláře. Pole "PIN" je kód, který máte od vašeho prodejce. Formát PIN kódu je: nnn .nnn .nnn .nnn . nnn .nnn .nnn . nnn Kde nnn jsou tři číslice. Prosíme, uschovejte si svůj PIN kód, protože ho budete potřebovat pro pozdější technickou podporu. Též pokud změníte uživatelské jméno na vašem PPC nebo znovu instalujete ArtSKey, budete potřebovat k znovu registraci (znovu aktivaci) váš PIN kód. Zkontrolujte si uživatelské jméno vašeho PPC před vyplněním Registračního formuláře. Je to důležité, protože uživatelské jméno je parametr Registrační procedury.

Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko "Create form". Soubor "ArtSKey registration form.txt" bude umístěn do složky My Documents na vašem PPC. Tento soubor by jste měli odeslat e-mailem firmě ArtSoft nebo vašemu lokálnímu prodejci. 4. Aktivační fáze Ve firmě ArtSoft bude váš PIN kód prověřen, a bude-li v pořádku, zašle vám Aktivační kód na e-mailovou adresu specifikovanou v Registračním formuláři. Potom vyplníte Aktivační formulář, který vyvoláte vybráním položky Aktivace z ArtSKey menu. Vyberte tuto položku a zadejte Aktivační kód. Pokud byl Aktivační kód zadán správně, odstraní se položka Registrace z ArtSKey menu.

Nyní bude ArtSKey pracovat v normálním (aktivačním) módě. 5. Práce v aktivační fázi V této fázi pracuje ArtSKey v úplně normálním módě bez jakýchkoliv funkčních omezení. Poznámka: Jestliže změníte uživatelské jméno na vašem PPC, pak se ArtSKey vrátí do demo módu. V tomto případě bude musíte provést znovu registrace a aktivaci vaší ArtSKey kopie do 2 týdnů. Po uplynutí této doby bez provedení aktivace, přestane ArtSKey pracovat (klávesnice nebude možné přepínat - zbude jen anglická). Avšak Aktivaci můžete provést v tomto stavu také.