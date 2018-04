Inspiration - aby se vám nezatoulaly nápady

Inspiration - první opravdu grafický outliner

Před časem jsme popisovali v malé sérii článků aplikace na grafické uspořádání myšlenek, seznamů, bodů. Dva programy pro PalmOS, které v této kategorii soutěží o přízeň uživatelů, mají svá omezení, zejména v oné "grafické části". Nyní k nám ale přichází nový produkt z dílny Inspiration Software, který zase posunul možností programů této kategorie o kus dál!

Inspiration je program, který kombinuje outliner s grafickým vyjádřením outlinerové struktury dat. Na trhu jsou samozřejmě lepší a "nadupanější" outlinery a je zde i několik programů na kreslení blokových schémata diagramů. Inspiration je ale první produkt, který obě stránky skloubil dohromady.

Outliner

Začneme tím jednodušším - tím je outlinerové zobrazení. To je v Inspiration poměrně triviální, přesto plně funkční. Můžete zde různě upravovat formát číslování a přepínat na větší odsazení. Na pomoc je vám nástrojová lišta, kde jednotlivé ikony (zleva) znamenají:

přepnutí na grafické znázornění struktury (viz dál)

vložení položky stejné úrovně

vložení podřízené položky

odsazení položky vlevo

odsazení položky vpravo

poznámka k položce

smazání položky

menu na úpravu vzhledu

skrytí lišty

V levém šedém proužku jsou symboly pro rozbalení/sbalení položky. V menu se nachází ještě volba fontu a funkce hledání. Důležité je ještě to, že i v tomto zobrazení můžete položky přetahovat stylusem na jiné místo v seznamu, podobně jako u jiných outlinerů.

Oproti nejdokonalejším outlinerům dnešní doby (Bonsai, ShadowPlan) chybí Inspiration mnoho věcí - zejména linkování, pohledy na data, klíčová slova, termíny a další. Inspiration má ale zase navrch ve své grafické části!

Grafická část

Diagramová část programu je to, co nabízí nyní Inspiration jako výraznou užitnou hodnotu oproti klasickým outlinerům. Stromovou strukturu má provázanou na outlinerovou část a oba segmenty spolu velmi úzce spolupracují. Můžete si dokonce vybrat, jestli budete váš seznam editovat v grafické části, nebo v outlinerovém zobrazení.

Klasická nevýhodou těchto aplikací je nižší rozlišení displeje. Přiložené screenshoty jsou na rozlišení 160x160 pixelů, na Hi-res palmech je vzhled přirozeně daleko lepší. Výrobce programu problém řeší lupou - ta se při zmenšování přepne do drobnějšího písma až do jeho náznaků. Jsou zde čtyři lupy (25%, 50%, 75% a 100%) a k nim funkce zarovnání celého schématu na displej (Fit to Screen).

Nástrojová lišta dole nabízí tyto funkce (zleva):

přepnutí do outlinerového zobrazení

pomocnou funkci Rapid fire

tlačítko pro vkládání položky v jednom ze čtyř směrů

vyvolání okna s parametry položky

vložení linku na jinou položku

poznámka

výmaz položky

lupa

Program má velmi intuitivní ovládání a možnosti práce.Můžete měnit velikost boxů tažením, přetahovat je stylusem na jiné místo, měnit barvu pozadí a okrajů, styl boxů i šipek. Nový blok můžete namalovat nakreslením kolečka kdekoliv na displeji. Můžete obkroužit kolečkem několik bloků a tím je všechny vybrat.

Soubory vytvořené v Inspiration for PalmOS můžete na závěr exportovat do MemoPadu, či do některého z DOC editorů. Přenese se tak stromová struktura s nastavenými formáty. Soubor lze i tisknout. Program umí spolupracovat s desktopovým programem firmy Inspiration 7.5.

Inspiration si nedělá ambice na náhradu aplikací na řízení projektů, hlídání úkolů, termínů apod.. Je to ale skvělý grafický a outlinerový organizátor myšlenek a rozhodně jej prozkoušejte!