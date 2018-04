Toto jsou mobilní superinovace roku. Které přežijí a které zapadnou?

Je to vidět na porovnání letošních a loňských top-modelů, výkon a výbava chytrých telefonů už se kupředu neposouvají tolik jako dříve. Je to i proto, že výrobci například vyčerpali možnosti v oblasti zvětšování telefonů, smartphony dnes koupíte v prakticky všech myslitelných velikostech. Výkon mobilních procesorů sice nadále roste, ale zatím možná zůstává trochu nevyužit. A tak se mobilní výrobci soustředí na inovace, které na první pohled nemusí vypadat příliš užitečně, ale jejich důležitost možná vynikne časem, až je dovede svět propojených zařízení naplno využít podobně jako ten výkon.

Čtečky otisků prstů

Tato inovace není nijak zásadně nová, první opravdu použitelná čtečka v mobilních telefonech se objevila v iPhonu 5s v září 2013, je to tedy dva roky stará záležitost. Letos se ovšem v Berlíně čtečky objevily v mnohem více smartphonech než doposud. Má ji třeba nový Huawei Mate S, nástupce typu Mate 7, což byl první androidí telefon s použitelnou čtečkou. Shodou okolností měl premiéru právě vloni v Berlíně.

Čtečku otisků nově dostal i model střední třídy Huawei G8. Nové modely Sony Xperia Z5 ji mají zabudovanou v bočním vypínacím tlačítku, což se zdá být podobně praktické, jako umístění na zádech u Huawei. Se čtečkou otisků jsme na veletrhu IFA potkali i novinky značek Lenovo, Gigaset, ZTE a dalších. Zdaleka přitom už nešlo jen o drahé modely, čtečky se dostávají i do modelů střední třídy.

Podle nás jde o jednu z nejpraktičtějších moderních inovací. Když pomineme různé obavy o bezpečnost a o to, že by někdo mohl otisk prstů z našeho smartphonu zneužít, je čtečka otisků coby prostředek pro zamčení telefonu velmi praktická.

Čtečky otisků prstů směřují do levnějších modelů, třeba do Huawei G8

Funguje totiž bleskurychle a pokud potřebujete mít telefon alespoň nějak chráněn (a to byste měli), je to ten uživatelsky nejpříjemnější způsob. Výrobci teď vymýšlí, kam je nejlepší čtečku umístit. Nám se zatím nejvíc líbí čtečka na zádech. Když telefon lovíme v kapse nebo tašce, automaticky sem padne ukazováček ruky a telefon je odemčen dříve, než se díváme na displej.

USB-C

Můžete si myslet, že nový konektor v telefonech rozhodně nepotřebujeme. Jenže je to jinak, USB-C je tím nejuniverzálnějším řešením, které se zatím objevilo a jak píší kolegové z Technetu, nejspíš také tím definitivním v době, kdy připojujeme zařízení kabelem. Konektor USB-C má výhodu nejen v tom, že je oboustranný, ale také hodně univerzální a umí ze sebe dostat vysoké přenosové rychlosti.

USB-C dostala i německá novinka značky Gigaset

Chvíli tak sice možná se zaváděním USB-C bude panovat ve světě mobilní techniky mírný zmatek, ale inovace je to jistě potřebná. Uživatelé si zvykli na jednu nabíječku, teď budou vedle sebe existovat konektory dva – dosavadní microUSB a nové USB-C. Kompatibilita se dá řešit i pomocí redukcí, ale je to další malá otravná věc navíc. Nicméně USB-C je budoucnost, už třeba proto, že tenhle konektor bude prostě ve všech zařízeních, nejen v mobilních telefonech a tabletech. Telefonů s novým konektorem je zatím málo, kromě nového OnePlus Two, které testujeme, se v Berlíně objevil i smartphone Gigaset Me německého výrobce. Novinek bude přibývat.

4K displej

Sony v Berlíně uhranulo téměř všechny fantastickým displejem modelu Xperia Z5 Premium. Jeho rozlišení 4K, tedy 2 160 × 3 840 pixelů je na poli chytrých telefonů v našich končinách doposud nevídané. Zároveň už ovšem můžeme zodpovědně prohlásit, že takové rozlišení je už kapku zbytečné, alespoň z hlediska běžného použití. Ani nároční uživatelé rozdíl mezi špičkovými 2K a 4K displeji nejspíš nepoznají, tohle je na první pohled jenom frajeřinka, která navíc bude dost zatěžovat baterku a ovlivní samozřejmě i výkon samotného smartphonu – vykreslit takové množství pixelů je samozřejmě náročnější než u obvyklých HD displejů.

Sony Xperia Z5 Premium má displej s ohromným 4K rozlišením

Jenže co se na první pohled může zdát jako nesmysl, je jen ukázkou budoucí cesty, která bude mít i praktické uplatnění. Dokonce si troufáme tvrdit, že nebude trvat dlouho a setkáme se v mobilních telefonech i s displeji s mnohem větším rozlišením. Důvod? Virtuální realita. Jak ukazuje Samsung se svým kitem Gear VR, do kterého se vkládá ideálně smartphone s 2K displejem, systémy virtuální reality mohou být zábavné i užitečné. A namísto speciálního zařízení se jejich srdcem může stát právě smartphone. Jenže kdo si vyzkoušel třeba Oculus Rift nebo právě Gear VR, musí dát za pravdu, že v případě, kdy je displej těsně před očima, už stávající rozlišení nestačí. Sony Xperia Z5 Premium by tak mohla být pro podobné aplikace příjemnějším přístrojem, ale hodně nahlas se hovoří o tom, že tím pravým pro jemný obraz přímo před očima budou až malé displeje s rozlišením 8K.

Force Touch

Další berlínskou novinkou je displej s Force Touch technologií – tedy se schopností cítit intenzitu tlaku na něj vyvíjenou. Jako první se touto novinkou pochlubil Huawei u svého modelu Mate S, zároveň ovšem přiznal, že zatím techniku ladí a model s tímto řešením bude v prodeji až později během roku. V uvedení do prodeje jej tak nejspíš předstihne Apple, který by měl Force Touch uvést u nové generace iPhonů, které firma představí ve středu.

Díky Force Touch může displej Mate S sloužit i jako malá váha

U Force Touch se hovoří o nových možnostech ovládání, ale je otázkou, co skutečně technologie přinese. Ve hrách by to mohla být zábava a i v ovládání telefonů může jít o zajímavou novinku, ale uživatelé si na ni budou muset nejprve zvyknout a totéž platí pro vývojáře. To se stane ve chvíli, kdy se Force Touch rozšíří do vícero zařízení a nebude jen v několika špičkových modelech.

Všemožné drobnosti

Při svých prezentacích top-modelů se výrobci chlubí všemožnými dalšími drobnostmi, které mnohdy působí jen jako okrajové záležitosti. Výkonnější akumulátory bereme jako samozřejmost stejně jako hlášky o snížení spotřeby, výrobci do smartphonů přidávají různé senzory, třeba pro měření tepu nebo intenzity UV záření. Chlubí se lepšími a lepšími fotoaparáty, kvalitnějším zpracováním. Nemusí to tak na první pohled vypadat, ale veškeré tyto drobnosti jsou dohromady tím, co moderní smartphony posouvá zase o kousek dál. A ač se to nezdá, letošní modely opravdu opět fotí o něco lépe než ty loňské. Sady senzorů mohou zajímat sportovce, ale opravdové uplatnění přijde až v době, kdy se realitou stane mobilní zdravotnictví.